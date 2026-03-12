Jön a "szuper El Nino" – Ez alapjaiban rajzolhatja át az időjárási folyamatokat

A váltást erőteljes nyugatias szélbetörések indították el a trópusi Csendes-óceánon, amelyek megbontották a La Niña hideg anomáliáját. Ezek a légköri mozgások egy hatalmas óceáni Kelvin-hullámot is generáltak.
Ez a hullám a felszín alatt 100–250 méteres mélységben halad kelet felé, útközben pedig felszámolja a La Niñára jellemző hideg vízréteget.
A felszíni hőmérsékleti adatok már most pozitív anomáliát mutatnak: a keleti területeken a vízhőmérséklet már két fokkal is meghaladja az átlagos értéket.
Gyors El Nino jöhet
A különböző meteorológiai modellek egybehangzó előrejelzései egyértelműen az El Niño gyors kialakulását vetítik előre a nyár folyamán. A becslések alapján egyre valószínűbb, hogy az esemény eléri a szuper El Niño küszöbét. Ehhez a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliájának tartósan a +2 °C-os szezonális átlag felett kell maradnia. A jelenség várhatóan a 2026/2027-es téli időszakban éri el a csúcspontját, ami egybeesik a legerőteljesebb légköri hatások időszakával.
Mit várhatunk?
A történelmi adatok alapján az Egyesült Államok északi és keleti részein, valamint Nyugat-Európában az átlagosnál hűvösebb vagy átlagos nyári hőmérsékletre lehet számítani. A hosszú távú modellek most is hasonló légnyomás-eloszlást jeleznek. Kelet-Kanada és az Azori-szigetek felett alacsony légnyomású területek alakulhatnak ki, ami teljes mértékben egybevág a múltbeli megfigyelésekkel.
Az El Niño hatása az atlanti hurrikánszezonban is megmutatkozik
A jelenség magasabb légnyomást, erősebb vertikális szélnyírást és stabilabb légkört eredményez az Atlanti-óceán trópusi övezetében. Mindez jelentősen megnehezíti a trópusi viharok kialakulását és megerősödését. A hosszú távú csapadék-előrejelzések az átlagosnál jóval szárazabb viszonyokat mutatnak a hurrikánok fő fejlődési zónájában. Ez csökkenti annak az esélyét, hogy pusztító hurrikánok érjék el az Egyesült Államok partjait, bár egy-egy erőteljesebb viharrendszer kialakulását soha nem lehet teljesen kizárni.
A legerőteljesebb hatásokat a 2026/2027-es tél hozhatja el
A hasonló El Niño-évek adatai alapján Kanada és az Egyesült Államok északi területein az átlagosnál enyhébb, míg a nyugati, déli és keleti államokban hűvösebb tél várható. A déli szélességeken a csendes-óceáni futóáramlás felerősödése miatt több ciklon vonulhat át. Ez csapadékosabb és hűvösebb időjárást eredményez, egyúttal a déli és keleti államokban megnöveli a havazás esélyét. Európában az El Niño hatása közvetettebb módon érvényesül.
A történelmi adatok alapján azonban az északi területeken hidegebb időszakok várhatók, míg a nyugati és központi régiókba időnként hűvösebb légtömegek törhetnek be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
