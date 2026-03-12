Ilyen zsugorítást is ritkán látni a boltokban - Ez gyakorlatilag észrevehetetlen

Az nem ritka, hogy egy mosógép, vagy mosogatógép kapszula dobozába 2-3 darabbal kevesebb kerül, most azonban az Ariel gyártója más stratégia mellett döntött.
A kapszulák méretét csökkentette, de egyes dobozokba több került.
Kíváncsiak voltunk a zsugorítás okára, arra, hogy ezzel változott-e a beltartalom vagy a mosási hatékonyság, de a gyártó Procter and Gamble Hungary - amely egyébként a bejelenést is tette a hatóságnál - nem kívánt nyilatkozni.
Néhány gramm, 3-4 százalék
Az Ariel gélkapszula Color termékcsaládnál az egy kapszula tömege 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent. A legnagyobb, 100 darabos kiszerelésnél az összsúly így 1820 grammról 1760 grammra mérséklődött, ami 3,3 százalékos csökkenést jelent. Hasonló változás történt a 38 darabos, a 19 darabos és a 12 darabos kiszerelésnél is.
Az Ariel gélkapszula Color Fresh változatoknál szintén 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent az egy kapszula tömege. A legnagyobb, 70 darabos kiszerelésnél az összsúly 1274 grammról 1232 grammra csökkent, ami 3,3 százalékos mérséklődést jelent. Ugyanez a változás történt a 60 darabos, az 50 darabos, a 44 darabos, a 30 darabos és a 22 darabos kiszerelésnél is.
Az Ariel gélkapszula Extra Clean terméknél az egy kapszula tömege 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent. A legnagyobb, 88 darabos kiszerelésnél az összsúly 2156 grammról 2103,2 grammra mérséklődött, ami 2,4 százalékos csökkenést jelent. Hasonló változás történt a 10 darabos kiszerelésnél is.
Az Ariel gélkapszula Extra Hygiene változatoknál szintén 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent az egy kapszula tömege. A legnagyobb, 60 darabos kiszerelésnél az összsúly 1470 grammról 1434 grammra csökkent, ami 2,4 százalékos mérséklődést jelent. Hasonló változás történt az 50 darabos, a 44 darabos, a 38 darabos, a 26 darabos és a 19 darabos kiszerelésnél is.
A legnagyobb arányú csökkenés az Ariel gélkapszula Mountain Spring változatoknál történt: itt az egy kapszula tömege 19,1 grammról 18,3 grammra csökkent. A legnagyobb, 70 darabos kiszerelésnél az összsúly 1337 grammról 1281 grammra csökkent, ami 4,2 százalékos mérséklődést jelent. Hasonló változás történt a 60 darabos, az 50 darabos, a 44 darabos, a 30 darabos, a 22 darabos és a 19 darabos kiszerelésnél is.
Volt növekedés is
Két terméknél azonban a teljes csomag súlya nőtt, mivel a kapszulák száma emelkedett. Az Ariel Professional gélkapszula Color esetében a darabszám 70-ről 80-ra nőtt, miközben az egy kapszula tömege 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent, így a 80 darabos kiszerelésnél az összsúly 1274 grammról 1408 grammra emelkedett, ami 10,5 százalékos növekedést jelent. Hasonló történt a Normal kapszula esetében is: itt a tömeg 19,7 grammról 18,3 grammra csökkent, miközben a darabszám 70-ről 80-ra nőtt, így a 80 darabos kiszerelésnél az összsúly 1379 grammról 1464 grammra emelkedett, ami 6,2 százalékos növekedést jelent.
|Méretváltozás az Ariel mosókapszuláknál
|Termék
|Korábbi darab
|Új darab
|Korábbi méret (g)
|Új méret (g)
|Korábbi összsúly
|Új összsúly
|Változás (%)
|ARIEL gélkapszula Color
|100
|100
|18,2
|17,6
|1820
|1760
|-3,30%
|ARIEL gélkapszula Color
|19
|19
|18,2
|17,6
|345,8
|334,4
|-3,30%
|ARIEL gélkapszula Color
|38
|38
|18,2
|17,6
|691,6
|668,8
|-3,30%
|ARIEL gélkapszula Color
|12
|12
|18,2
|17,6
|218,4
|211,2
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|60
|60
|18,2
|17,6
|1092
|1056
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|44
|44
|18,2
|17,6
|800,8
|774,4
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|50
|50
|18,2
|17,6
|910
|880
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|70
|70
|18,2
|17,6
|1274
|1232
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|30
|30
|18,2
|17,6
|546
|528
|-3,30%
|Ariel gélkapszula Color Fresh
|22
|22
|18,2
|17,6
|400,4
|387,2
|-3,30%
|ARIEL gélkapszula Extra Clean
|88
|88
|24,5
|23,9
|2156
|2103,2
|-2,40%
|ARIEL gélkapszula Extra Clean
|10
|10
|24,5
|23,9
|245
|239
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|44
|44
|24,5
|23,9
|1078
|1051,6
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|19
|19
|24,5
|23,9
|465,5
|454,1
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|26
|26
|24,5
|23,9
|637
|621,4
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|38
|38
|24,5
|23,9
|931
|908,2
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|60
|60
|24,5
|23,9
|1470
|1434
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Extra Hygiene
|50
|50
|24,5
|23,9
|1225
|1195
|-2,40%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|60
|60
|19,1
|18,3
|1146
|1098
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|44
|44
|19,1
|18,3
|840,4
|805,2
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|50
|50
|19,1
|18,3
|955
|915
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|70
|70
|19,1
|18,3
|1337
|1281
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|19
|19
|19,1
|18,3
|362,9
|347,7
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|22
|22
|19,1
|18,3
|420,2
|402,6
|-4,20%
|Ariel gélkapszula Mountain Spring
|30
|30
|19,1
|18,3
|573
|549
|-4,20%
|ARIEL Professional gélkapszula Color
|70
|80
|18,2
|17,6
|1274
|1408
|10,50%
|ARIEL Professional gélkapszula Normal
|70
|80
|19,7
|18,3
|1379
|1464
|6,20%
|Forrás: NKFH
Miért tudunk erről?
Az érintett termékekről azért érhető el nyilvános információ, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy az ilyen jellegű változásokat bejelentsék. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik,
- amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,
- és amelyeket jelenleg olyan üzletekben árusítanak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.
Az üzleteknek a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell arról, ha egy termék kisebb kiszerelésben kerül forgalomba. Ez alól kivételt jelent, ha az eredeti, nagyobb kiszerelésű változat legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan elérhető marad a boltokban.
A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a rejtett áremeléseket, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal is csökken. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos kiszereléscsökkentés már lehet tudatos üzleti döntés is, amely nem feltétlenül tekinthető trükközésnek. Ilyenkor a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak tartanak.
Fontos azonban, hogy a hatóságok nem teszik közzé az érintett termékek árait, ezért az egységárak változását sem lehet pontosan nyomon követni.
Elméletileg előfordulhatna, hogy a kisebb kiszerelés alacsonyabb árral párosul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció többnyire nem erről szól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
