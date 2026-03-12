Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop

A kormány a napokban megjelent rendeletében "védett árat" határozott meg. Ennek értelmében a 95-ös benzin literenként 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerül. Ez a maximált ár azonban kizárólag a hagyományos benzinkutakon vásárolt üzemanyagra érvényes.
Mivel a BKV és a Volánbusz járművei a saját telephelyeiken, nagykereskedelmi forrásból tankolnak, rájuk nem vonatkozik a kedvezmény.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója megerősítette: a Mollal történt egyeztetés után egyértelművé vált, hogy a fővárosi tömegközlekedés nem kap semmilyen támogatást, ahogy a korábbi energiaválságok idején sem. A BKV a Moltól szerzi be az évente elhasznált, mintegy 25-26 millió liter gázolajat, méghozzá folyamatosan változó áron. A Mol március 11-től már bruttó 45 forinttal emelte a gázolaj nagykereskedelmi árát azok számára, akik nem jogosultak a hatósági árra.
A főváros így jelenleg a védett árhoz képest drágábban, és a korábbiakhoz viszonyítva 14 százalékkal magasabb áron kénytelen üzemanyagot vásárolni.
Tekintve, hogy a vállalat tavaly 11 milliárd forintot költött tankolásra, a mostani drágulás éves szinten akár 1,5 milliárd forintos többletköltséget is eredményezhet.
A kiadások alakulása azonban teljesen kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy a drágulás tartós lesz-e, vagy hogy láthattuk-e már a csúcsot.
Kiss hozzátette, hogy spórolni ezen a tételen nem lehet, hiszen a buszok útvonalát nem rövidíthetik le, és a járatritkítás sem jelent megoldást. A közlekedési cég pénzügyei ráadásul már így jelentős nyomás alatt állnak. Éppen szerdán érkezett a hír, hogy a BKK 45 milliárd forintnyi hitelt vesz fel a likviditás fenntartása érdekében:
