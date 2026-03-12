Ilyen zsugorítást is ritkán látni a boltokban - Ez gyakorlatilag észrevehetetlen

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Szokatlan zsugorítást jelentett be a Procter and Gamble több Ariel mosógépkapszulával kapcsolatban. Ezúttal nem a kapszulák száma, hanem azok tömege csökkent, ugyanakkor van olyan kivitel, ahol a darabszám még nő is.

Az nem ritka, hogy egy mosógép, vagy mosogatógép kapszula dobozába 2-3 darabbal kevesebb kerül, most azonban az Ariel gyártója más stratégia mellett döntött.

A kapszulák méretét csökkentette, de egyes dobozokba több került.

Kíváncsiak voltunk a zsugorítás okára, arra, hogy ezzel változott-e a beltartalom vagy a mosási hatékonyság, de a gyártó Procter and Gamble Hungary - amely egyébként a bejelenést is tette a hatóságnál - nem kívánt nyilatkozni.

Néhány gramm, 3-4 százalék

Az Ariel gélkapszula Color termékcsaládnál az egy kapszula tömege 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent. A legnagyobb, 100 darabos kiszerelésnél az összsúly így 1820 grammról 1760 grammra mérséklődött, ami 3,3 százalékos csökkenést jelent. Hasonló változás történt a 38 darabos, a 19 darabos és a 12 darabos kiszerelésnél is.

Az Ariel gélkapszula Color Fresh változatoknál szintén 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent az egy kapszula tömege. A legnagyobb, 70 darabos kiszerelésnél az összsúly 1274 grammról 1232 grammra csökkent, ami 3,3 százalékos mérséklődést jelent. Ugyanez a változás történt a 60 darabos, az 50 darabos, a 44 darabos, a 30 darabos és a 22 darabos kiszerelésnél is.

Az Ariel gélkapszula Extra Clean terméknél az egy kapszula tömege 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent. A legnagyobb, 88 darabos kiszerelésnél az összsúly 2156 grammról 2103,2 grammra mérséklődött, ami 2,4 százalékos csökkenést jelent. Hasonló változás történt a 10 darabos kiszerelésnél is.

Az Ariel gélkapszula Extra Hygiene változatoknál szintén 24,5 grammról 23,9 grammra csökkent az egy kapszula tömege. A legnagyobb, 60 darabos kiszerelésnél az összsúly 1470 grammról 1434 grammra csökkent, ami 2,4 százalékos mérséklődést jelent. Hasonló változás történt az 50 darabos, a 44 darabos, a 38 darabos, a 26 darabos és a 19 darabos kiszerelésnél is.

A legnagyobb arányú csökkenés az Ariel gélkapszula Mountain Spring változatoknál történt: itt az egy kapszula tömege 19,1 grammról 18,3 grammra csökkent. A legnagyobb, 70 darabos kiszerelésnél az összsúly 1337 grammról 1281 grammra csökkent, ami 4,2 százalékos mérséklődést jelent. Hasonló változás történt a 60 darabos, az 50 darabos, a 44 darabos, a 30 darabos, a 22 darabos és a 19 darabos kiszerelésnél is.

Volt növekedés is

Két terméknél azonban a teljes csomag súlya nőtt, mivel a kapszulák száma emelkedett. Az Ariel Professional gélkapszula Color esetében a darabszám 70-ről 80-ra nőtt, miközben az egy kapszula tömege 18,2 grammról 17,6 grammra csökkent, így a 80 darabos kiszerelésnél az összsúly 1274 grammról 1408 grammra emelkedett, ami 10,5 százalékos növekedést jelent. Hasonló történt a Normal kapszula esetében is: itt a tömeg 19,7 grammról 18,3 grammra csökkent, miközben a darabszám 70-ről 80-ra nőtt, így a 80 darabos kiszerelésnél az összsúly 1379 grammról 1464 grammra emelkedett, ami 6,2 százalékos növekedést jelent.

Méretváltozás az Ariel mosókapszuláknál Termék Korábbi darab Új darab Korábbi méret (g) Új méret (g) Korábbi összsúly Új összsúly Változás (%) ARIEL gélkapszula Color 100 100 18,2 17,6 1820 1760 -3,30% ARIEL gélkapszula Color 19 19 18,2 17,6 345,8 334,4 -3,30% ARIEL gélkapszula Color 38 38 18,2 17,6 691,6 668,8 -3,30% ARIEL gélkapszula Color 12 12 18,2 17,6 218,4 211,2 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 60 60 18,2 17,6 1092 1056 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 44 44 18,2 17,6 800,8 774,4 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 50 50 18,2 17,6 910 880 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 70 70 18,2 17,6 1274 1232 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 30 30 18,2 17,6 546 528 -3,30% Ariel gélkapszula Color Fresh 22 22 18,2 17,6 400,4 387,2 -3,30% ARIEL gélkapszula Extra Clean 88 88 24,5 23,9 2156 2103,2 -2,40% ARIEL gélkapszula Extra Clean 10 10 24,5 23,9 245 239 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 44 44 24,5 23,9 1078 1051,6 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 19 19 24,5 23,9 465,5 454,1 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 26 26 24,5 23,9 637 621,4 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 38 38 24,5 23,9 931 908,2 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 60 60 24,5 23,9 1470 1434 -2,40% Ariel gélkapszula Extra Hygiene 50 50 24,5 23,9 1225 1195 -2,40% Ariel gélkapszula Mountain Spring 60 60 19,1 18,3 1146 1098 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 44 44 19,1 18,3 840,4 805,2 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 50 50 19,1 18,3 955 915 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 70 70 19,1 18,3 1337 1281 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 19 19 19,1 18,3 362,9 347,7 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 22 22 19,1 18,3 420,2 402,6 -4,20% Ariel gélkapszula Mountain Spring 30 30 19,1 18,3 573 549 -4,20% ARIEL Professional gélkapszula Color 70 80 18,2 17,6 1274 1408 10,50% ARIEL Professional gélkapszula Normal 70 80 19,7 18,3 1379 1464 6,20% Forrás: NKFH

Miért tudunk erről?

Az érintett termékekről azért érhető el nyilvános információ, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és a forgalmazókat arra, hogy az ilyen jellegű változásokat bejelentsék. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt termékekre vonatkozik,

amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között vezettek be a piacra,

és amelyeket jelenleg olyan üzletekben árusítanak, amelyek éves árbevétele meghaladja az 1 milliárd forintot.

Az üzleteknek a vásárlókat is egyértelműen tájékoztatniuk kell arról, ha egy termék kisebb kiszerelésben kerül forgalomba. Ez alól kivételt jelent, ha az eredeti, nagyobb kiszerelésű változat legalább hat hónapon keresztül párhuzamosan elérhető marad a boltokban.

A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a rejtett áremeléseket, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége akár csak néhány százalékkal is csökken. Ugyanakkor egy jelentősebb, például 20 százalékos kiszereléscsökkentés már lehet tudatos üzleti döntés is, amely nem feltétlenül tekinthető trükközésnek. Ilyenkor a gyártók gyakran arra törekednek, hogy az árat egy olyan szinten tartsák, amelyet a vásárlók még elfogadhatónak tartanak.

Fontos azonban, hogy a hatóságok nem teszik közzé az érintett termékek árait, ezért az egységárak változását sem lehet pontosan nyomon követni.

Elméletileg előfordulhatna, hogy a kisebb kiszerelés alacsonyabb árral párosul, a gyakorlatban azonban a zsugorinfláció többnyire nem erről szól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images