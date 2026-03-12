  • Megjelenítés
Új diszkontlánc lépett be a horvát piacra, de Szlovéniát is meghódítják
Gazdaság

Új diszkontlánc lépett be a horvát piacra, de Szlovéniát is meghódítják

Portfolio
Szerdán nyitotta meg első horvátországi üzletét az Action. A holland nem élelmiszer-profilú diszkontlánc ezzel a lépéssel a tizenötödik európai piacára lépett be - számolt be a Retail Detail.

A zágrábi agglomerációhoz tartozó Sesvetében nyílt meg az Action első horvát üzlete, amely már a nyitás reggelén hatalmas érdeklődést vonzott. A kiskereskedelmi hálózat – a többi egységéhez hasonlóan – 14 kategóriában mintegy 6000 árucikket kínál. A választékot ráadásul hetente 150 új termékkel frissítik.

Csupán egy héttel az első bolt átadása után a diszkontlánc máris megnyitja második horvátországi egységét az ország északi részén fekvő Ivanecben.

Az év folyamán később a szomszédos Szlovéniába is belép a vállalat, így az lesz a hálózat tizenhatodik piaca.

Az Action az év elején nagyszabású expanziós stratégiát jelentett be. A lánc idén is átlagosan napi több mint egy új üzletet nyit, ahogyan azt már 2025-ben is tette.

Még több Gazdaság

Zivatar sújt le Magyarországra, 9 vármegyére adtak ki figyelmeztetést

A 2026-os növekedés jó része oda lehet az iráni háború miatt Európa legerősebb országában

Repedések jelentek meg a stratégiai horvát hídon – A turistaszezont megvárják a javítással

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility