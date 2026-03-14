Nem csak az élelmiszerárakon keresztül hat a klímaválság az inflációra

Az éghajlatváltozás makrogazdasági hatásainak megértése gyorsan fejlődik, de a múltbeli és jövőbeli inflációra gyakorolt hatások még mindig kevésbé ismertek. Az Európai Központi Bank szakértői tanulmányukban egy globális havi fogyasztói árindex-adatbázist használtak fel annak érdekében, hogy azonosítsák az éghajlatváltozás inflációra gyakorolt ok-okozati hatásait, és értékeljék azok következményeit a jövőbeli felmelegedés fényében. Rugalmasan figyelembe véve a különböző évszakok, valamint az alapvető éghajlati és társadalmi-gazdasági feltételek heterogén hatásait, a kutatók megállapították, hogy az átlaghőmérséklet emelkedése nem lineáris, felfelé irányuló inflációs nyomást eredményez, amely mind a magasabb, mind az alacsonyabb jövedelmű országokban 12 hónapig fennmarad.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A legkorszerűbb klímamodellek előrejelzései szerint, ha nem történik történelmi mértékű példátlan alkalmazkodás, a jövőbeli felmelegedés globális szinten 0,92–3,23%-os éves élelmiszer-inflációt és 0,32–1,18 százalékpontos éves emelkedést okozhat az élelmiszerárakban és a fogyasztói árakban a 2035-re előrejelzett éghajlati viszonyok (a kibocsátási forgatókönyvek, éghajlati modellek és empirikus specifikációk közötti bizonytalansági tartomány) mellett, valamint megváltoztatja az infláció szezonális dinamikáját. Ezen túlmenően a szakértői becslések szerint

a 2022-es nyári hőhullám 0,67 (0,43–0,93) százalékponttal növelte az élelmiszer-inflációt Európában,

és a 2035-re előrejelzett jövőbeli felmelegedés 50%-kal felerősítheti az ilyen időjárási szélsőséges jelenségek hatását.

A globális felmelegedés éves hatása a fő (headline) inflációs mutatóra (balra) és az élelmiszer-inflációra (jobbra) 2035-ig becsült magas kibocsátási forgatókönyv esetén. (Forrás: EKB)

Már régóta ismert, hogy a megtermelt élelmiszer mennyisége összefügg az éghajlati viszonyokkal (ezért is figyelnek és támaszkodnak az agrártermelők az időjárás-előrejelzésekre). Ez természetesen érthető, hiszen az időjárás ingadozik. Az utóbbi években azonban az extrém hőmérsékleti viszonyok egyre erősebbek lettek, és világszerte dőltek meg a rekordok. Ennek eredményeként az elmúlt öt évben egy új kutatási terület kezdett kialakulni, amely azzal foglalkozik, hogyan befolyásolja az éghajlati válság az élelmiszerárak alakulását.

A klímainfláció az éghajlatváltozás okozta áremelkedés és megélhetési költségek emelkedésének kifejezése. Akkor jelentkezik, amikor az éghajlathoz kapcsolódó anomáliák, például aszályok, árvizek és hőhullámok csökkentik az áruk, például a mezőgazdasági termékek kínálatát, vagy károsítják az infrastruktúrát, ami a fogyasztók számára megnövekedett költségeket eredményez. Ez a jelenség egyre nagyobb figyelmet kap az EKB mellett más jegybankok részéről, mivel felismerték, hogy ezek alááshatják a gazdasági stabilitást.

Maximilian Kotz német kutató és csapata 18 ország adatait vizsgálta, hogy példákon keresztül mutasson rá az extrém időjárási eseményekkel összefüggő áremelkedésekre. Megállapították, hogy 2022-ben az extrém nyári aszály után Arizonában és Kaliforniában a zöldségárak 80%-kal emelkedtek. Ugyanebben az évben az Afrika szarván bekövetkezett aszály – a 40 év legsúlyosabbja – azt eredményezte, hogy a következő év márciusában az élelmiszerárak 40%-kal emelkedtek.

Az éghajlatnak a gazdasági termelékenységre gyakorolt hatása arra utal, hogy a klímaváltozás veszélyeztetheti az árstabilitást. Egy tanulmányban a fix hatások regressziós elemzését alkalmazták a szerzők több mint 27 ezer havi fogyasztói árindexre vonatkozó megfigyelésre világszerte, hogy számszerűsítsék az éghajlati viszonyok inflációra gyakorolt hatását.

A magasabb hőmérséklet mind a magasabb, mind az alacsonyabb jövedelmű országokban tartósan növelte az élelmiszerárak és a fogyasztói árindex inflációját 12 hónapos időszakban.

A hatások az évszakok és a régiók között eltérőek az éghajlati viszonyoktól függően. Ezen eredmények értékelése a 2035-re prognosztizált hőmérséklet-emelkedés alapján azt jelenti, hogy az élelmiszer- és a headline inflációra globálisan átlagosan évi 0,92–3,23, illetve 0,32–1,18 százalékpontos felfelé irányuló nyomás nehezedik. A nyomás alacsony szélességi fokon a legnagyobb, magas szélességi fokon pedig erős szezonalitást mutat, nyáron éri el csúcspontját. A 2022-es szélsőséges nyári hőség 0,43–0,93 százalékponttal növelte az élelmiszer-inflációt Európában, amelyet a 2035-re előrejelzett felmelegedés 30–50%-kal növelne.

Klíma-, fosszilis és zöldinfláció

Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsának tagja 2022-ben elhangzott beszédében alkotta meg a „klímainfláció”, „fosszilis infláció” és „zöld infláció” kifejezéseket, amelyekkel leírta, hogy a klímaváltozás, a fosszilis tüzelőanyagok és a megújuló energiára való átállás hogyan okozhat inflációs nyomást.

A „fosszilis infláció” nem új jelenség, mivel a fosszilis tüzelőanyagok ingadozó árai rendszerszintű jelentőségük miatt régóta jelentős szerepet játszanak az árak instabilitásában.

2022-ben az euróövezetben az előző évhez képest mért infláció 50%-a az energiaáraknak volt köszönhető,

és az euróövezeti országok inflációs rátái szorosan összefüggtek gazdaságuk energiaintenzitásával. Az Egyesült Királyságban az infláció csúcspontján annak háromnegyede a fogyasztói árindex leginkább energiaintenzív elemeiből származott.

Mindeközben egyre több bizonyíték utal arra, hogy az infláció egyre inkább ökológiai jelenséggé válik, különösen azért, mert a természeti katasztrófák és egyéb környezeti sokkhatások csökkentik a mezőgazdasági termelést, ezáltal pedig emelik az élelmiszerárakat. Schnabel ezt „klímainflációnak” nevezi, amelynek hatásai globális jellegűek, mivel a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül terjednek, és nem lineárisak, vagyis a fizikai hatások súlyosbodásával egyre markánsabbá válnak.

Ahogy egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá az éghajlatváltozás élelmiszerárakra gyakorolt hatását, különböző más típusú, potenciálisan éghajlatváltozás okozta infláció esetei is megvalósulnak. Például a természeti katasztrófák megbénítják az energetikai infrastruktúrát és felborítják a globális ellátási láncokat, megzavarják az autópályák, kikötők és vasutak működését. Ezeknek a negatív kínálati sokkoknak az inflációs hatásait ellensúlyozhatja, sőt felülmúlhatja a keresletre nehezedő lefelé irányuló nyomás, amely szintén a klímaváltozás fizikai hatásainak következménye lehet. A monetáris politikai döntéshozók azonban nem fognak ebből nagy megnyugvást meríteni, mivel a recesszió és a defláció sem kívánatos eredmények, és ez a potenciális, az árakra ellentétes hatások lehetősége nagyobb kiszámíthatatlanságot és volatilitást jelent az árak alakulásában.

Az infláció egyre inkább ökológiai jelenséggé válásából levonható legáltalánosabb következtetés az, hogy az árstabilitáshoz környezeti stabilitás szükséges, ami megköveteli a gazdaságpolitikai döntéshozóktól, hogy felgyorsítsák az átállást a fenntartható gazdaságra. Ez az út az árstabilitás szempontjából sem egyértelmű, mivel

a környezetvédelmi szabályozások, a zöld beruházások fellendülése és az átálláshoz elengedhetetlen anyagok hiánya saját inflációs nyomást generálhat (zöld infláció).

Az ilyen típusú infláció előrejelzése és kezelése azonban megvalósíthatóbb lesz, mint az árstabilitás elérése egy olyan forgatókönyvben, amelyben a bolygó felmelegedésének hatása a gazdaság kínálati és keresleti oldalán egy egymást erősítő lefelé irányuló spirált eredményez.

Mit tehetnek a jegybankok?

Az infláció egyre növekvő ökológiai dimenziói miatt a zöld átállás megértése a központi bankok mandátumának középpontjába is bekerült. Az Európai Központi Bank nemrégiben kötelezettséget vállalt arra, hogy

a monetáris politikai döntések előkészítése során figyelembe veszi az éghajlatváltozást.

Hogyan valósulhat ez meg a gyakorlatban? Először is, a környezettudományt mélyebben be kell építeni a makrogazdasági modellezésbe és az inflációs előrejelzésekbe. Bár a korlátok elkerülhetetlenül megmaradnak, egy „modellek sorozata” megközelítés alkalmazása, beleértve az éghajlatra vonatkozó modelleket is, előrelépés lenne az inflációs előrejelzések javítása felé a környezeti instabilitás korában.

Másodszor, a központi bankoknak túl kell lépniük a kamatemelés, mint árstabilizációs eszközön, különben ismételt vádakkal kell szembenézniük, hogy elősegítik az egyenlőtlenségeket, súlyosbítják az adósságválságot, megakadályozzák a zöld átállást és veszélyeztetik a pénzügyi stabilitást, ami tovább ronthatja a közvélemény bizalmát a központi bankokban

Az éghajlatváltozás és a környezetromlás fokozódása egyre jelentősebb áringadozási tényezővé válik. A központi bankoknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk ezekre a folyamatokra, és ennek megfelelően kell módosítaniuk előrejelzési módszereiket, szakpolitikai eszközeiket és működési kereteiket. A fosszilis infláció és az éghajlatváltozás okozta infláció miatt a kamatemelések hatástalanok és kontraproduktívak. Az árak stabilizálásához nagyobb makrogazdasági politikai koordinációra és új nemzetközi monetáris megállapodásokra lesz szükség, miközben globális szinten elő kell segíteni az új, társadalmi és ökológiai szempontból felelős beruházásokat. Ezen túlmenően az éghajlatváltozás és a környezetromlás által az árstabilitásra jelentett növekvő fenyegetés megerősíti a monetáris politika környezetbarátabbá tételének indokait egy fenntarthatóbb átállás támogatása érdekében.

A megújuló energiaforrások felhasználásának növelése végső soron stabilizáló hatással lehet az árakra, azonban a

fenntartható gazdaságra való átállásnak is lehetnek kedvezőtlen következményei az árstabilitásra nézve,

amelyeket további vizsgálatnak kell alávetni, és amelyeket a politikai döntéshozóknak előre kell látniuk és kezelniük kell. Bár ez utóbbi kihívást jelent, mégis megvalósíthatóbb lesz, mint az árstabilitás fenntartásának kísérlete az ismétlődő, tartós és egyre súlyosbodó keresleti és kínálati sokkok közepette, amelyek az éghajlatváltozás és az ökológiai romlás fokozódásából adódnak, ha a kormányok nem teljesítik a globálisan elfogadott környezetvédelmi célokat.

Egy átfogó elemzés 101 ország mintáját és a 2006 és 2019 közötti időszak éves adatait használva egyértelművé teszi, hogy a klímaváltozás jelentős hatást gyakorol az inflációra. A jelenlegi éghajlati feltételek növelik az inflációs rátát; más szóval, az éghajlati viszonyok romlásával a folyamatok rövid távon áremelkedést idéznek elő. Ugyanakkor a klímaváltozás egy időszakkal késleltetett hatása negatív az inflációra nézve: ez azt jelenti, hogy minél súlyosabb volt az éghajlati kockázat az előző időszakban, annál nagyobb mértékben csökken az inflációs ráta a rákövetkező időszakban.

