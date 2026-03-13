A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár

Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.

Két héttel a támadások megindítása után az Irán ellen indított amerikai–izraeli háború egyik legfontosabb tanulsága az lett, hogy az nem az eredetileg sokak által feltételezett gyors katonai logika mentén halad. Irán nem omlott össze, nem következett be az a belső politikai vagy államszervezeti törés, amely megnyitotta volna a lehetőségét a venezuelaihoz hasonló hirtelen békekötésre. Ehelyett a háború fokozatosan egy olyan többdimenziós konfliktussá alakult át, amelyben a katonai csapások mellett legalább ugyanekkora szerepet kapott a globális gazdasági nyomásgyakorlás.

Teherán válasza nem pusztán az volt, hogy rakétákkal és drónokkal igyekezett viszonozni az ellene irányuló támadásokat, hanem az is, hogy a Perzsa-öböl, a tankerforgalom, így az energiaszállítás és az inflációs félelmek felé terelte át a konfliktus költségeit.

Vagyis az iráni stratégia lényege most már az, hogy ha a katonai erőviszonyok önmagukban nem kedveznek neki, akkor a háborút olyan térbe emelje át, ahol a másik oldal sebezhetőbb: a piacokra, az olajárra, a kereskedelmi útvonalakra és a politikai tűrőképességre.

Izrael ezzel párhuzamosan nem a gyors lezárás logikáját követte, hanem inkább azt az álláspontot erősítette, hogy nem menetrendhez, hanem katonai és stratégiai végállapothoz kell igazítani a hadműveletet.

Egy korlátozott büntető hadjárat esetében a támadó félnek rendszerint van egy viszonylag szűk célkijelölése: megmutatni, hogy képes erőt alkalmazni, rombolni valamely konkrét képességet, majd megállni. A mostani izraeli megközelítés inkább arra utal, hogy Jeruzsálem nem egyszerűen költséget akar okozni Iránnak, hanem érdemben át akarja alakítani azt a stratégiai környezetet, amelyben Irán regionális fenyegetést jelenthet. Ezért a konfliktus izraeli szemszögből nemcsak a perzsa állam területén végrehajtott távoli csapásokról szól, hanem arról is, hogy a libanoni Hezbollah, a regionális hálózatok és az iráni elrettentési kapacitás egésze mennyiben gyengíthető meg. Innen nézve Izrael számára a háború költsége más típusú, mint az Egyesült Államok számára: míg Washington a globális piaci következményeket és a belpolitikai visszahatásokat is mérlegeli, Izrael esetében a közvetlen biztonsági szempont – valamint a Benjamin Netanjahu miniszterelnök által elérhető belpolitikai haszon – nagyobb súllyal esik latba.

Az amerikai oldalon éppen ez a kettősség vált a legfontosabb magyarázó tényezővé. Donald Trump amerikai elnök döntéshozatala aligha írható le pusztán klasszikus stratégiai racionalitással – az „5 dimenziós sakk” mítosza mára lényegében szertefoszlott. Nála a katonai cél, az erőforrás és a várt eredmény nem áll tiszta, lineáris viszonyban egymással: a hadművelet politikai értéke szorosan összefonódik a piaci reakciókkal, az olajárral, a tőzsdei hangulattal és a róla kialakuló győzelemnarratívával. Ezért az amerikai álláspont egyszerre lehet kemény és törékeny: kemény, mert erőt akar demonstrálni, és nem engedheti meg magának a látványos visszakozást; ugyanakkor törékeny, mert ha a háború gazdasági költségei túl gyorsan épülnek be az amerikai pénzügyi környezetbe és a választói hangulatba, akkor ugyanennek a vezetésnek hirtelen erős ösztönzője keletkezhet a lezárásra.

