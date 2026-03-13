Hivatalos: örülhetnek a nyugdíj előtt állók, 9 százalékkal emelkednek a kritikus fontosságú szorzószámok

Éves összevetésben 9,0%-kal nőtt a nettó átlagkereset 2025-ben, ezzel megegyező mértékben emelkednek idén a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzószámok – derült ki a KSH közléséből. A béremelkedéshez igazított valorizációs szorzóknak az új nyugdíjak megállapítása során van jelentőségük, ugyanis a magyar nyugdíjszámítás szabályai előírják, hogy az életpálya során megszerzett kereseteket "a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani".

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az életpálya egyes éveire meghatározott, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett (nettó) kereseteket

az egyes évekhez rendelt valorizációs szorzókkal megszorozzák.

Ha például a nyugdíjigénylő a 2000. évben összesen nettó 728 ezer forintot keresett, és az adott évhez rendelt valorizációs szorzó 8,70, akkor a kettő szorzataként adódik, hogy a nyugdíjszámításkor az adott évre az ellátás alapjául figyelembe vehető összeg kb. 6,33 millió forint. Minél régebbi egy kereset, annál magasabb valorizációs szorzót alkalmaznak, ez gondoskodik a keresetek értékének időbeli összehangolásáról.

A héten megismert kereseti index értelmében 2026-ban 9,0%-kal növekednek a nyugdíjszámítás során alkalmazandó valorizációs szorzók, ez valamivel lassabb növekedés a tavalyinál, 2025-ben a szorzók a megelőző évi átlagkereset-növekedéssel összhangban 13,3%-kal emelkedtek.

A társadalmi egyeztetés keretein belül 2026. március 20-ig várják az észrevételeket, de ez csupán formalitás, az Országgyűlés minden bizonnyal elfogadja majd a most közzétett tervezetet.

A 2026-ban alkalmazandó valorizációs szorzószámok az alábbi táblázatban olvashatók:

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén Év Szorzószám 1950. 740,998 1951. 693,916 1952. 546,081 1953. 514,224 1954. 469,529 1955. 446,574 1956. 412,817 1957. 354,548 1958. 346,720 1959. 332,493 1960. 324,755 1961. 320,404 1962. 312,629 1963. 300,835 1964. 291,247 1965. 290,234 1966. 276,496 1967. 267,944 1968. 262,349 1969. 251,450 1970. 235,980 1971. 225,598 1972. 214,043 1973. 199,477 1974. 185,218 1975. 173,751 1976. 165,792 1977. 154,226 1978. 142,801 1979. 135,743 1980. 128,424 1981. 120,585 1982. 113,226 1983. 108,349 1984. 96,656 1985. 88,433 1986. 82,030 1987. 75,536 1988. 68,795 1989. 58,849 1990. 48,396 1991. 38,562 1992. 31,788 1993. 27,012 1994. 21,220 1995. 18,843 1996. 16,049 1997. 12,935 1998. 10,925 1999. 9,693 2000. 8,700 2001. 7,489 2002. 6,259 2003. 5,481 2004. 5,181 2005. 4,707 2006. 4,374 2007. 4,244 2008. 3,971 2009. 3,898 2010. 3,648 2011. 3,429 2012. 3,360 2013. 3,202 2014. 3,109 2015. 2,981 2016. 2,768 2017. 2,450 2018. 2,201 2019. 1,976 2020. 1,801 2021. 1,657 2022. 1,410 2023. 1,235 2024. 1,090 Forrás: kormany.hu

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images