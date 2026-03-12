Új diszkontlánc lépett be a horvát piacra, de Szlovéniát is meghódítják

A zágrábi agglomerációhoz tartozó Sesvetében nyílt meg az Action első horvát üzlete, amely már a nyitás reggelén hatalmas érdeklődést vonzott. A kiskereskedelmi hálózat – a többi egységéhez hasonlóan – 14 kategóriában mintegy 6000 árucikket kínál. A választékot ráadásul hetente 150 új termékkel frissítik.

Csupán egy héttel az első bolt átadása után a diszkontlánc máris megnyitja második horvátországi egységét az ország északi részén fekvő Ivanecben.

Az év folyamán később a szomszédos Szlovéniába is belép a vállalat, így az lesz a hálózat tizenhatodik piaca.

Az Action az év elején nagyszabású expanziós stratégiát jelentett be. A lánc idén is átlagosan napi több mint egy új üzletet nyit, ahogyan azt már 2025-ben is tette.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images