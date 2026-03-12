A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában

A DIW szerdán bemutatott prognózisa két forgatókönyvvel számol a közel-keleti háborúval kapcsolatban.
A kedvezőtlenebb változat szerint, ha a konfliktus még két negyedéven át tart, és az energiaárak tovább emelkednek, a bruttó hazai termék (GDP) idén mindössze 0,5 százalékkal nőne.
Az intézet számításai szerint ez esetben az olaj ára 27, a gázé pedig 81 százalékkal emelkedhet a háború előtti szintekhez képest. Alexander Kriwoluzky, a DIW makrogazdasági igazgatója ezt "mérsékelt visszaesésnek" nevezte, amelynek során az infláció 2,8 százalékra ugrana. Az elemzéshez az intézet azt a modellt használta, amelyet még 2022-ben, az orosz-ukrán háború energiapiaci hatásainak vizsgálatára fejlesztett ki a Bonni Egyetemmel közösen.
Az alapforgatókönyvben a DIW ugyanakkor abból indul ki, hogy az árrobbanás már túl van a tetőpontján.
Ebben az esetben az iráni háború hatása csekélyebb: a GDP-növekedést mindössze 0,1-0,2 százalékponttal fogja vissza, az inflációt pedig 0,4 százalékponttal emeli meg. Geraldine Dany-Knedlik, az intézet előrejelzési osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy
Németország ma kevésbé függ az Öböl-menti térség fosszilis energiahordozóitól, mint amennyire annak idején az orosz gáztól és olajtól függött.
A DIW 2026-ra 1 százalékos GDP-növekedést vár, ami elmarad a három hónappal ezelőtt előrejelzett 1,3 százaléktól. A negatív korrekciót azonban nem kizárólag az iráni háború magyarázza, hanem az amerikai vámintézkedések okozta bizonytalanság is jelentős szerepet játszik benne. Bár az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogszerűtlennek nyilvánította az importvámokat, Donald Trump elnök újabb vámokat vetett ki. Ez az Európai Unió helyzetén érdemben nem változtatott, de a piaci bizonytalanságot tovább növelte.
Az intézet szerint a német gazdaság enyhe fellendülésének feltételei továbbra is adottak.
A növekedést elsősorban az expanzív költségvetési politika hajtja. Ezt támogatja a különleges infrastrukturális alap, a védelmi kiadások mentesítése az adósságfék-szabály alól, valamint az energiaágazatnak nyújtott állami támogatások sora. A DIW szakértői szerint az állami fogyasztás erős marad, a kormányzati beruházások pedig fokozatosan bővülnek – elsőként a védelmi szférában, majd később az infrastruktúra terén is.
A 2027-es kilátások szintén kissé romlottak: a DIW most 1,4 százalékos GDP-növekedést vár a korábban előrejelzett 1,6 százalék helyett, az inflációt pedig 2,3 százalékra becsüli. A globális gazdaságra az új geopolitikai helyzet összességében egyelőre kevésbé hat. A DIW 2026-ra és 2027-re egyaránt 3,3 százalékos világgazdasági növekedéssel számol. Az energiaimporttól erősen függő régiókban, különösen Ázsiában azonban a háború gazdasági hatásai jóval súlyosabbak lehetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Rakéta csapott be az erbili támaszponton.
Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot
Megvalósul az a versenyképességi reform, amit hónapok óta az unió valódi kerékkötője minden erejével blokkolt.
A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések
Növekszik az erősebb és gyengébb hitelek közötti szórás.
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Sok háborút túléltek ezek a gépek, most Amerika végzett velük.
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.