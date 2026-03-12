  • Megjelenítés
Drámai bejelentést tett a Milka és a Toblerone gyártója
A Mondelēz International – a Milka és a Toblerone gyártója – új termékfejlesztési stratégiával és igyekszik tompítani a továbbra is magas kakaóárak hatását. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a nyersanyag tőzsdei ára már jelentősen elmarad a 2024 végi csúcstól.

A 147 milliárd dolláros globális csokoládépiac második legnagyobb szereplője jelenleg ugyan kedvezőbb beszerzési árakkal találkozik, de a korábban kötött fedezeti ügyletek miatt ezek az előnyök legkorábban csak 2027-ben jelenhetnek meg a pénzügyi eredményeiben. A nagyvállalatok jellemzően közel egy évvel a késztermékek bolti megjelenése előtt szerzik be a kakaót.

A mostani áresés ezért csak késleltetve érezteti a hatását.

Dirk Van de Put, a Mondelēz vezérigazgatója egy New York-i fogyasztóipari elemzői konferencián ismertette a cég új stratégiáját. Ennek lényege, hogy az újdonságok között

egyre több a nugáttal, karamellel, mogyoróval vagy gyümölccsel töltött szelet.

Ezek ugyanis jóval kevesebb kakaót igényelnek, mint a tömör csokoládétáblák. A változások főként Európát és a feltörekvő piacokat érintik, ahol a vállalat csokoládéeladásainak mintegy 95 százaléka realizálódik.

Ezzel párhuzamosan a Mondelēz bővíti a prémium kínálatát is. A vezérigazgató szerint ezekkel a termékekkel jellemzően közel kétszeres bevételt érnek el a tömegtermékekhez képest. A stratégia egyik kulcseleme a Biscoff márkával folytatott együttműködés kiterjesztése. Ennek keretében közös márkajelzésű Cadbury Dairy Milk, Milka és Côte d'Or termékek jelennek meg a polcokon. A cég emellett a kisebb kiszerelések, például a falatnyi édességek felé is nyit, valamint a diszkontláncokban is erősítené a jelenlétét.

Van de Put elmondta, hogy a kakaóárak csökkenéséből már éreznek némi előnyt. A vállalat 2026-ban többet tervez fordítani a csokoládémárkák reklámozására és marketingjére. A felszabaduló forrásokat részben a nyereségesség javítására, részben pedig a márkák újrapozicionálására kívánják fordítani.

