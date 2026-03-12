Jönnek a kis IKEA-áruházak

Az Ingka Group évtizedeken át elsősorban a városok szélén működtetett hagyományos, nagy alapterületű IKEA-áruházakat, majd később a nagyvárosok belső területein is megjelent. A terjeszkedés most újabb szakaszába lépett: a cég olyan helyekre is elviszi kínálatát, ahol eddig nem volt jelen.
Franciaországban például nyárig nyílik meg az első, mintegy 2000 négyzetméteres kompakt üzlet Limoges-ban, amelyet további helyszínek követnek majd az országban. Portugáliában Coimbra lesz az első város, amely otthont ad az új üzlettípusnak egy több mint 4000 négyzetméteres egységgel. Lengyelországban pedig év végéig Białystokban jön létre a második ilyen áruház.
Az új üzletekben több mint kétezer lakberendezési terméket és kiegészítőt találnak a vásárlók. A vállalat teljes kínálata emellett átvételi és házhozszállítási lehetőségekkel érhető el.
Ez az új koncepció jóval költséghatékonyabb a hagyományos áruházaknál, ráadásul lényegesen gyorsabban megnyitható.
A kompakt üzletek tervezési szolgáltatásokat, válogatott élelmiszer-kínálatot és személyes tanácsadást is biztosítanak. További előnyük, hogy olyan helyszíneken működnek, ahol az emberek amúgy is intézik a napi bevásárlásaikat.
A vállalat eddigi tapasztalatai alapján a vásárlók kifejezetten értékelik, hogy az IKEA földrajzilag közelebb kerül hozzájuk, és ezáltal jobban illeszkedik a mindennapjaikba. Ugyanakkor fontos tanulság volt a cég számára a tiszta kommunikáció jelentősége.
Előre tudatosítani kell a vevőkben, pontosan mire számíthatnak a kompakt üzletekben, hiszen ezek értelemszerűen nem nyújtják a hagyományos áruházak kínálatát.
- írja a cég.
A kisebb méretű egységekbe történő beruházás az Ingka Group hároméves, ötmilliárd eurós fejlesztési programjának a része. Ennek a stratégiának a célja új helyszínek megnyitása, valamint a meglévő áruházak korszerűsítése a vállalat 32 piacának többségén. A 2026-os üzleti év végét követően a cég kiértékeli az új kompakt boltok teljesítményét, és az eredmények alapján dönt a terjeszkedés további lépéseiről.
Címlapkép forrása: Shutterstock
