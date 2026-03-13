  • Megjelenítés
Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés
Gazdaság

Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés

Portfolio
Idén januárban az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal csökkent az építőipar, az előző hónaphoz képest pedig 8,8%-kal kisebb volt a termelés volumene. Ezzel folytatódott az extrém mozgás az építőiparban, amely tavaly nyáron kezdődött: az egyik hónap óriási visszaesést, míg a következő visszarendeződést hoz.

Gyengén kezdődött az év a magyar építőiparban. Januárban a termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól a KSH friss jelentése szerint. Tavaly decemberhez képest is tetemes a visszaesés. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8%-kal kisebb volt az egy hónappal korábbinál.

Ahogy a fenti ábrán látható, a termelés idén januárban csaknem 10%-kal maradt el a 2021-estől, míg tavaly decemberben az építőipar még "éppen hozta" a 4 évvel ezelőtti szintet.

Összességében az építőipar alapvetően továbbra is egy csökkenő trendben mozog, hatalmas ingadozás mellett.

Januárban mindkét építményfőcsoport termelése csökkent. Az épületeké 9,6, az egyéb építményeké 14,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6%-os visszaesése áll.

Még több Gazdaság

Asztalra csaptak a nyugdíjasok: kőkemény követeléseik lesznek az új magyar kormány felé

Megjött a döntés: így változna ma a benzin ára

Kiderült a keserű igazság: elképesztő bajban Európa, nincs elég pénz a kasszákban

A szerződésállomány és az új szerződések sem alakulnak fényesen. Az év eleje újabb visszaesést hozott a megrendelésekben, így visszafogott termelésre lehet számítani a következő időszakban.

2026 nehezebb év lesz, mint a múlt év volt, és ezt túl kell élni - mondta az építőipar kilátásairól Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az ÉVOSZ elnöke a Portfolio-nak. "A választások lelassítják az állami és önkormányzati munkák előkészítését és közbeszerzési keretek között való versenyeztetését és munkába adását. Vagy nem is csak átmenetileg leállítják, nagyjából meg is áll az egész." A teljes interjú itt olvasható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility