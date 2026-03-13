  • Megjelenítés
Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése
Gazdaság

Ez már figyelmeztető: nagyon begyorsult a magyar kötvényhozamok emelkedése

Portfolio
Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. Minden lejáraton látványos hozamemelkedéseket látunk. A 10 éves kötvény hozama 2023 október óta nem volt ennyire magasan.

A tegnapihoz képest 4 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama. Az 5 éves lejáratú állampapír hozama 23 bázisponttal emelkedett.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-03-13 3M D260624 6.18 0.04 0.11
2026-03-13 6M D260819 6.18 0.05 0.16
2026-03-13 12M D270217 6.17 0.08 0.21
2026-03-13 3Y 2029/C 6.94 0.21 0.83
2026-03-13 5Y 2031/B 7.13 0.23 0.89
2026-03-13 10Y 2035/A 7.33 0.21 0.77
2026-03-13 15Y 2041/A 7.39 0.19 0.6
2026-03-13 20Y 2051/G 7.4 0.19 0.42
Adatok forrása: ÁKK

A 10 éves magyar államkötvény hozama 21 bázispontot ugrott csütörtökhöz képest, már 7,33%-nál jár.

A hozamok emelkedése a napokban gyorsult be:

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas rángatás a piacon: ma épp beszakadtak a magyar kötvényhozamok

Csúnyán elszállnak a magyar hozamok, itt az újabb hatalmas ugrás

Minden magyar eszközt adnak: nagyot ugrottak a kötvényhozamok

államkötvény hozam magyar

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 11 bázisponttal nőtt az 5 éves lejáratú állampapír hozama 89 bázisponttal került feljebb.

Még több Gazdaság

Keményen lecsap a benzinkutakon a NAV, többmilliós bírságok jöhetnek

Meglepő brüsszeli állítás érkezett az európai gáztartalékokról

Feljelentést nyújtott be a Mol

Az alábbi hozamgörbe-grafikonokon jól le lehet követni, mit okozott az iráni háború, valamint az annak nyomán elindult kockázatkerülés, energiaárrobbanás, és az inflációs, valamint kamatvárakozások elmozdulása.

Kapcsolódó cikkünk

Már csak ez hiányzott: zuhanás az európai kötvénypiacon is

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility