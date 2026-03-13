Célt ért a dolgozói ultimátum: hirtelen felállt a pszichiátriai intézet vezetője
Célt ért a dolgozói ultimátum: hirtelen felállt a pszichiátriai intézet vezetője

Pénteken benyújtotta lemondását Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) főigazgatója. Az ügy előzménye, hogy a budapesti pszichiáterek jelentős része korábban azt üzente, hogy 2026 tavaszától felmondja az önként vállalt többletmunkát, ami komoly problémát jelentene a szakellátásban. A tiltakozás közvetlen előzménye Ézsi Robin főigazgatói tevékenysége volt.

Pénteken benyújtotta lemondását Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) főigazgatója, a megbízatása március 14-ével szűnik meg.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) közzétett közlemény szerint a feladatait ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója, a tavaly szeptemberben kinevezett dr. Sárosi Andrea veszi át.

Az egészségügyi adminisztráció pályázatot ír ki a főigazgatói poszt betöltésére.

A közleményből nem derült ki, hogy mi az oka Ézsi lemondásának, ahogy az sem, hogy lezárult-e az intézmény szakmai működését érintő, teljes körű külső vizsgálat, amit február 24-én rendelt el az Okfő és a Belügy.

Az ügy előzménye

A budapesti pszichiáterek jelentős része azt üzente meg, hogy 2026 tavaszától felmondja az önként vállalt többletmunkát, ami a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint veszélyeztetheti a fővárosi pszichiátriai ügyeleti ellátás működését.

A kamara álláspontja szerint emiatt 

a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás jelenlegi formája fenntarthatatlanná válik.

A kamarához eljuttatott szakorvosi állásfoglalásokból kiderült: ha a fennálló problémákat nem sikerül megnyugtatóan rendezni, az ügyeletben dolgozó pszichiáterek mintegy kétharmada kész felmondani.

A tiltakozás közvetlen előzménye, hogy nyilvánosságra került: Ézsi Robin főigazgatói kinevezése óta 15 pszichiáter szakorvos távozott az OPAI-ból. A szakemberállomány drasztikus csökkenése miatt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kénytelen volt más intézményekből orvosokat átvezényelni az intézetbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

