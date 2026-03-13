Extrém mozgások a magyar építőiparban, újra összeesett a termelés

Idén januárban az egy évvel korábbihoz képest 11,4%-kal csökkent az építőipar, az előző hónaphoz képest pedig 8,8%-kal kisebb volt a termelés volumene. Ezzel folytatódott az extrém mozgás az építőiparban, amely tavaly nyáron kezdődött: az egyik hónap óriási visszaesést, míg a következő visszarendeződést hoz.

Gyengén kezdődött az év a magyar építőiparban. Januárban a termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól a KSH friss jelentése szerint. Tavaly decemberhez képest is tetemes a visszaesés. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8%-kal kisebb volt az egy hónappal korábbinál.

Ahogy a fenti ábrán látható, a termelés idén januárban csaknem 10%-kal maradt el a 2021-estől, míg tavaly decemberben az építőipar még "éppen hozta" a 4 évvel ezelőtti szintet.

Összességében az építőipar alapvetően továbbra is egy csökkenő trendben mozog, hatalmas ingadozás mellett.

Januárban mindkét építményfőcsoport termelése csökkent. Az épületeké 9,6, az egyéb építményeké 14,5%-kal. Utóbbi hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6%-os visszaesése áll.

A szerződésállomány és az új szerződések sem alakulnak fényesen. Az év eleje újabb visszaesést hozott a megrendelésekben, így visszafogott termelésre lehet számítani a következő időszakban.

2026 nehezebb év lesz, mint a múlt év volt, és ezt túl kell élni - mondta az építőipar kilátásairól Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az ÉVOSZ elnöke a Portfolio-nak. "A választások lelassítják az állami és önkormányzati munkák előkészítését és közbeszerzési keretek között való versenyeztetését és munkába adását. Vagy nem is csak átmenetileg leállítják, nagyjából meg is áll az egész." A teljes interjú itt olvasható.

