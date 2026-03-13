Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés

Gyengén kezdődött az év a magyar építőiparban. Januárban a termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól a KSH friss jelentése szerint. Tavaly decemberhez képest is tetemes a visszaesés. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8%-kal kisebb volt az egy hónappal korábbinál.
Ahogy a fenti ábrán látható, a termelés idén januárban csaknem 10%-kal maradt el a 2021-estől, míg tavaly decemberben az építőipar még "éppen hozta" a 4 évvel ezelőtti szintet.
Összességében az építőipar alapvetően továbbra is egy csökkenő trendben mozog, hatalmas ingadozás mellett.
Januárban mindkét építményfőcsoport termelése csökkent. Az épületeké 9,6, az egyéb építményeké 14,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6%-os visszaesése áll.
A szerződésállomány és az új szerződések sem alakulnak fényesen. Az év eleje újabb visszaesést hozott a megrendelésekben, így visszafogott termelésre lehet számítani a következő időszakban.
2026 nehezebb év lesz, mint a múlt év volt, és ezt túl kell élni - mondta az építőipar kilátásairól Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az ÉVOSZ elnöke a Portfolio-nak. "A választások lelassítják az állami és önkormányzati munkák előkészítését és közbeszerzési keretek között való versenyeztetését és munkába adását. Vagy nem is csak átmenetileg leállítják, nagyjából meg is áll az egész." A teljes interjú itt olvasható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hamarosan újabb hadiipari beszállító cég részvényeit vehetjük meg a tőzsdén
Egy héten belül lezárulhat az IPO.
Nagyot ment az Uniqa, jöhet az osztalékemelés
A vagyonbiztosítások és a nemzetközi üzletág is jól húzott.
Halálos lisztériajárványt indított el egy francia üzem, amelyet a hatóságok be is zárattak
Egy tésztában sült francia húspástétom a ludas.
Súlyos adatvédelmi bírságot kapott az Intesa Sanpaolo
Furcsán kerültek át az ügyfelek a bank digitális egységéhez.
Nagy a baj idehaza: olyasmi hiányzik a mélyből, amiért nyáron még hatalmas árat fizethetünk
Megjött a figyelmeztetés.
A mesterséges intelligencia lett az új ingatlan: hitelekkel tömik tele a kínai bankok a technológiai cégeket
A kínai állam hivatalosan is kimondta, hogy ez a jó irány.
Teljesen egységes cégjogi rendszert verne át a tagállamokon az Európai Bizottság
Nagyon fontos tervet mutatnak be a jövő heti uniós csúcson.
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.