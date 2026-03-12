  • Megjelenítés
Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is
Gazdaság

Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is

Portfolio
A szerdai kormányülés eredményeit ismertette 10 órától Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón. A tájékoztatón az energetikai kérdéseken volt a fókusz, szóba került a Barátság kőolajvezeték és a benzinárstopról is.
Véget ért a Kormányinfó

A miniszter többek közt elmondta, hogy

  • a kormány reményei szerint az ország kőolajellátása bármeddig biztosítható a Barátság kőolajvezeték elzárása ellenére is,
  • az adriai kőolajvezeték kapacitásának növelését azért nem kezdeményezték a háború kitörése óta eltelt 4 évben, mert azon keresztül szerintük drágább lenne a szállítás és így összességében a kőolaj is – noha az ellátás biztonságát valóban növelné,
  • a kormány nem tervezi kórházak bezárását.
  • Kiderült, hogy nem tervezik kiterjeszteni a benzinárstopot a BKK-ra és a Volánbuszra,
  • ahogy az áramszállítást sem tervezik leállítani Ukrajna felé, mert azzal Kárpátaljának is ártanának.
Nem tervezik leállítani az áramszállítást Ukrajnába

A dízel szállítmányokat már leállították Ukrajna felé, az árammal kapcsolatban ezt nem tervezik, mivel

annak az elszenvedője Kárpátalja lenne.

Brüsszel is támogatja az ukrajnai tényfeltárást

Közvetlen visszajelzést nem kapott az unióból a kormány, azonban azt az Európai Unió is támogatta, hogy tényfeltáró küldöttség menjen Ukrajnába.

Gulyás: nem lesz kórházbezárás

A HVG-n megjelent, az egészségügy egy lehetséges átalakításáról szóló írásról a miniszter elmondta: "6 évvel ezelőtt készült döntéselőkészítő anyagról van szó". Az ilyen anyagokat a döntéshozó vagy elfogadja, vagy nem. A kormány sok ilyen anyagot elolvas, megtárgyal. Megismételte, hogy nem tervezik kórházak bezárását.

Mi lesz, ha kiesik a Török Áramlat is?

Ha a Török Áramlat komolyabb támadás miatt leáll, akkor nem biztos, hogy a jövőben is hozzáférünk az olcsó orosz földgázhoz, de a korábbi kettő helyett ma hat interkonnektorunk van a szomszédos országokkal, vagyis az ellátás biztosítható - mondta Gulyás Gergely.

Miért nem bővítették 4 év alatt az adriai kőolajvezeték kapacitását?

Gulyás úgy reagált, hogy nem szeretnének az Adria vezetéken keresztül szállítani, mert az drágább, mint ha a Barátságon keresztül érkezik az olaj.

A felvetésre, hogy a kapacitásbővítés növelné a kínálatot, és így lejjebb vihetné az árakat is, a miniszter azt mondta: "abban az esetben lehet olcsóbb a kőolaj Magyarországon és Európában, ha ez forrás szempontjából diverzifikációt jelent."

Az útvonal szempontjából a diverzifikáció az csak a biztonságot szolgálja.

Meddig "bírja" Magyarország, ha nem jön olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül?

Azt reméljük, hogy bármeddig

– reagált a miniszter. Hozzátette, hogy így a kieső olajszállítmányokat az Adria kőolajvezetéken keresztül kell pótolni, így viszont drágább az import.

A magyar jogszabályok szerint nem lehet népszavazást tartani Ukrajna uniós csatlakozásáról Gulyás szerint

Nemzetközi szerződésekről nem lehet népszavazást kezdeményezni, így alkotmánymódosítás nélkül nem lehetne szavazni Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyarországon – mondta Gulyás Magyar Péter korábbi ígéretére reflektálva.

Nincs tervben konkrét intézkedés a BKV-ért

A BKV és a Volánbusz kimaradt a benzinárstopból, ami nagy többletterheket róhat a közlekedési vállalatokra.

Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

A kérdésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, Gulyás úgy reagált, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj.

Elég az olajtartalék

Meggyőződtünk arról, hogy Magyarországnak elég tartaléka van

– mondta a miniszter. Elmondta, hogy elég kőolajunk van ahhoz, hogy fenntarthassuk a védett árat.

Horvátországon keresztül ráadásul pótolni lehet a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kieső olajszállítmányok egy részét.

Feszültségek várhatóak az EU-csúcson

Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, amíg Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti

– szögezte le Gulyás Gergely miniszter, ezzel előrevetítve a közelgő uniós csúcson várható feszültségeket. Elmondta, hogy amennyiben újraindul a szállítás, akkor beleegyeznek, hogy a többi tagország támogassa Ukrajnát a 90 milliárdos hitellel.

Hamarosan új bejelentéseket tesz a kormány

A fejleményekről élőben tudósítunk.

Néhány lehetséges téma:

  • A kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál: elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.
  • Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.
  • Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.
  • Emellett a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility