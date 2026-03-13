  • Megjelenítés
Hivatalos: örülhetnek a nyugdíj előtt állók, 9 százalékkal emelkednek a kritikus fontosságú szorzószámok
Hivatalos: örülhetnek a nyugdíj előtt állók, 9 százalékkal emelkednek a kritikus fontosságú szorzószámok

Társadalmi egyeztetésre bocsátották a nyugdíjszámítás során alkalmazandó "valorizációs szorzószámok" 9 százalékos emeléséről szóló jogszabálytervezetet. A Portfolio-n tegnapelőtt pontosan előrejeleztük, hogy ez fog történni, miután tavaly 9 százalékkal nőtt a valorizációs szorzók emelésének alapjául szolgáló nettó átlagkereset. A szorzószámok emelkedése azoknak jó hír, akik idén vonulnak nyugdíjba, ugyanis az ő nyugdíjuk megállapításakor a most megemelésre kerülő, kedvezőbb számokat veszik majd figyelembe.

Éves összevetésben 9,0%-kal nőtt a nettó átlagkereset 2025-ben, ezzel megegyező mértékben emelkednek idén a nyugdíjszámítás során alkalmazott valorizációs szorzószámok – derült ki a KSH közléséből. A béremelkedéshez igazított valorizációs szorzóknak az új nyugdíjak megállapítása során van jelentőségük, ugyanis a magyar nyugdíjszámítás szabályai előírják, hogy az életpálya során megszerzett kereseteket "a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani".

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az életpálya egyes éveire meghatározott, járulékokkal és személyi jövedelemadóval csökkentett (nettó) kereseteket

az egyes évekhez rendelt valorizációs szorzókkal megszorozzák.

Ha például a nyugdíjigénylő a 2000. évben összesen nettó 728 ezer forintot keresett, és az adott évhez rendelt valorizációs szorzó 8,70, akkor a kettő szorzataként adódik, hogy a nyugdíjszámításkor az adott évre az ellátás alapjául figyelembe vehető összeg kb. 6,33 millió forint. Minél régebbi egy kereset, annál magasabb valorizációs szorzót alkalmaznak, ez gondoskodik a keresetek értékének időbeli összehangolásáról.

A héten megismert kereseti index értelmében 2026-ban 9,0%-kal növekednek a nyugdíjszámítás során alkalmazandó valorizációs szorzók, ez valamivel lassabb növekedés a tavalyinál, 2025-ben a szorzók a megelőző évi átlagkereset-növekedéssel összhangban 13,3%-kal emelkedtek.

A társadalmi egyeztetés keretein belül 2026. március 20-ig várják az észrevételeket, de ez csupán formalitás, az Országgyűlés minden bizonnyal elfogadja majd a most közzétett tervezetet.

A 2026-ban alkalmazandó valorizációs szorzószámok az alábbi táblázatban olvashatók:

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2026. január 1-je és december 31-e közötti kezdő időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén 
Év Szorzószám
1950. 740,998
1951. 693,916
1952. 546,081
1953. 514,224
1954. 469,529
1955. 446,574
1956. 412,817
1957. 354,548
1958. 346,720
1959. 332,493
1960. 324,755
1961. 320,404
1962. 312,629
1963. 300,835
1964. 291,247
1965. 290,234
1966. 276,496
1967. 267,944
1968. 262,349
1969. 251,450
1970. 235,980
1971. 225,598
1972. 214,043
1973. 199,477
1974. 185,218
1975. 173,751
1976. 165,792
1977. 154,226
1978. 142,801
1979. 135,743
1980. 128,424
1981. 120,585
1982. 113,226
1983. 108,349
1984. 96,656
1985. 88,433
1986. 82,030
1987. 75,536
1988. 68,795
1989. 58,849
1990. 48,396
1991. 38,562
1992. 31,788
1993. 27,012
1994. 21,220
1995. 18,843
1996. 16,049
1997. 12,935
1998. 10,925
1999. 9,693
2000. 8,700
2001. 7,489
2002. 6,259
2003. 5,481
2004. 5,181
2005. 4,707
2006. 4,374
2007. 4,244
2008. 3,971
2009. 3,898
2010. 3,648
2011. 3,429
2012. 3,360
2013. 3,202
2014. 3,109
2015. 2,981
2016. 2,768
2017. 2,450
2018. 2,201
2019. 1,976
2020. 1,801
2021. 1,657
2022. 1,410
2023. 1,235
2024. 1,090
Forrás: kormany.hu
