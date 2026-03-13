Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az iráni háború az olajárakra gyakorolt hatásával nem csak a benzin és dízel üzemanyagok árát emeli, hanem a földgázpiacon keresztül a villamos energia és az elektromos autó töltés költségeit is. Ezzel együtt a konfliktus világszerte lökést adhat az elektromosautó-értékesítéseknek, ahogyan a korábbi olajválságok is rendre lendületet adtak az elektrifikációnak. Mivel a villanyautók és más elektromos járművek terjedése csökkenti a világ olajszomját is, ezért a megújuló energiaforrásokban és a villanyautókban sokan az energiafüggetlenedés és a nemzetbiztonság megőrzésének egyik zálogát látják.

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

Soha nem látott sokk az olajpiacon

Noha a múlt hét végi, e hét eleji sokéves csúcsokat követően némi megnyugvás jött az olaj-, üzemanyag- és földgázpiacokon, és az árak némileg konszolidálódtak, a várakozások alapján nem érdemes abban bízni, hogy hamarosan visszaáll az iráni háború kitörése előtti relatív olcsóság. Cikkünk írása idején az olajárak ismét emelkednek, annak ellenére, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi mértékű stratégiai kőolajkészlet-felszabadítást helyezett kilátásba az amerikai–iráni konfliktus okozta piaci zavarok miatt.

A piac a világtörténelem egyik legsúlyosabb olajkínálati sokkjával szembesül,

miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt napi közel 20 millió hordónyi olajkínálat esett ki. A stratégiai jelentőségű vízi útvonalon halad át a globális olajszállítás mintegy ötöde, így a forgalom leállása azonnali és drasztikus hatást gyakorol az energiapiacokra. A kieső mennyiség nagysága nagyjából megegyezik az elmúlt évtizedek olajválságainak együttes hatásával.

Ennek hatására a globális benchmark Brent olaj jegyzése a konfliktus előtti, február 27-i 73 dollár körüli szintről hétfőig messze 100 dollár fölé emelkedett, mielőtt lefelé korrigált volna.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Drágul az üzemanyag

A háború miatti drágulás az üzemanyagok és a villamos energia árában is jelentkezik,

vagyis közvetve az autózás és szállítás költségeit – ezáltal pedig az inflációt - is emeli; ugyanakkor e hatás tartóssága még kérdéses, mértéke pedig a helyi adottságoktól, szabályozástól, intézkedésektől függően regionálisan különbözhet, és a benzin, a dízel, illetve az áram árának esetében eltérő mértékű lehet.

A benzin és dízel üzemanyag esetében az olaj, illetve az üzemanyagok piaci ára mellett elsősorban az adótartam, a helyi deviza dollárárfolyama, illetve az esetleges ársapkák bevezetése határozza meg a benzinkúti árak alakulását. Az üzemanyag-áremelkedést a forint dollárral szembeni gyengülése is hajtja.

A háború kitörése előtt a benzin átlagos ára 567 forint, a dízelé pedig 589 forint volt Magyarországon. Ezek keddig 595, illetve 649 forintra emelkedhettek a holtankoljak.hu szerint, vagyis a benzin ára 28, míg gázolajé 60 forinttal emelkedett kicsivel több, mint egy hét alatt.

A kormány által ismét bevezetett üzemanyag-árstop a benzin esetében 595 forinton, míg dízel esetében 615 forinton korlátozta az árakat,

ami még mindig közel 5%-os (28, illetve 26 forintos) drágulást jelent rövid idő alatt.

Az árampiac is ütést kapott

A villamos energia esetében a földgázalapú termelés aránya világszerte jóval kisebb (és jellemzően csökken), mint a benzin és dízel minimális biokomponenst leszámítva közel 100%-os kőolajtartalma. Ezzel együtt a földgáz villamosenergia-rendszerben továbbra is betöltött fontos szerepe, illetve relatív drágasága miatt a gázárak még mindig meghatározóak az árampiaci árak tekintetében.

