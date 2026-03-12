  • Megjelenítés
Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei
Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei

Irán új legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei kiterjedt, átláthatatlan nyugati befektetési hálózat felett rendelkezhet, jóllehet az iráni rezsimre és személy szerint rá is évek óta amerikai szankciók vonatkoznak – írja a Les Echos, amely szerint londoni luxusingatlanok, svájci bankszámlák, valamint németországi és spanyolországi ötcsillagos szállodák is ehhez a körhöz kapcsolódhatnak.

A vagyont nem közvetlenül Mojtaba Hamenei nevére írták, hanem fedőcégeken és több országon átívelő pénzügyi struktúrákon keresztül mozgatták. A feltárt hálózatban svájci, brit, liechtensteini és egyesült arab emírségekbeli számlák és vállalatok is szerepelnek.

A lap egy tucat londoni ingatlant azonosított, köztük egy 2014-ben 33,7 millió fontért megvett házat is az úgynevezett Billionaires’ Row környékén.

A cikk ezt a rendszert abba a tágabb iráni párhuzamos gazdaságba illeszti, amely a hivatalos bankrendszeren kívül próbálja mozgatni a pénzeket. Ennek egyik kulcsszereplője a Setad nevű szervezet, amelyet eredetileg az elhagyott ingatlanok kezelésére hoztak létre, de Ali Hamenei idején hatalmas állami konglomerátummá nőtt, jelentős részesedésekkel bankokban, biztosítókban, olajcégekben és a távközlésben is.

Irán a szankciók alatt ehhez hasonló konstrukciókkal, fedőcégekkel, „szellemflottával” és újabban kriptovalutákkal is dolgozik.

A lap által felvázolt kép élesen eltér attól az aszketikus, vallásos imázstól, amelyet az iráni állami média a legfelsőbb vezetőről és családjáról közvetít. Bár a cikk szerint kevés közvetlen bizonyíték van arra, hogy a család fényűző életmódra használja ezeket az eszközöket, maga a rejtett vagyon így is ellentmond a hivatalos puritán önképnek. Mojtaba Hameneit március 8-án választotta meg a Szakértők Gyűlése apja, a február végén meghalt Ali Hamenei utódjául.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

