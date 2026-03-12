  • Megjelenítés
Újabb áruházlánc vette célba a régiónkat: már az is kiderült, mikor nyitják az első üzletet
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

A háztartási és lakberendezési termékeket, fémárut, papírárut és írószert, elektromos cikkeket, játékokat, valamint sportszereket forgalmazó cég

március 14-én Piteştiben nyitja meg első áruházát.

Ez a korábban megfogalmazott, a kelet-európai jelenlétet célul kitűző stratégiának a része - közölte a cégvezetés. Az első Mr. DIY áruházat 2005-ben nyitották meg Kuala Lumpurban, jelenleg 5 ezernél több működik.

A vállalat jelenleg három kontinens 15 piacán van jelen. Az Európai Unióban Románia a harmadik tagállam, Spanyolország és Lengyelország után, ahol a cég piacra lép.

A Mr. DIY európai terjeszkedésének közvetkező állomása Bulgária lesz.

A 2025-ös pénzügyi évben a vállalat 1,1 milliárd dolláros árbevételt ért el, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 2026-os terjeszkedési stratégia 155 új áruház megnyitásával számol.