A gázár korrelál az olajárral, a helyi kereslet-kínálati viszonyok bizonyos különbségeivel. A földgáz piaci ára az olajénál is nagyobbat, hétfőig 60 euró/megawattóra (MWh) fölé emelkedett, vagyis rövid idő alatt lényegében duplázódott az árfolyam a legnagyobb európai gáztőzsdén, a holland TTF-en, mielőtt ismét az 50 euró körüli szintig esett volna.

A gáz áramárakban betöltött meghatározó szerepe hatására az áremelkedés a villamosenergia-piaci jegyzéseket is feljebb húzta.

Ennek mértéke országonként eltérő, míg Magyarországon a február végi, március eleji 60-80 euró/MWh körüli szintről csaknem megkétszereződtek a másnapi piaci árak, addig például Németországban a 80 euró feletti szintekről 95 euróig nőtt a jegyzés. 2025 márciusával összevetve ugyanakkor a magyar áremelkedés jóval kisebb mértékűnek tűnik.

A spot árampiaci árak emelkedése egyelőre csak a hazai fogyasztók kis részét érintheti, tekintettel a jellemzően hosszabb távú szerződésekre, illetve a lakossági fogyasztók hatósági (rezsicsökkentett) árszabására.

Javul a gazdaságosság

Ennek megfelelően egyelőre a nyilvánosan elérhető elektromos töltők árazása sem látszik lekövetni az azonnali árampiac történéseit (a legnagyobb hálózattal rendelkező MVM Mobiliti és más szolgáltatók kommunikációja alapján), de a konfliktus elhúzódásával erre is sor kerülhet.

A magyar elektromos autók nagyon nagy részét, mintegy 90%-90%-át pedig otthon, hatóságilag korlátozott áron (vagy munkahelyen, magánterületen) töltik, jellemzően jóval a publikus töltésnél jóval kisebb költségen). Különösen igaz ez, ha a töltés közvetlenül a saját napelemes rendszerről történik.

Ez azt jelenti, hogy

az elektromos autók birtoklásának gazdaságossága egyelőre tovább javul a belsőégésű motorral felszerelt versenytársaikkal szemben.

Új lendületet kaphatnak az elektromos autók

Tanulmányok szerint a benzinárak nagyobb hatással lehetnek az elektromos járművek iránti keresletre, mint az áramárak. Az olajválságok már az 1970-es évektől rendre lendületet adtak az elektrifikációnak, igaz, ez a korábbian inkább csak az autógyártók modellfejlesztéseit befolyásolta, a villanyautók terjedését - a technológia érettségének hiányában - nem idézte elő. Azonban 2022-ben, Ukrajna Oroszország általi megtámadását követően az olajárak már jelentős motivációt jelentettek sok fogyasztónak az elektromos járművekre való áttérésben.

A pozitív piaci korrekció fényében ugyan csökkenni látszik annak esélye, hogy az iráni konfliktus által kiváltott új olajválság a valaha volt legrosszabb lesz, de elemzői várakozások szerint

így is világszerte új lendületet adhat az elektromosautó-értékesítéseknek.

A magas üzemanyagárak sokakat arra készthetnek, hogy vegyék fontolóra elektromos autó vásárlását, miután a belsőégésű motorral hajtott járművek üzemeltetése jelentősen drágul, de ezt a benzin- és dízelárak emelkedése mellett bizonyos régiókban üzemanyaghiány és az attól való félelem is támogathatja. (Ez pedig várhatóan az elektromosautó-gyártó vállalatok részvényárfolyamainak alakulásában is tükröződhet.)

A villanyautók és más elektromos járművek terjedése pedig értelemszerűen csökkenti a világ olajszomját is,

a csökkenés mértéke 2030-ben elérheti az 5 millió hordó/nap-ot (összevetésül: a globális olajkereslet jelenleg valamivel több mint 105 millió hordó/nap). Mivel az elektromos járművek részarányának növekedésével mérsékelhető az olajimport-függőség, ezért a megújuló energiaforrásokban és a villanyautókban sokan az energiafüggetlenedés és a nemzetbiztonság megőrzésének egyik zálogát látják.

Címlapkép forrása: Shutterstock