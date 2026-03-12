  • Megjelenítés
A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában
A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) legfrissebb előrejelzése szerint az iráni háború elhúzódása akár a felére is csökkentheti a német gazdaság idei növekedését. Az energiaárak tartós emelkedése mintegy 22 milliárd eurós gazdasági veszteséget okozhat, miközben az infláció is jelentősen megugrana - írta a Handelsblatt.

A DIW szerdán bemutatott prognózisa két forgatókönyvvel számol a közel-keleti háborúval kapcsolatban.

A kedvezőtlenebb változat szerint, ha a konfliktus még két negyedéven át tart, és az energiaárak tovább emelkednek, a bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 0,5 százalékkal nőne.

Az intézet számításai szerint ez esetben az olaj ára 27, a gázé pedig 81 százalékkal emelkedhet a háború előtti szintekhez képest. Alexander Kriwoluzky, a DIW makrogazdasági igazgatója ezt "mérsékelt visszaesésnek" nevezte, amelynek során az infláció 2,8 százalékra ugrana. Az elemzéshez az intézet azt a modellt használta, amelyet még 2022-ben, az orosz-ukrán háború energiapiaci hatásainak vizsgálatára fejlesztett ki a Bonni Egyetemmel közösen.

Az alapforgatókönyvben a DIW ugyanakkor abból indul ki, hogy az árrobbanás már túl van a tetőpontján.

Ebben az esetben az iráni háború hatása csekélyebb: a GDP-növekedést mindössze 0,1-0,2 százalékponttal fogja vissza, az inflációt pedig 0,4 százalékponttal emeli meg. Geraldine Dany-Knedlik, az intézet előrejelzési osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy

Németország ma kevésbé függ az Öböl-menti térség fosszilis energiahordozóitól, mint amennyire annak idején az orosz gáztól és olajtól függött.

A DIW 2026-ra 1 százalékos GDP-növekedést vár, ami elmarad a három hónappal ezelőtt előrejelzett 1,3 százaléktól. A negatív korrekciót azonban nem kizárólag az iráni háború magyarázza, hanem az amerikai vámintézkedések okozta bizonytalanság is jelentős szerepet játszik benne. Bár az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogszerűtlennek nyilvánította az importvámokat, Donald Trump elnök újabb vámokat vetett ki. Ez az Európai Unió helyzetén érdemben nem változtatott, de a piaci bizonytalanságot tovább növelte.

Az intézet szerint a német gazdaság enyhe fellendülésének feltételei továbbra is adottak.

A növekedést elsősorban az expanzív költségvetési politika hajtja. Ezt támogatja a különleges infrastrukturális alap, a védelmi kiadások mentesítése az adósságfék-szabály alól, valamint az energiaágazatnak nyújtott állami támogatások sora. A DIW szakértői szerint az állami fogyasztás erős marad, a kormányzati beruházások pedig fokozatosan bővülnek – elsőként a védelmi szférában, majd később az infrastruktúra terén is.

A 2027-es kilátások szintén kissé romlottak: a DIW most 1,4 százalékos GDP-növekedést vár a korábban előrejelzett 1,6 százalék helyett, az inflációt pedig 2,3 százalékra becsüli. A globális gazdaságra az új geopolitikai helyzet összességében egyelőre kevésbé hat. A DIW 2026-ra és 2027-re egyaránt 3,3 százalékos világgazdasági növekedéssel számol. Az energiaimporttól erősen függő régiókban, különösen Ázsiában azonban a háború gazdasági hatásai jóval súlyosabbak lehetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

