Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye

Soha nem látott sokk az olajpiacon
Noha a múlt hét végi, e hét eleji sokéves csúcsokat követően némi megnyugvás jött az olaj-, üzemanyag- és földgázpiacokon, és az árak némileg konszolidálódtak, a várakozások alapján nem érdemes abban bízni, hogy hamarosan visszaáll az iráni háború kitörése előtti relatív olcsóság. Cikkünk írása idején az olajárak ismét emelkednek, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi mértékű stratégiai kőolajkészlet-felszabadítást helyezett kilátásba az amerikai–iráni konfliktus okozta piaci zavarok miatt.
A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül,
miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki. A stratégiai jelentőségű vízi útvonalon halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde, így a forgalom leállása azonnali és drasztikus hatást gyakorol az energiapiacokra. A kieső mennyiség nagysága nagyjából megegyezik az elmúlt évtizedek olajválságainak együttes hatásával.
Ennek hatására a globális benchmark Brent olaj jegyzése a konfliktus előtti, február 27-i 73 dollár körüli szintről hétfőig messze 100 dollár fölé emelkedett, mielőtt lefelé korrigált volna.
Drágul az üzemanyag
A háború miatti drágulás az üzemanyagok és a villamos energia árában is jelentkezik,
vagyis közvetve az autózás és szállítás költségeit – ezáltal pedig az inflációt - is emeli; ugyanakkor e hatás tartóssága még kérdéses, mértéke pedig a helyi adottságoktól, szabályozástól, intézkedésektől függően regionálisan különbözhet, és a benzin, a dízel, illetve az áram árának esetében eltérő mértékű lehet.
A benzin és dízel üzemanyag esetében az olaj, illetve az üzemanyagok piaci ára mellett elsősorban az adótartam, a helyi deviza dollárárfolyama, illetve az esetleges ársapkák bevezetése határozza meg a benzinkúti árak alakulását. Az üzemanyag-áremelkedést a forint dollárral szembeni gyengülése is hajtja.
A háború kitörése előtt a benzin átlagos ára 567 forint, a dízelé pedig 589 forint volt Magyarországon. Ezek keddig 595, illetve 649 forintra emelkedhettek a holtankoljak.hu szerint, vagyis a benzin ára 28, míg gázolajé 60 forinttal emelkedett kicsivel több, mint egy hét alatt.
A kormány által ismét bevezetett üzemanyag-árstop a benzin esetében 595 forinton, míg dízel esetében 615 forinton korlátozta az árakat,
ami még mindig közel 5%-os (28, illetve 26 forintos) drágulást jelent rövid idő alatt.
Az árampiac is ütést kapott
A villamos energia esetében a földgázalapú termelés aránya világszerte jóval kisebb (és jellemzően csökken), mint a benzin és dízel minimális biokomponenst leszámítva közel 100%-os kőolajtartalma. Ezzel együtt a földgáz villamosenergia-rendszerben továbbra is betöltött fontos szerepe, illetve relatív drágasága miatt a gázárak még mindig meghatározóak az árampiaci árak tekintetében.
A gázár korrelál az olajárral, a helyi kereslet-kínálati viszonyok bizonyos különbségeivel. A földgáz piaci ára az olajénál is nagyobbat, hétfőig 60 euró/megawattóra (MWh) fölé emelkedett, vagyis rövid idő alatt lényegében duplázódott az árfolyam a legnagyobb európai gáztőzsdén, a holland TTF-en, mielőtt ismét az 50 euró körüli szintig esett volna.
A gáz áramárakban betöltött meghatározó szerepe hatására az áremelkedés a villamosenergia-piaci jegyzéseket is feljebb húzta.
Ennek mértéke országonként eltérő, míg Magyarországon a február végi, március eleji 60-80 euró/MWh körüli szintről csaknem megkétszereződtek a másnapi piaci árak, addig például Németországban a 80 euró feletti szintekről 95 euróig nőtt a jegyzés. 2025 márciusával összevetve ugyanakkor a magyar áremelkedés jóval kisebb mértékűnek tűnik.
A spot árampiaci árak emelkedése egyelőre csak a hazai fogyasztók kis részét érintheti, tekintettel a jellemzően hosszabb távú szerződésekre, illetve a lakossági fogyasztók hatósági (rezsicsökkentett) árszabására.
Javul a gazdaságosság
Ennek megfelelően egyelőre a nyilvánosan elérhető elektromos töltők árazása sem látszik lekövetni az azonnali árampiac történéseit (a legnagyobb hálózattal rendelkező MVM Mobiliti és más szolgáltatók kommunikációja alapján), de a konfliktus elhúzódásával erre is sor kerülhet.
A magyar elektromos autók nagyon nagy részét, mintegy 90%-90%-át pedig otthon, hatóságilag korlátozott áron (vagy munkahelyen, magánterületen) töltik, jellemzően jóval a publikus töltésnél jóval kisebb költségen). Különösen igaz ez, ha a töltés közvetlenül a saját napelemes rendszerről történik.
Ez azt jelenti, hogy
az elektromos autók birtoklásának gazdaságossága egyelőre tovább javul a belsőégésű motorral felszerelt versenytársaikkal szemben.
Új lendületet kaphatnak az elektromos autók
Tanulmányok szerint a benzinárak nagyobb hatással lehetnek az elektromos járművek iránti keresletre, mint az áramárak. Az olajválságok már az 1970-es évektől rendre lendületet adtak az elektrifikációnak, igaz, ez a korábbian inkább csak az autógyártók modellfejlesztéseit befolyásolta, a villanyautók terjedését - a technológia érettségének hiányában - nem idézte elő. Azonban 2022-ben, Ukrajna Oroszország általi megtámadását követően az olajárak már jelentős motivációt jelentettek sok fogyasztónak az elektromos járművekre való áttérésben.
A pozitív piaci korrekció fényében ugyan csökkenni látszik annak esélye, hogy az iráni konfliktus által kiváltott új olajválság a valaha volt legrosszabb lesz, de elemzői várakozások szerint
így is világszerte új lendületet adhat az elektromosautó-értékesítéseknek.
A magas üzemanyagárak sokakat arra készthetnek, hogy vegyék fontolóra elektromos autó vásárlását, miután a belsőégésű motorral hajtott járművek üzemeltetése jelentősen drágul, de ezt a benzin- és dízelárak emelkedése mellett bizonyos régiókban üzemanyaghiány és az attól való félelem is támogathatja. (Ez pedig várhatóan az elektromosautó-gyártó vállalatok részvényárfolyamainak alakulásában is tükröződhet.)
A villanyautók és más elektromos járművek terjedése pedig értelemszerűen csökkenti a világ olajszomját is,
a csökkenés mértéke 2030-ben elérheti az 5 millió hordó/nap-ot (összevetésül: a globális olajkereslet jelenleg valamivel több mint 105 millió hordó/nap). Mivel az elektromos járművek részarányának növekedésével mérsékelhető az olajimport-függőség, ezért a megújuló energiaforrásokban és a villanyautókban sokan az energiafüggetlenedés és a nemzetbiztonság megőrzésének egyik zálogát látják.
Címlapkép forrása: Shutterstock
