Gazdasági vihar közeleg: egyre súlyosabb árat fizet Európa és Magyarország a most készülő energiaválságért

Alaposan felforgatta a piacokat a közel-keleti háború: történelmi kilengéseket produkált a nyersolaj és a gáz ára, komoly kacskaringókat járnak be a vezető tőzsdeindexek, miközben a feltörekvő országok kötvényei és devizái is óriási pofonokat kaptak.
Bár Donald Trump amerikai elnök már a háború lezárásáról beszél, a Hormuzi-szoros aláaknázása és a sorozatos iráni támadások miatt a befektetők egyre inkább elhúzódó válságra készülnek és továbbra is idegesen találgatják a nyerteseket és veszteseket.
A konfliktus elhúzódása különösen Európa számára aggasztó, azonban míg bizonyos országok várhatóan kisebb karcolásokkal megússzák a mostani krízist, addig mások elkezdhetnek igazán aggódni.
