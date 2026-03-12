Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei

A vagyont nem közvetlenül Mojtaba Hamenei nevére írták, hanem fedőcégeken és több országon átívelő pénzügyi struktúrákon keresztül mozgatták. A feltárt hálózatban svájci, brit, liechtensteini és egyesült arab emírségekbeli számlák és vállalatok is szerepelnek.
A lap egy tucat londoni ingatlant azonosított, köztük egy 2014-ben 33,7 millió fontért megvett házat is az úgynevezett Billionaires’ Row környékén.
A cikk ezt a rendszert abba a tágabb iráni párhuzamos gazdaságba illeszti, amely a hivatalos bankrendszeren kívül próbálja mozgatni a pénzeket. Ennek egyik kulcsszereplője a Setad nevű szervezet, amelyet eredetileg az elhagyott ingatlanok kezelésére hoztak létre, de Ali Hamenei idején hatalmas állami konglomerátummá nőtt, jelentős részesedésekkel bankokban, biztosítókban, olajcégekben és a távközlésben is.
Irán a szankciók alatt ehhez hasonló konstrukciókkal, fedőcégekkel, „szellemflottával” és újabban kriptovalutákkal is dolgozik.
A lap által felvázolt kép élesen eltér attól az aszketikus, vallásos imázstól, amelyet az iráni állami média a legfelsőbb vezetőről és családjáról közvetít. Bár a cikk szerint kevés közvetlen bizonyíték van arra, hogy a család fényűző életmódra használja ezeket az eszközöket, maga a rejtett vagyon így is ellentmond a hivatalos puritán önképnek. Mojtaba Hameneit március 8-án választotta meg a Szakértők Gyűlése apja, a február végén meghalt Ali Hamenei utódjául.
Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images
