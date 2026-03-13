  • Megjelenítés
Halálos lisztériajárványt indított el egy francia üzem, amelyet a hatóságok be is zárattak
Halálos lisztériajárványt indított el egy francia üzem, amelyet a hatóságok be is zárattak

Két halálos áldozatot követelő, húskészítményekhez köthető lisztériajárványt azonosítottak Franciaországban. A fertőzésben összesen tizenketten betegedtek meg - írta meg a Foodsafetynews.

A francia Élelmiszerügyi Főigazgatóság (DGAL) és a Santé publique France közegészségügyi hatóság összesen tizenkét fertőzöttet azonosított.

A mintákat 2025 szeptemberének közepe és 2026. január 23. között gyűjtötték, a betegek közül hetet januárban regisztráltak.

Február közepe óta nem jelentettek új esetet.

Valamennyi érintettet kórházban kezelték. A fertőzöttek közül tizenegyen 65 év felettiek, a betegek medián életkora 81 év. A két halálos áldozat 75 évnél idősebb, krónikus alapbetegséggel élő személy volt. Az esetek többsége, összesen kilenc beteg az Auvergne-Rhône-Alpes régióból származik.

A februárban elvégzett járványügyi vizsgálatok feltárták, hogy több beteg is fogyasztott egy tésztában sült francia húspástétomot, úgynevezett pâté en croûte-ot. A nyomon követés a Bourg-de-Péage városában működő Drôme Ardèche Tradition nevű vállalathoz vezetett.

A Drôme megyei hatóság helyszíni ellenőrzést tartott az üzemben, amelynek eredményeként

azonnali működési tilalmat rendeltek el.

A cég ezt követően valamennyi, a telephelyen gyártott termékére kiterjedő visszahívást jelentett be. A Pasteur Intézet Nemzeti Lisztéria Referenciaközpontja márciusban genetikai elemzéssel igazolta a fertőzés forrását. A vizsgálat kimutatta, hogy az üzemben készült termékekből izolált törzsek megegyeznek a betegekből kimutatott baktériumtörzsekkel.

Franciaországban 2021 óta folyamatosan emelkedik a liszteriózisos megbetegedések száma. A hatóságok 2024-ben összesen 619 esetet jelentettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

