Duplázódott az intenzíven kezeltek száma az egyébként enyhülő influenzaszezonban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év tizedik hetében (március 2-8.) az országban 216 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 5.8%-kal kevesebben, mint a 9. héten, és 35 400 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-21,9%).

idén az ötödik héten értük el az szezon csúcsát.

A tizedik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző három év ugyanezen időszakában.

Az ILI szám 2024-ben ilyenkor 1900 fővel magasabban állt, mint most, míg tavaly és 2023-ban magasabban.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 16,4%-ra csökkent 19,7%-ról, ami picivel magasabb, mint két éve, viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta az hetedik legmagasabb tizedik heti számot láthatjuk idén.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) kilencedik heti adatai szerint az EU/EGT területén a légúti vírusok terjedésének tendenciái továbbra is a csökkenés korai jeleit mutatják:

Az RSV terjedése továbbra is magas, leginkább az öt év alatti gyermekeket érinti.

Az influenza terjedése és a kórházi kezelések száma csökken.

A SARS CoV 2 aktivitása továbbra is alacsony.

Az összes okból származó halálozás csökkenő tendenciát mutat.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 10. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták - És jött az RSV...

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál az 51. héten következett be a fordulat, és -ahogy ezt egy hete valószínűsítettük - az RSV a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor.

Az alábbi három grafikon küzül az influenza pozitivitási rátáját mutatót emelnénk ki annyiban, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár harmadik hete. Az RSV-grafikon ellenkező okból érdekes, mivel a tizedik hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta, bár még nem tartunk 24,1%-nál, ami a 2023-as csúcs volt rögtön az első héten.

Romlottak a kórházi statisztikák

A 10. héten 199 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 2,1%-os emelkedést jelent az egy héttel ezelőtti 195 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 4 produkált pozitív COVID-19 tesztet (2%), míg 2024/25-ben ez az arány 0%, 2023/24-ben 2,3%, 2022/23-ban pedig 17,2% volt. Az elmúlt három szezonban a kórházak jóval több SARI-beteget vettek fel a 10. héten, tavaly 322-t, két éve 262-t és három éve 268-at.

A 199 beteg közül 24-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami a 9. heti szám duplája és 12,1%-os arányt jelent. Ez némi meglepetés a korábbi örvendetes csökkenést követően, de nem példa nélküli. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a héten 34 SARI-beteg volt intenzív osztályon (10,6% az előző heti 8,8% után), két évvel ezelőtt 39 (14,9% ez előző heti 10,9% után), három évvel ezelőtt pedig 44 (16,4% az előző heti 19,1% után).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek háromnegyede 60 éves vagy idősebb volt (összesen 3). A SARI-betegek negyede tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 49),

MÍG közel 54%-UK (107) KÉT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 119 ÉS 37%, MÍG A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI 138 ÉS 52,7% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár tizenkettedik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést, és a tizedik heti szám - csakúgy, mint a kilencedik heti - a legalacsonyabb az elmúlt három szezonhoz képest.

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya.

A tizedik héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 47,2%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 109 500 gyereket jelent, ami 6 000 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 50 400-an - a betegek 23,3%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, nagyjából 14 200 beteggel, ami az ILI kategória 40,2%-a.

Csakúgy, mint az ARI-nál, az influenzaszerű megbetegedések tekintetében is kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint tavaly vagy két évvel ezelőtt, legalábbis a megbetegedések számát illetően. A gyerekek aránya az összes ILI-hez viszonyítva viszont ugyanaz volt idén a tizedik héten, mint tavaly ilyenkor, ám alacsonyabb, mint két éve.

Hepatitis fertőzések

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 31 új esetet jelentett a 9. hétre, amivel 312-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első nyolc héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 124 megbetegedéssel (39,7%), őt követi Budapest (81, 26%), Szabolcs (23, 7,4%), valamint Pest (20, 6,4%), és Heves (15, 4,8%).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images