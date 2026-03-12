  • Megjelenítés
Változás az energiaszektorban: olyan újításokat tesztelnek élesben, amiket eddig nem engedtek a szabályok
Gazdaság

Portfolio
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iparági konzultációt indít az energetikai szabályozási tesztkörnyezet (ESZT) első felhívásában meghatározandó innovációkról - olvasható a közleményükben.
A MEKH a villamos energiáról, valamint földgázellátásról szóló jogszabályok alapján energetikai szabályozási tesztkörnyezetet működtethet, ami lehetőséget biztosít

olyan innovatív termékek vagy szolgáltatások valós környezetben történő kipróbálására,

amelyek éles üzemét a hatályos szabályozási keret nem teszi lehetővé. 

A MEKH célja, hogy a villamosenergia- és földgázszektor szereplőivel együttműködve, és a piaci igényeket figyelembe véve járuljon hozzá az energetikai innovációk megvalósításához és az energetikai rendszer fenntartható fejlődéséhez, ezért a felhívás témakörének véglegesítése céljából iparági konzultációt indít.

A konzultáció keretében a Hivatal olyan innovációs területek és irányok megjelölését várja, amelyek - többek között - ösztönzik a hálózati fejlesztések egyszerűsítését, felgyorsítását és költséghatékonyságát; elősegítik a lokális energiatermelés és -megosztás, az elektromobilitás-szolgáltatások fejlesztését, valamint a megújuló gázok hálózati betáplálását, ugyanakkor a hatályos szabályozás miatt nem működhetnek.

Címlapkép forrása: Portfolio

