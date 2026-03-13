Sokan keltek át az Atlanti-óceánon a márciusi londoni aukciók kedvéért, és nem csalódtak: a vásárlókedv a régi szép időkre emlékeztetett. Több mint 400 millió fontot számolt össze a három szereplő, a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips. Igaz ez utóbbi mindössze 13 milliót tett az összbevételhez. London szerepe a műtárgypiacon az elmúlt években visszaesett, ezért volt különösen örömteli, hogy az utóbbi időben szokatlanul nagy számban megjelenő művészeti tanácsadók, kereskedők szakmai érdeklődése fizetőképes kereslettel is párosult. A tavalyi hasonló eseménysorozat bevételeinek másfélszeresét hagyták most a vevők a brit fővárosban.

A Sotheby’s 154 millió fontot fialó rendezvényeit követően

a Christie’s kollekciója összesen 245 millió fontot hozott a kasszába, 58%-kal többet, mint a tavalyi hasonló aukciók.

A felkínált tételek 97%-a elkelt, lehet, az is pezsdített a hangulaton, hogy lecserélték a Christie’s-t 260 éven át szolgáló pulpitust, amelyről az árverésvezető vezényli az eseményeket. Hogy mi oka volt a patinás, 1766-ban munkába állított színpadi eszköz leváltásának, nem tudni. Csak a megújulás szándékát emlegették az aukciósháznál, amikor megbízták az Amerikában dolgozó, az Apple-nél nagy nevet szerző dizájnert, Sir Jony Ive-ot és a LoveFrom csapatát az új elkészítésével.