Gazdasági vihar közeleg: egyre súlyosabb árat fizet Európa és Magyarország a most készülő energiaválságért

Közel két hete káosz uralkodik a piacokon, miután a közel-keleti konfliktusról megjelenő legfrissebb hírek szinte óráról órára változtatják a befektetői hangulatot. Donald Trump amerikai elnök háború végére vonatkozó kijelentései ellenére a globális energiaellátás körüli kockázatok nem csökkennek, a szakértők pedig egyre inkább elhúzódó konfliktusra számítanak, miközben azt találgatják, hogy melyik országok és szektorok lehetnek a legnagyobb nyertesek és vesztesek.

Alaposan felforgatta a piacokat a közel-keleti háború: történelmi kilengéseket produkált a nyersolaj és a gáz ára, komoly kacskaringókat járnak be a vezető tőzsdeindexek, miközben a feltörekvő országok kötvényei és devizái is óriási pofonokat kaptak.

Bár Donald Trump amerikai elnök már a háború lezárásáról beszél, a Hormuzi-szoros aláaknázása és a sorozatos iráni támadások miatt a befektetők egyre inkább elhúzódó válságra készülnek és továbbra is idegesen találgatják a nyerteseket és veszteseket.

A konfliktus elhúzódása különösen Európa számára aggasztó, azonban míg bizonyos országok várhatóan kisebb karcolásokkal megússzák a mostani krízist, addig mások elkezdhetnek igazán aggódni.

