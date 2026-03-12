A magyar kórházak fizetőképességét kell fenntartani - Beavatkozott a kormány

A rendelet kimondja, hogy ezzel a lépéssel
az egészségügyi szolgáltatók fizetőképességének fenntartása érdekében a tartozások évközi rendezése válik lehetővé.
A csatolt hatásvizsgálati lap szerint az adósságrendezés 15,5 milliárd forinttal rontja a költségvetés egyelegét.
E rendelet alkalmazásában fenntartói tolerálható adósság: az állami, továbbá az önkormányzati, valamint az egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók számára együttesen, tulajdonosi formánként külön, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ számára meghatározott tolerálható dósságmérték összege - tartalmazza a kormány rendelete.
2025. december 31. napján fennállt, lejárt tartozásállománya alapján adja a plusz támogatást a kormány. A működési támogatást a finanszírozó utalványozza az egészségügyi szolgáltatók részére.
Emlékezetes, a január végi állapotok szerint 76,8 milliárd forintos adósságot halmoztak fel az állami kórházak. Az egyetemi klinikákkal együtt a teljes kórházi adósságállomány január végén meghaladta a 109 milliárd forintot - derült ki Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkárának Economx-nak adott nyilatkozatából. A december végi számokhoz képest ez érdemi növekedés. 2025. december 31-én a MÁK nyilvántartása szerint 67,2 milliárd forint volt a tartozás, az egyetemi klinikákkal együtt pedig 95,5 milliárd forint.
Korábban 80 milliárd forintot ígért az intézményeknek Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, februárban az erről szóló kormánydöntés meg is jelent.
