22 ezer dolgozóját küldi el a Bosch
Hosszú tárgyalások után megszületett a megállapodás, így mintegy 22 000 dolgozóját küldheit el a Magyarországon is aktív Bosch - írja a Merkur.

A Bosch már 2025 szeptemberében jelezte, hogy autóipari beszállítói üzletágában 13 ezer állás megszüntetésére készül, így az összes tervezett leépítés elérheti a 22 ezret. A bejelentést komoly tiltakozás követte az IG Metall szakszervezet és az üzemi tanács részéről, ami hosszú és nehéz tárgyalásokhoz vezetett.

Az üzemi tanács vezetője, Frank Sell szerint a megbeszélések „rendkívül nehezek” voltak, és az egyik fő cél az volt, hogy csökkentsék a tervezett leépítések mértékét. Egyes telephelyeken sikerült is enyhíteni az eredeti terveket: a stuttgarti Feuerbach üzemben például a korábban tervezett 3325 helyett mintegy 2500 állás szűnhet meg.

A Bosch ugyanakkor továbbra is igyekezne elkerülni a kényszerű elbocsátásokat.

A vállalat elsősorban önkéntes távozásokkal és végkielégítési programokkal kívánja elérni a létszámcsökkentési célokat.

A 2023-ban kötött megállapodás értelmében a Bosch németországi Mobility-telephelyein 2027 végéig elvileg nincs lehetőség kényszerű elbocsátásokra, ugyanakkor az üzemi tanács szerint végső esetben ez sem zárható ki, ha a célokat nem sikerül teljesíteni.

A létszámleépítés elsősorban Baden-Württemberg tartomány több telephelyét érinti, köztük Stuttgart-Feuerbach, Waiblingen, Schwieberdingen és Bühl gyárait, valamint a homburgi üzemet Saar-vidéken. A waiblingeni gyár bezárását már véglegesítették, ahol mintegy 560 dolgozó veszítheti el az állását, míg a bühli telephelyen sikerült mérsékelni a leépítés mértékét.

A Bosch a költségcsökkentési program finanszírozására mintegy 2,7 milliárd eurót különített el, ami jelentősen visszafogta a vállalat 2025-ös nyereségét.

A vállalat szerint az intézkedések hatása csak fokozatosan jelenik majd meg a következő évek pénzügyi eredményeiben.

Címlapkép forrása: Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

