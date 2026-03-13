  • Megjelenítés
Gazdaság

Figyelem, változás jön a közlekedésben: sávokat zárnak le és még a buszmegállókat is áthelyezik

MTI
Felújítás miatt változik a forgalom az István úton és a Pozsonyi utcában hétfőtől, a munka 2027 tavaszára készülhet el - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a felújítás első ütemében a Pozsonyi utca Madridi út és Tél utca közötti szakaszán mindkét oldalon, valamint a Pozsonyi utca Árpád út és Tél utca közötti részén az Újpest-központ felé vezető oldalon a szélső forgalmi sávban kell ideiglenesen forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre számítani.

A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad; az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók, a gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.

Az érintett buszmegállókat - az Angyalföld kocsiszín megállóhelyet mindkét irányban - ideiglenesen áthelyezik 45-50 méterrel előrébb.

A korszerűsítés során teljesen megújul a jelenleg rendkívül rossz állapotú útpálya és a járdák burkolata a Görgey Artúr utcától egészen a Madridi utcáig; a felújítás mintegy 1,8 kilométer hosszú útszakaszt érint - áll a közleményben.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Hírszerzési jelentés: a totális leépülés szakaszába lépett az orosz hadsereg, már nem tudják tartani a lépést
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility