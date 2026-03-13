  • Megjelenítés
Rendkívüli plusz egyhavi juttatást kapnak ezek az állami alkalmazottak
Gazdaság

Rendkívüli plusz egyhavi juttatást kapnak ezek az állami alkalmazottak

Portfolio
Egyhavi többletjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be pénteki videóüzenetében Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a honvédelem csapatmunka. Az ágazat civil dolgozóinak munkája így éppolyan nélkülözhetetlen a haza szolgálatában, mint a fegyveres katonáké.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett bejelentésében külön megköszönte az ágazatban dolgozók mindennapi munkáját. Kiemelte, hogy a megérdemelt rendkívüli juttatás annak az elismerése, hogy a fegyveres állomány mellett rájuk is ugyanakkora szükség van. Üzenetét azzal a gondolattal zárta, hogy "a békéhez erő kell", ehhez pedig minden munkatárs helytállása elengedhetetlen.

A mostani bejelentés nem előzmények nélküli. A Honvédelmi Minisztérium februári közleményben jelezte, hogy a honvédelmi alkalmazottak egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő teljesítményjuttatást kapnak, és a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik. 

Emlékezetes,

nem a honvédelmi alkalmazottak az egyetlenek, akik a közelmúltban rendkívüli juttatásban részesültek,

Még több Gazdaság

A mesterséges intelligencia nem hozott termelékenységi robbanást – még!

Megdőlt a csúcs: akkora vagyont adtak egy ritkaságáért, amire még nem volt példa - Fotón mutatjuk a különleges darabot!

Kiderült, miből élt valójában a zöldségkereskedő család: elképesztő vagyonra tette rá a kezét a hatóság

korábban ugyanis a pedagógusok is hasonló kiegészítést kaptak.

Kapcsolódó cikkünk

150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök február végén jelentette be, hogy a kormány egyszeri, 150 ezer forintos támogatást ad a tanároknak. Ezt az összeget az állami fenntartású iskolák pedagógusai már március közepén megkapták. Az egyházi és alapítványi intézményekben dolgozók pedig várhatóan az áprilisban érkező, márciusi bérükkel együtt vehetik kézhez.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Forint: megérkezett az éles fordulat
Gyökeres változás jöhet az autózásban: itt az iráni háború váratlan következménye
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility