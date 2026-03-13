  • Megjelenítés
Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból
Kellemetlen adatok érkeztek az USA-ból

A januári PCE maginfláció 3%-ról 3,1%-ra emelkedett, miközben a a negyedik negyedéves fogyasztási kiadásokat lefelé revidiálták. A bejövő adatok főleg az infláció alakulása szempontjából nevezhetőek problémásnak, mivel ha még erre egy olajársokk is rájön, akkor nehéz helyzetbe kerülhet a jegybank.

Januárban az amerikai PCE maginfláció 3,1% volt éves alapon az előző havi 3% után (várakozás: 3,1%). A PCE infláció pedig éves alapon 2,8% volt az előző havi 2,9% után (várakozás: 2,9%).

A fogyasztók jövedelme havi alapon 0,4%-kal, a fogyasztási kiadások 0,4%-kal nőtt januárban.

A negyedik negyedéves háztartási fogyasztási kiadásokat 2,4%-ról 2%-ra revidiálták lefelé.

A maginfláció emelkedése kellemetlen a Fed számára, mert

gyakorlatilag az olajársokkal együtt el is párologtak az idei évre vonatkozó kamatcsökkentései várakozások.

A növekedés szempontjából vegyes a kép. A fogyasztás lefelé revíziója kellemetlen meglepetés és inflációval igazítva a fogyasztási kiadások stagnáltak januárban. Bár ebben a szokatlanul hideg januári időjárás is szerepet játszhatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

