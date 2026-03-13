  • Megjelenítés
Nem csak az olaj, az élelmiszer is drágább lesz az iráni háború miatt
Nem csak az olaj, az élelmiszer is drágább lesz az iráni háború miatt

agrarszektor.hu
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros hajóforgalmának akadozása már nemcsak az olajpiacot, hanem a globális agrárgazdaságot is súlyosan fenyegeti. Ha a feszültség elhúzódik, az egekbe szökő szállítási költségek, valamint a műtrágya- és takarmányalapanyagok hiánya világszerte drasztikus élelmiszer-dráguláshoz vezethet. Ez alól Magyarország sem lesz kivétel - írja az Agrárszektor.
A Perzsa-öböl kijáratát jelentő Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala. Forgalmának akadályozása elsőként azokat az arab államokat sújtja, amelyek élelmiszer-szükségletük 80-90 százalékát importálják. Ez a behozatal jórészt éppen ezen az átjárón keresztül zajlik.

A fennakadások miatt a dubaji kikötőben már történtek időszakos leállások, ez átmeneti áruhiányt és pánikvásárlást idézett elő a térségben.

A tengeri útvonalat szinte lehetetlen kiváltani, a légi szállítás pedig megfizethetetlenül drága lenne a romlandó áruknál, az alternatív kikötők kapacitása pedig túlságosan szűkös a hatalmas árumennyiség átvételéhez.

Kihat a műtrágyára, az pedig kihat mindenre

A probléma azonban messze túlmutat a régió élelmiszer-ellátásán. A globális műtrágyagyártáshoz szükséges alapanyagok - például az ammónia és a nitrogén - mintegy harmada is ezen a szoroson halad át.

Mivel a világ élelmiszer-termelésének fele nitrogénalapú műtrágyákra épül, a kieső szállítmányok közvetlenül rontják a jövőbeli termésátlagokat.

A helyzetet súlyosbítja, hogy maga a Közel-Kelet is meghatározó műtrágyaexportőr. A gyártáshoz elengedhetetlen energetikai infrastruktúrát érő támadások ráadásul tovább növelik az előállítási költségeket.

A krízis hullámai az európai, sőt a magyar állattenyésztést is elérték. A kontinens takarmányipara erősen függ az ázsiai importtól.

A kulcsfontosságú takarmánykiegészítők, vitaminok és aminosavak 80 százaléka Kínából érkezik. A piaci bizonytalanság és a tengeri fuvardíjak drasztikus emelkedése miatt az összetevők szállítási ideje jelentősen megnőtt.

A korábbi néhány napos tranzitidő akár három hónapra is kitolódott, az árak pedig rövid idő alatt 20-30 százalékkal ugrottak meg.

A logisztika megdrágulása a globális kereskedelmet is megbénítja. Jelenleg is hatalmas mennyiségű indiai rizs vesztegel a kikötőkben a megfizethetetlen fuvardíjak miatt.

Bár egyelőre nincs közvetlen, globális áruhiány, az ellátási láncok rendkívül sérülékennyé váltak. Az üzemanyag és a tengeri fuvarozás drágulása a teljes agráripari vertikumot érinti. A szántóföldi munkáktól kezdve a feldolgozáson át a szállításig minden mezőgazdasági folyamat költsége megemelkedik.

A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a katonai műveletek hónapokig elhúzódnak.

Ebben az esetben a halmozódó termelési költségek elkerülhetetlenül és gyorsan begyűrűznek a kiskereskedelembe. Ez tovább növelné az élelmiszerek fogyasztói árát Európában és idehaza is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