Ez a sajátos döntéshozatali szerkezet teszi különösen izgalmassá a játékelméleti megközelítést a konfliktus kimenetelének megjósolásában. A kérdés itt nem egyszerűen az, hogy ki az erősebb fél katonailag, hanem az, hogyan alakulnak a szereplők költségfüggvényei, milyen jelzéseket küldenek egymásnak, és milyen egyensúlyi helyzetek felé sodródhatnak. A jelenlegi konfliktus ugyanakkor nem írható le egyetlen tiszta modellel: több, egymásra rakódó és egymást torzító játszma fut egyszerre, amelyek közös tétje az, hol alakulhat ki az a pont, ahol

Irán túlélése biztosítható,

az Egyesült Államok presztízsveszteség nélkül, sikert kommunikálva léphet ki a konfliktusból a novemberi félidős kongresszusi és szenátusi választások kampánykezdete előtt,

Izrael pedig annyira korlátozhatja legfontosabb regionális ellenfelének csapásmérő képességeit, hogy azt saját biztonsága szempontjából elfogadható eredménynek tekinthesse.

Az egyensúlyi állapot a csigaházakba való visszabújás

A legkézenfekvőbb kiindulópont a gyáva nyúl játék (chicken game) lenne, mivel a fegyveres konfliktusoknál ez az egyik legintuitívabb modell: két fél fokozza a nyomást, és annak van reputációs vesztesége, aki előbb rántja félre a kormányt. A logika nem a klasszikus győzelem–vereség sémája, hanem a hitelességé: ki tudja meggyőzőbben elhitetni, hogy ő bizonyosan nem fog kitérni.

Az iráni háborúban ez a dinamika valóban világosan felismerhető: Teherán azt próbálja demonstrálni, hogy akkor sem hátrál meg, ha katonailag súlyos csapásokat szenved el, sőt kész a világpiacon akkora zavart kelteni, amely már az ellenfél számára már elviselhetetlen.

Az Egyesült Államok és Izrael ezzel szemben azt igyekszik mutatni, hogy az ilyen típusú költségnövelés nem elegendő a visszalépés kikényszerítésére.

A modell figyelmeztetése is ismerős: a legrosszabb kimenet nem az egyik fél veresége, hanem a kölcsönös makacsság, amikor egyik oldal sem hiszi el a másikról, hogy valóban kész a végsőkig elmenni.

A chicken game azonban ebben az esetben csak részben írja le a helyzetet, mert a konfliktus időhorizontja és szerkezete aszimmetrikus. Irán valójában nem egy véges, jól körülhatárolható végállapot felé játszik, hanem egy nyitott végű, szinte végtelen játszmát vív: számára a tét elsősorban a túlélés, vagyis a rezsim fennmaradása, az állami működőképesség megőrzése és annak elkerülése, hogy a katonai nyomás politikai összeomlásba forduljon. Ez alapvetően más logika, mint egy klasszikus gyáva nyúl játszmáé.

Ráadásul a szereplők köre sem állandó: a megtámadott öböl menti országok, Európa, az ellátási válságtól tartó ázsiai hatalmak, a hajózási társaságok és a pénzpiacok mind belépnek a rendszerbe mint olyan szereplők, amelyek nem hadviselők ugyan a szűk értelemben, de folyamatosan átalakítják a konfliktus kifizetési szerkezetét. A szabályok sem egyértelműek: nem világos, mi számít még korlátozott nyomásgyakorlásnak, mi minőségi eszkalációnak, és pontosan mi lenne az elfogadható lezárás.

Ezzel szemben Izrael és az Egyesült Államok inkább véges játszmát játszik, még ha a végcéljuk nincs is mindig pontosan kimondva, az ő oldalukon körvonalazható valamilyen terminális állapot: rezsimváltás, kapituláció, vagy legalább az iráni stratégiai képességek olyan mértékű visszavetése, amely már győzelemként kommunikálható. Vagyis az egyik oldalon egy túlélésre berendezkedett, nyitott végű stratégia áll, a másikon pedig egy lezárható, végpontot kereső logika. Éppen ezért a gyáva nyúl játék legfeljebb a felszíni dinamikát ragadja meg, a mélyebb szerkezetet nem. A mostani helyzetet jobban érthetővé teszi, ha mellé tesszük a kimerítő háború modelljét is.

A kimerítő háború (war of attrition) játékelméleti modell logikája szerint itt nem az a döntő kérdés, ki tud egyetlen csapással felülkerekedni, hanem az, ki képes tovább viselni a költségeket.

Ez különösen Irán megértéséhez fontos: Teherán számára reálisan nem a hagyományos katonai győzelem a cél, hanem az, hogy túléljen, miközben a másik oldal számára annyira drágává teszi a folytatást, hogy végül kiszáll a játszmából. A túlélés ebben az összefüggésben már önmagában stratégiai eredmény, sőt bizonyos értelemben győzelem is lehet, ha a rezsim fennmaradása mellett sikerül megakadályozni, hogy a támadó koalíció rákényszerítse a maximális céljait.

A kimerítő háború logikája azért is releváns, mert a költségek rendkívül eltérően oszlanak meg: Irán katonai pusztítást és gazdasági nyomást szenved el, Izrael közvetlen biztonsági kockázatot visel, az Egyesült Államok pedig elsősorban a pénzügyi, energiapiaci és belpolitikai visszahatásokkal szembesül. Innen nézve nem feltétlenül a legerősebb nyer, hanem az, akinek kezelhetőbb a konfliktus költségszerkezete.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a háború hiányos információjú és egyben jelzéses játék is: a szereplők nem ismerik pontosan egymás preferenciáit, tűréshatárát vagy belső korlátait.

Washington nem tudhatja biztosan, mennyire stabil az iráni rezsim, Irán nem tudhatja, Trumpnál pontosan hol húzódik az a küszöb, ahol az olajár, a tőzsdei esés vagy a közvélemény reakciója már a hadművelet korlátozását teszi szükségessé, Izrael pedig nem lehet teljesen biztos abban, meddig marad fenn ugyanilyen erővel az amerikai támogatás.

Emiatt minden lépés egyben üzenet is, ami már érthető teszi, hogy Irán az energiaszállítás és a hajózási útvonalak fenyegetésével azt jelzi, képes a háború költségeit a globális rendszerre áthárítani. Eközben Izrael a hadműveletek intenzitásával azt üzeni, hogy nem elégszik meg részleges eredménnyel. Trump miatt a legnehezebb az amerikai oldal céljait körülhatárolni, mert az elnök egyszerre próbál erőt, kontrollt és lezárási képességet mutatni, ami könnyen ellentmondásossá teszi a jelzéseit. Egy ilyen rendszerben a félreolvasott üzenetek önmagukban is az eszkaláció forrásává válhatnak.

Az Egyesült Államok és Izrael viszonyára közben külön rávetül az ügynök–megbízó probléma is.

Washington és Jeruzsálem nem ugyanazt a háborút vívja, még ha ugyanazon az oldalon állnak is. Az amerikai optimumot erősen befolyásolják a piacok, az energiaárak és a belpolitikai következmények. Eközben Izrael számára a közvetlen biztonsági szempont – valamint Benjamin Netanjahu belpolitikai céljai – sokkal nagyobb súllyal szerepelnek. Így előállhat olyan helyzet, amelyben Trump számára már racionálisabb lenne a konfliktus lezárása, miközben Izrael számára ugyanebben a pillanatban még éppen a további katonai nyomás tűnik célszerűnek.

A háború tehát nemcsak Irán és a támadó blokk között zajlik, hanem részben magán a blokkon belül is vita tárgya, hogy mi legyen a konfliktus célja, mélysége és végpontja.

Mindez ráadásul ismételt, sőt részben kétszintű vagy inkább háromszintű játszmaként működik. A mostani döntések nemcsak az aznapi katonai helyzetet alakítják, hanem a jövőbeli reputációt is. Az Egyesült Államok számára az elrettentés hitelessége, Izrael számára a regionális fölény, Irán számára pedig a túlélési képesség olyan hosszabb távú tényezők, amelyek túlmutatnak a jelenlegi hadművelet közvetlen eredményén. Eközben a nemzetközi katonai tér, a regionális energiapolitikai tér és a belpolitikai-piaci tér egyszerre hat a szereplőkre. Trump esetében különösen látszik, hogy a hasznossági függvényt nemcsak a katonai térkép, hanem sokkal inkább a tőzsdei képernyők és az olajár formálja.

A háború lezárásához ezért végső soron nem pusztán katonai, hanem egyensúlyi feltételeknek kell teljesülniük.

Az egyik lehetséges végpont az arcvédő lezárás: Irán túléli a konfliktust, de súlyosan meggyengül; az Egyesült Államok győzelemként kommunikálhatja, hogy helyreállította az elrettentést; Izrael pedig azt állíthatja, hogy érdemben visszavetette az iráni fenyegetést.

A másik reális lehetőség a patthelyzeti lezárás, vagyis az a kimerítő háborús egyensúly, ahol egyik fél sem éri el a maximális célját, de a folytatás költsége már mindenkinek nagyobb, mint a várható többlethaszna. Itt pedig mind a két oldal megpróbálná

A legveszélyesebb forgatókönyv az, ha a gyáva nyúl játék logikája kerül fölénybe, és a szereplők kölcsönösen túlbecsülik a másik meghátrálási hajlandóságát: ebben az esetben a rendszer könnyen belecsúszhat egy szélesebb regionális eszkalációba.

A patthelyzeti lezárás tűnik most a legvalószínűbbnek, amely nem egy nagy megállapodást jelentene, hanem fokozatos kifulladást: egyik fél sem érné el a maximális célját, de mindegyik belátná, hogy a folytatás túl drága. Ez illik leginkább a mostani helyzethez, mert Irán láthatóan túlélésre játszik, miközben Trumpot és a piacokat már most erősen nyomja az olajár és az inflációs kockázat. A Reuters szerint a korai deeszkalációra tett piaci fogadások épp most kezdenek kifulladni, miután az újabb tankerincidensek és iráni fenyegetések lerontották a gyors lezárás esélyét.

Kevésbé valószínű, de Trump gyors venezuelai beavatkozása, valamint a vámháború üzletszerű megállapodásokba torkolló végkifejlete alapján egy új iráni atomalku is kikerülhet az asztalra, mégha önmagában most nem ez tűnik a legvalószínűbb fordulatnak.

Trump diplomáciai lépései alapján az látszik, hogy szereti a tranzakciós, aszimmetrikus alkuformákat: vagyis olyan megállapodást, amelyet nem kölcsönös megbékélésként, hanem kikényszerített üzletként tud eladni. Egy Iránnal kötött új alku – ha már a Barack Obama korábbi elnök által kötött megállapodást épp maga Trump rúgta fel – csábító lehet a számára, ami akkor lenne reális, ha Washington azt mondhatná: a katonai nyomás jobb feltételeket csikart ki, mint a korábbi diplomácia. Ez rövid távon Iránnak is jó lenne, mert túlélést, részleges szankcióenyhítést és exportbevételt hozhatna, de csak akkor, ha nem pusztán ideiglenes, könnyen visszafordítható amerikai eszköz maradna az atompaktum.

Utóbbi forgatókönyvet erősíti, hogy pénteken a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség már felajánlotta, hogy segít közvetíteni egy új alku tető alá hozásában, amivel politikai menekülőutat adtak Donald Trumpnak is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 13. Váratlan bejelentést tett az atomügynökség: ez a fordulat egy csapásra lezárhatja a háborút

