A magyar kórházak fizetőképességét kell fenntartani - Beavatkozott a kormány

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Belügyminisztérium járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő további intézkedésekről szóló kormányrendelet-tervezetet. Ebből kiderül, hogy az érintett intézmények működési támogatásban részesülnek a felhalmozott adósságaik rendezése céljából, a költségvetésre gyakorolt hatása 15,5 milliárd forint.

A rendelet kimondja, hogy ezzel a lépéssel

az egészségügyi szolgáltatók fizetőképességének fenntartása érdekében a tartozások évközi rendezése válik lehetővé.

A csatolt hatásvizsgálati lap szerint az adósságrendezés 15,5 milliárd forinttal rontja a költségvetés egyelegét.

E rendelet alkalmazásában fenntartói tolerálható adósság: az állami, továbbá az önkormányzati, valamint az egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók számára együttesen, tulajdonosi formánként külön, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ számára meghatározott tolerálható dósságmérték összege - tartalmazza a kormány rendelete.

2025. december 31. napján fennállt, lejárt tartozásállománya alapján adja a plusz támogatást a kormány. A működési támogatást a finanszírozó utalványozza az egészségügyi szolgáltatók részére.

Részlet a társadalmi vitára bocsátott rendeletből.

Emlékezetes, a január végi állapotok szerint 76,8 milliárd forintos adósságot halmoztak fel az állami kórházak. Az egyetemi klinikákkal együtt a teljes kórházi adósságállomány január végén meghaladta a 109 milliárd forintot - derült ki Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárának Economx-nak adott nyilatkozatából. A december végi számokhoz képest ez érdemi növekedés. 2025. december 31-én a MÁK nyilvántartása szerint 67,2 milliárd forint volt a tartozás, az egyetemi klinikákkal együtt pedig 95,5 milliárd forint.

Korábban 80 milliárd forintot ígért az intézményeknek Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, februárban az erről szóló kormánydöntés meg is jelent.

