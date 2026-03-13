Figyelem, változás jön a közlekedésben: sávokat zárnak le és még a buszmegállókat is áthelyezik
A közlemény szerint a felújítás első ütemében a Pozsonyi utca Madridi út és Tél utca közötti szakaszán mindkét oldalon, valamint a Pozsonyi utca Árpád út és Tél utca közötti részén az Újpest-központ felé vezető oldalon a szélső forgalmi sávban kell ideiglenesen forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre számítani.
A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad; az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók, a gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.
Az érintett buszmegállókat - az Angyalföld kocsiszín megállóhelyet mindkét irányban - ideiglenesen áthelyezik 45-50 méterrel előrébb.
A korszerűsítés során teljesen megújul a jelenleg rendkívül rossz állapotú útpálya és a járdák burkolata a Görgey Artúr utcától egészen a Madridi utcáig; a felújítás mintegy 1,8 kilométer hosszú útszakaszt érint - áll a közleményben.
