Kiderült a keserű igazság: elképesztő bajban Európa, nincs elég pénz a kasszákban

Az amerikai–izraeli–iráni háború nyomán megugró energiaárak ismét arra kényszerítik az európai kormányokat, hogy kisegítsék a háztartásokat és a vállalkozásokat. Költségvetési mozgásterük azonban most jóval szűkebb, mint a 2022-es energiaválság idején volt.

Három évvel ezelőtt, az ukrajnai orosz inváziót követően az európai kormányok több százmilliárd eurós támogatást nyújtottak. Ezt a lépést most nem tudják megismételni. A koronavírus-járvány és a korábbi energiaválság hatására

a költségvetési hiányok átlagosan közel három százalékponttal magasabbak az euróövezetben, mint 2019-ben.

A gazdasági növekedés gyengébb, az adósságfinanszírozási költségek nőttek, ráadásul a védelmi kiadások is folyamatosan emelkednek szerte Európában - olvasható a Reuters elemzésében.

Az első válaszlépések már megszülettek. Franciaország, Görögország és Lengyelország hatósági üzemanyagárakat, árréskorlátozásokat, valamint különböző adókönnyítéseket vezetett be. Ezek az intézkedések kevésbé terhelik az államkasszát.

Németország szintén az üzemanyagárak szabályozását tervezi. Nagy-Britannia egyelőre kivár az üzemanyagok jövedéki adójának befagyasztásával, míg Olaszország a megugró árak miatt keletkező áfatöbbletből finanszírozná a jövedéki adó csökkentését.

Üzemanyagár-kijelzõ egy benzinkúton Münchenben 2026. március 10-én. Az üzemanyagárak jelentõsen emelkedtek Németországban az Irán elleni amerikaiizraeli légicsapások és a teheráni válaszcsapások okozta olajpiaci bizonytalanság miatt. Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Bár az olajár a héten megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, ami már a 2022-es csúcs közelében jár, a földgáz ára egyelőre az akkori szint töredékén, a korábbi, megawattóránkénti 300 eurós rekordár hatodánál stagnál. Európa jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy egyetlen domináns beszállítót kelljen pótolnia, mint ahogy az Oroszország esetében történt. Ha viszont a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításai – például Katarból – tartósan akadoznak, a kormányoknak mégis be kell avatkozniuk.

A Morgan Stanley számításai szerint a 2022–2023-as időszakban az euróövezet kormányainak energiatámogatási intézkedései a GDP 3,6 százalékát tették ki. Ekkor a koronavírus-járvány miatt a hiánycélokra vonatkozó uniós költségvetési szabályok még fel voltak függesztve. Jelenleg a szigorúbb fiskális előírások betartása mellett mindössze a GDP 0,3 százalékát kitevő támogatásra futná évente. Ha a Hormuzi-szoros egy hónapnál tovább zárva maradna, és a gazdasági növekedés is lassulna, az Európai Unió engedélyezhetne egy ideiglenes eltérést a szabályoktól. Ez a lépés évi 0,6 százalékra növelné a költségvetési mozgásteret, a szabályok teljes felfüggesztéséhez azonban egy súlyos recesszió is elengedhetetlen lenne.

A korlátozott mozgástér miatt a Barclays elemzői úgy vélik, hogy a támogatásokat ezúttal célzottan kell elosztani, elkerülve a 2022-ben látott széles körű osztogatást. A megemelkedett államadósság-finanszírozási költségek már önmagukban is visszatartó erőt jelentenek a kormányok számára. Grégoire Pesques, az Amundi befektetési igazgatója szerint jelenleg egyetlen ország sem mer nagyvonalú költségvetési lépéseket tenni, mivel tartanak a kötvénypiacok büntetésétől. A befektetők sokkal érzékenyebbé váltak a költségvetési fegyelmezetlenségre: Nagy-Britannia és Franciaország már be is került a célkeresztjükbe. Ezzel szemben Németországnak az alacsonyabb államadóssága, Spanyolországnak pedig az erőteljesebb gazdasági növekedése biztosít némi többletmozgásteret.

A felmerülő költségek ellensúlyozásának

egyik lehetséges eszköze az energiacégekre kivetett extraprofitadó.

Ezt a megoldást 2022-ben már több ország is alkalmazta, és Olaszország a mostani helyzetben is jelezte a bevezetésének szándékát. Az S&P Global Ratings elemzői azonban arra figyelmeztetnek, hogy a különadókból származó bevételek legutóbb sem fedezték a kiutalt támogatások tényleges költségeit. A kritikus hangok azt is kiemelik, hogy a hatósági árak és a különböző támogatások mesterségesen pörgetik az energiakeresletet, ami végső soron tovább hajtja felfelé a piaci árakat. Georg Zachmann, a Bruegel kutatóintézet vezető munkatársa szerint rövid távon a legcélravezetőbb stratégia az energiafogyasztás csökkentésének ösztönzése lenne.

Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkezõ gépjármûvekre vonatkozik. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Címlapkép: A fos-sur-meri olajfinomítóból távozik egy tartályautó a dél-franciaországi Marseille közelében 2026. március 12-én. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű, 400 millió hordónyi stratégiai olajtartalékot szabadított fel az iráni konfliktus hatásának ellensúlyozására. forrása: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo