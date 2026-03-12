Gulyás Gergely: Magyarország olajellátása bármeddig biztosítható lehet a Barátság leállásának ellenére is

Gulyás úgy reagált, hogy nem szeretnének az Adria vezetéken keresztül szállítani, mert az drágább, mint ha a Barátságon keresztül érkezik az olaj.

A felvetésre, hogy a kapacitásbővítés növelné a kínálatot, és így lejjebb vihetné az árakat is, a miniszter azt mondta: "abban az esetben lehet olcsóbb a kőolaj Magyarországon és Európában, ha ez forrás szempontjából diverzifikációt jelent."

Az útvonal szempontjából a diverzifikáció az csak a biztonságot szolgálja.