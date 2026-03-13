Rendkívüli plusz egyhavi juttatást kapnak ezek az állami alkalmazottak

Parlamenti választás és piaci reakciók A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett bejelentésében külön megköszönte az ágazatban dolgozók mindennapi munkáját. Kiemelte, hogy a megérdemelt rendkívüli juttatás annak az elismerése, hogy a fegyveres állomány mellett rájuk is ugyanakkora szükség van. Üzenetét azzal a gondolattal zárta, hogy "a békéhez erő kell", ehhez pedig minden munkatárs helytállása elengedhetetlen.

A mostani bejelentés nem előzmények nélküli. A Honvédelmi Minisztérium februári közleményben jelezte, hogy a honvédelmi alkalmazottak egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő teljesítményjuttatást kapnak, és a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.

Emlékezetes,

nem a honvédelmi alkalmazottak az egyetlenek, akik a közelmúltban rendkívüli juttatásban részesültek,

korábban ugyanis a pedagógusok is hasonló kiegészítést kaptak.

Orbán Viktor miniszterelnök február végén jelentette be, hogy a kormány egyszeri, 150 ezer forintos támogatást ad a tanároknak. Ezt az összeget az állami fenntartású iskolák pedagógusai már március közepén megkapták. Az egyházi és alapítványi intézményekben dolgozók pedig várhatóan az áprilisban érkező, márciusi bérükkel együtt vehetik kézhez.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás