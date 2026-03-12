Idén egy fillér állami támogatás sem érkezhet Budapest működésére, minden hónappal romlik a helyzet

Pénteken érkezett a hír: a Moody's hitelminősítő tovább rontotta a fővárosi önkormányzat értékelését, Budapest egyre mélyebbre kerül a befektetésre nem ajánlott kategóriában. Az intézmény a döntését a "már eleve feszült főváros és központi kormányzat közti kapcsolat további romlásával" indokolta, ami "hozzátesz a már most is jelentős likviditási nyomáshoz és aláássa a város pénzügyi tervezési képességét".
A döntéshez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a kormány minden hónapban több mint 2 milliárddal növeli a lyukat Budapest pénzügyeiben egy kevéssé ismert módszerrel.
Az idei évet a főváros 23 milliárd forintnyi be nem fizetett szolidaritási hozzájárulással kezdte, ami mostanra 19 milliárdra apadhatott. A kormány ugyanis minden hónapban mintegy 2,3 milliárdot utalna át az önkormányzat feladatainak támogatására, azonban idén még egyszer sem tette meg: egyszerűen levonja ezt a tartozásból ("nettó elszámolás"). A támogatás egyébként arra szolgálna, hogy az állam beszálljon az önkormányzati feladatok teljesítésének költségeibe, így például a gyermekétkeztetés vagy a kultúra támogatása kapcsán felmerülő kiadásokba.
A módszer nem ismeretlen. Tavaly év végén hasonló dolog történt azzal a 12 milliárdnyi állami támogatással, amit a közösségi közlekedés üzemeltetésére kapott (volna) a főváros. Amikor december végén megszületett a folyósításhoz szükséges támogatási szerződés a kormány és az önkormányzat közt, Karácsonyék várták volna, hogy megjelenjen a pénz a város számláján. Ehelyett csak egy értesítés érkezett az Államkincstártól, hogy az összeggel csökkentették a követelésüket Budapest felé.
A városvezetés vitatja a módszer jogosságát. Mivel az inkasszók ellen többször azonnali jogvédelemért fordultak, és a levonások jogosságát folyamatban lévő bírósági perekben vitatják, ezért szerintük nem lehetne tartozásként tekinteni az összegekre, mivel a jogosságuk még nem dőlt el. A kormány ezzel szemben azon az állásponton van, hogy jogszabályban meghatározták a kötelezettséget, azt mindenkinek be kell fizetnie, ez alól nem lehet kivétel – ahogy ezt Gulyás Gergely miniszter tavaly év végén több Kormányinfón is kifejtette.
Súlyos veszélyben a fizetőképesség
Mivel a főváros úgy számolt, hogy a fent említett 2,3 milliárdos támogatás minden hónapban ténylegesen megérkezik a város számlájára, ezért a hiány fájóan érinti a már így is veszélyben lévő likviditási helyzetet.
A probléma olyan súlyos, hogy Budapest számlája február 17-én -39,96 milliárddal nyitott, a plafonig kihasználva a 40 milliárdos hitelkeret nyújtotta lehetőségeket. Mindezt úgy, hogy Karácsony Gergely főpolgármester már korábban bejelentette, hogy március 15-éig nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A fizetőképesség így sem lett volna fenntartható, ezért a Fővárosi Közgyűlés 25-én további 10 milliárddal emelte a hitelkeretet. Ilyen helyzetben a városi költségvetéshez képest egyébként eltörpülő havi támogatási összegnek is nagy súlya van.
Az összeg hiánya 1 éves időtávon is hatalmas problémát jelent.
Ha minden marad az eddigiekben, Budapest lemondhat arról, hogy az idénre betervezett majdnem 40 milliárdnyi állami támogatásból egy forintot is lásson a számláján.
Ha ez valóban így lesz, akkor a 2026-os bevételek 7,4 százaléka gyakorlatilag odavan. A módszert már tavaly is alkalmazta az állam, az idei lehet azonban az első év, amikor semennyi támogatás nem érkezik majd. Így még inkább bizonytalan lábakon áll az idei költségvetés, amibe jelentős kiadások gyakorlatilag eleve nincsenek betervezve:
A budapesti vezetés természetesen abban bízik, hogy nem fog minden így maradni, és az áprilisi választások után felálló kormánnyal tudnak majd tárgyalni az önkormányzati finanszírozási rendszer újragondolásáról, illetve rendezni tudják a város súlyos állapotban lévő pénzügyi helyzetét is.
Arra épül a költségvetés, hogy nem kell mindent befizetni, de ez egyre kevésbé tartható
A rendezésre égetően szükség lenne. A büdzsébe idén sem tervezték be a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének befizetését, az a feltételezés azonban, hogy ez megkerülhető, több okból egyre kevésbé tűnik reálisnak.
- Budapest jogi lépései idén már nem jelentettek gátat a beszedésben.
- A fenti módszer szintén a kötelezettségek fokozatos érvényesítése felé mutat.
- A kormány rendeletet is hozott, amellyel a szolidaritási hozzájárulás beszedését szeretné kikényszeríteni. Igaz, a jogszabállyal szemben több bíróság fejezett ki aggályokat, így a hatása kérdéses.
Ilyen körülmények közt a helyzetet rövidtávú, gyors megoldásokkal igyekszik kezelni a város. A februári hitelkeret-emelés arra utal, hogy az önkormányzatnál erre már nem sok további tér lehet. Így jönnek képbe az önkormányzati tulajdonú cégek: szerdán érkezett a hír, hogy a BKK 45 milliárdnyi hitelt fog felvenni a fizetőképesség fenntartása érdekében.
Az azonban továbbra is nyitott kérdés, hogy az ilyen, valójában csak átmeneti megoldást nyújtó intézkedésekkel meddig marad még kezelhető Budapest pénzügyi helyzete.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
