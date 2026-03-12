  • Megjelenítés
Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop
Gazdaság

Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

Portfolio
A kormány a magas üzemanyagárakra hivatkozva ismét bevezette a benzinárstopot, a hatósági ár viszont nem vonatkozik a közösségi közlekedési vállalatokra: a BKV és a Volánbusz továbbra is piaci áron folytatja a beszerzést. Az emelkedő és kiszámíthatatlan üzemanyagárak akár másfél milliárd forintos extra kiadást is jelenthetnek a fővárosnak, ami több mint tizede a tavalyi összes üzemanyagra fordított pénznek - számolt be a Népszava.

A kormány a napokban megjelent rendeletében "védett árat" határozott meg. Ennek értelmében a 95-ös benzin literenként 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. Ez a maximált ár azonban kizárólag a hagyományos benzinkutakon vásárolt üzemanyagra érvényes.

Mivel a BKV és a Volánbusz járművei a saját telephelyeiken, nagykereskedelmi forrásból tankolnak, rájuk nem vonatkozik a kedvezmény.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megerősítette: a Mollal történt egyeztetés után egyértelművé vált, hogy a fővárosi tömegközlekedés nem kap semmilyen támogatást, ahogy a korábbi energiaválságok idején sem. A BKV a Moltól szerzi be az évente elhasznált, mintegy 25-26 millió liter gázolajat, méghozzá folyamatosan változó áron. A Mol március 11-től már bruttó 45 forinttal emelte a gázolaj nagykereskedelmi árát azok számára, akik nem jogosultak a hatósági árra.

A főváros így jelenleg a védett árhoz képest drágábban, és a korábbiakhoz viszonyítva 14 százalékkal magasabb áron kénytelen üzemanyagot vásárolni.

Tekintve, hogy a vállalat tavaly 11 milliárd forintot költött tankolásra, a mostani drágulás éves szinten akár 1,5 milliárd forintos többletköltséget is eredményezhet.

A kiadások alakulása azonban teljesen kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy a drágulás tartós lesz-e, vagy hogy láthattuk-e már a csúcsot.

Kiss hozzátette, hogy spórolni ezen a tételen nem lehet, hiszen a buszok útvonalát nem rövidíthetik le, és a járatritkítás sem jelent megoldást. A közlekedési cég pénzügyei ráadásul már így jelentős nyomás alatt állnak. Éppen szerdán érkezett a hír, hogy a BKK 45 milliárd forintnyi hitelt vesz fel a likviditás fenntartása érdekében:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

