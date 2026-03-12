  • Megjelenítés
Jönnek a kényszerintézkedések – van, ahol már csak jegyre lehet benzinhez jutni
Portfolio
A közel-keleti konfliktus nyomán kialakult súlyos energiaválság miatt drasztikus takarékossági intézkedésekre kényszerült Banglades. A kormány üzemanyag-jegyrendszert vezetett be, előrehozta az oktatási intézmények bezárását, és ipari üzemeket állított le az országos áramszünetek elkerülése érdekében - gyűjtötte össze az Al Jazeera.

A 170 millió lakosú, a világ nyolcadik legnépesebb országának számító Banglades

az energiaszükségletének 95 százalékát importból fedezi.

A közel-keleti feszültségek hatására a lakosság körében pánikvásárlás kezdődött a benzinkutakon. Ennek megfékezésére a hatóságok napi értékesítési kvótákat és szigorú jegyrendszert vezettek be az üzemanyag-ellátásban.

A megszorítások az élet minden területét érintik.

  • Az áramfogyasztás drasztikus csökkentése érdekében a hét elején az összes állami és magánegyetem bezárta a kapuit, amivel előrehozták az Íd al-fitr iszlám ünnephez kapcsolódó szünetet. Mivel az egyetemi campusok fenntartása rendkívül energiaigényes, ez a lépés jelentősen tehermentesíti a túlterhelt villamosenergia-hálózatot.
  • Az alap- és középfokú iskolák a ramadán miatt eleve zárva tartanak, a kormány azonban most a külföldi tantervű intézményeket és a magánoktatási központokat is a tanítás szüneteltetésére kérte.
  • Ezzel párhuzamosan a közigazgatási hivatalok és a vállalatok számára is szigorú iránymutatásokat adtak ki a villamos energia hatékonyabb felhasználásáról.

A válság az ipart is súlyosan érinti, az energiahiány már a folyamatos termelést veszélyezteti. A fokozódó gázhiány miatt az öt állami tulajdonú műtrágyagyárból négyet teljesen le kellett állítani.

Az így megtakarított földgázt azonnal az erőművekbe irányították át, hogy fenntartsák az áramtermelést, és megelőzzék a kiterjedt, országos áramszüneteket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

