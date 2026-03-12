Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is

Véget ért a Kormányinfó
A miniszter többek közt elmondta, hogy
- a kormány reményei szerint az ország kőolajellátása bármeddig biztosítható a Barátság kőolajvezeték elzárása ellenére is,
- az adriai kőolajvezeték kapacitásának növelését azért nem kezdeményezték a háború kitörése óta eltelt 4 évben, mert azon keresztül szerintük drágább lenne a szállítás és így összességében a kőolaj is – noha az ellátás biztonságát valóban növelné,
- a kormány nem tervezi kórházak bezárását.
- Kiderült, hogy nem tervezik kiterjeszteni a benzinárstopot a BKK-ra és a Volánbuszra,
- ahogy az áramszállítást sem tervezik leállítani Ukrajna felé, mert azzal Kárpátaljának is ártanának.
Nem tervezik leállítani az áramszállítást Ukrajnába
A dízel szállítmányokat már leállították Ukrajna felé, az árammal kapcsolatban ezt nem tervezik, mivel
annak az elszenvedője Kárpátalja lenne.
Brüsszel is támogatja az ukrajnai tényfeltárást
Közvetlen visszajelzést nem kapott az unióból a kormány, azonban azt az Európai Unió is támogatta, hogy tényfeltáró küldöttség menjen Ukrajnába.
Gulyás: nem lesz kórházbezárás
A HVG-n megjelent, az egészségügy egy lehetséges átalakításáról szóló írásról a miniszter elmondta: "6 évvel ezelőtt készült döntéselőkészítő anyagról van szó". Az ilyen anyagokat a döntéshozó vagy elfogadja, vagy nem. A kormány sok ilyen anyagot elolvas, megtárgyal. Megismételte, hogy nem tervezik kórházak bezárását.
Mi lesz, ha kiesik a Török Áramlat is?
Ha a Török Áramlat komolyabb támadás miatt leáll, akkor nem biztos, hogy a jövőben is hozzáférünk az olcsó orosz földgázhoz, de a korábbi kettő helyett ma hat interkonnektorunk van a szomszédos országokkal, vagyis az ellátás biztosítható - mondta Gulyás Gergely.
Miért nem bővítették 4 év alatt az adriai kőolajvezeték kapacitását?
Gulyás úgy reagált, hogy nem szeretnének az Adria vezetéken keresztül szállítani, mert az drágább, mint ha a Barátságon keresztül érkezik az olaj.
A felvetésre, hogy a kapacitásbővítés növelné a kínálatot, és így lejjebb vihetné az árakat is, a miniszter azt mondta: "abban az esetben lehet olcsóbb a kőolaj Magyarországon és Európában, ha ez forrás szempontjából diverzifikációt jelent."
Az útvonal szempontjából a diverzifikáció az csak a biztonságot szolgálja.
Meddig "bírja" Magyarország, ha nem jön olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül?
Azt reméljük, hogy bármeddig
– reagált a miniszter. Hozzátette, hogy így a kieső olajszállítmányokat az Adria kőolajvezetéken keresztül kell pótolni, így viszont drágább az import.
A magyar jogszabályok szerint nem lehet népszavazást tartani Ukrajna uniós csatlakozásáról Gulyás szerint
Nemzetközi szerződésekről nem lehet népszavazást kezdeményezni, így alkotmánymódosítás nélkül nem lehetne szavazni Ukrajna uniós csatlakozásáról Magyarországon – mondta Gulyás Magyar Péter korábbi ígéretére reflektálva.
Nincs tervben konkrét intézkedés a BKV-ért
A BKV és a Volánbusz kimaradt a benzinárstopból, ami nagy többletterheket róhat a közlekedési vállalatokra.
A kérdésre, hogy a kormány tervez-e lépni az ügyben, Gulyás úgy reagált, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Barátság kőolajvezetéken mielőbb jöjjön olaj.
Elég az olajtartalék
Meggyőződtünk arról, hogy Magyarországnak elég tartaléka van
– mondta a miniszter. Elmondta, hogy elég kőolajunk van ahhoz, hogy fenntarthassuk a védett árat.
Horvátországon keresztül ráadásul pótolni lehet a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kieső olajszállítmányok egy részét.
Feszültségek várhatóak az EU-csúcson
Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, amíg Ukrajna a magyar energiaellátást veszélyezteti
– szögezte le Gulyás Gergely miniszter, ezzel előrevetítve a közelgő uniós csúcson várható feszültségeket. Elmondta, hogy amennyiben újraindul a szállítás, akkor beleegyeznek, hogy a többi tagország támogassa Ukrajnát a 90 milliárdos hitellel.
Hamarosan új bejelentéseket tesz a kormány
A fejleményekről élőben tudósítunk.
Néhány lehetséges téma:
- A kormány hétfőn jelentette be, hogy védett árat vezet be az üzemanyagoknál: elképzelhető, hogy a csütörtöki Kormányinfón újabb részleteket ismertetnek az intézkedés működéséről és várható hatásairól.
- Várhatóan Gulyás Gergely tájékoztatást majd a Magyarország kőolajellátását biztosító Barátság vezeték körüli fejleményekről is, annak várható újraindításáról. Szerdán egy magyar delegáció indult a tranzitvonal megvizsgálásáról Ukrajnába.
- Szintén napirendre kerülhet a jövő heti európai uniós csúcstalálkozó, ahol a tagállami vezetők többek között a versenyképességi kérdésekről, az energiaügyi helyzetről és Ukrajna további támogatásáról tárgyalnak majd. A kormány részéről várhatóan ismertetik, milyen álláspontot képvisel Magyarország ezekben a kérdésekben.
- Emellett a költségvetési folyamatok is szóba kerülhetnek, miután a februári államháztartási hiány jelentősen meghaladta az időarányos tervet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