A vizsgálat feltárja, hogy a magas jövedelmű országokhoz képest az alacsony jövedelmű országok érzékenyebbek a klímaváltozás hatására bekövetkező áremelkedésekre. Ez arra utal, hogy az alacsony jövedelmű országok inflációja jobban ki van téve az éghajlatváltozás gerjesztette hatásoknak. Ennek fő oka, hogy az alacsony jövedelmű országok gyengébb gazdasági alapokkal rendelkeznek, és hiányoznak a klímaváltozás elleni küzdelemhez szükséges rendszerszintű intézkedéseik. Amikor éghajlatváltozás okozta természeti csapások következnek be, nem áll rendelkezésükre elegendő erőforrás a mentési munkálatokhoz, így sebezhetőbbek a klímaváltozás okozta sokkokkal szemben. Ráadásul a hatás nem csak pillanatnyi, különösen a fejlődő országokban az inflációs hatás a kezdeti sokk után még évekig (akár 5-10 évig is) fennmaradhat.

Az elemzés azt is kimutatta, hogy a klímaváltozás a kamatlábak és az élelmiszerárak befolyásolásán keresztül hat az inflációs rátára. Ez azt jelzi, hogy amikor a klímaváltozás sokkhatásként éri a gazdaságot, és amikor erre a központi bankok lazítanak monetáris politikájukon, és csökkentik a kamatlábakat a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése érdekében, ekkor előfordulhat ha jelentősen nő a hitelezés mértéke, akkor az inflációs ráta újra megemelkedhet. Tehát a klímaváltozás kezdetben a mezőgazdasági termelésre hat, ami az élelmiszer-kibocsátás visszaesését és az élelmiszerárak emelkedését okozza, végső soron pedig az árszínvonal általános növekedését váltja ki.

Egy másik új tanulmány az ellátási láncok és az éghajlatváltozás okozta időjárási anomáliákat vizsgálva megállapította, hogy szélsőséges időjárási események várhatóan gyakoribbá és súlyosabbá válnak, ami világszerte jelentősebb káros következményekkel jár az ökoszisztémákra, a fizikai infrastruktúrára és a gazdasági tevékenységre nézve. Az időjárási sokkok hatása az ellátási láncokra és az inflációs dinamikára valószínűleg még hangsúlyosabbá válik az éghajlatváltozás fokozódásával, amely heterogén hatásokat válthat ki. A szerzők azt állítják, hogy az időjárási anomáliák nemcsak az infláció szintjét befolyásolják, hanem növelik annak volatilitását is, ami kihívást jelent a monetáris politika számára az árstabilitás fenntartásában.

Globális éves hőmérsékleti anomáliák, 1850-2023. (Forrás: ScienceDirect)

A jegybankoknak mérlegelniük kell az időjárási anomáliák hatását az ellátási láncokra és az inflációs dinamikára, hogy megakadályozzák a másodkörös hatások rögzülését és azt, hogy az inflációs várakozások ne szabaduljanak el. Közvetlenebb módon azonban a kormányok többet fektethetnek be az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba a kritikus infrastruktúra megerősítése érdekében, ezáltal minimalizálva az ellátási láncok megzavarását és az időjárással kapcsolatos sokkok gazdaságra gyakorolt negatív hatásait. Ezenkívül a nemzetközi koordináció fokozása az ellátási láncok rugalmasságának növelése érdekében segíthet enyhíteni az éghajlatváltozás okozta globális zavarok tovagyűrűző hatásait.

Egy friss elemzés megerősíti a fentiekben megfogalmazott aggodalmakat. Az élelmiszerárak emelkedése újraélesztette a globális élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat, hiszen mind a rizs (amely Ázsia több milliárdnyi lakosságának alapvető étrendje), mind a kakaó (az afrikai gazdaságok számára létfontosságú exportcikk) ára rekordmagasságokat ért el. Délkelet-Ázsiában a háztartások nehezen tudják megfizetni legalapvetőbb élelmiszerüket. Nyugat-Afrikában a gazdák magas exportárakkal találkoznak, ugyanakkor ezek nem vezetnek magasabb jövedelmekhez.

A rizs- és kakaópiacok legutóbbi ingadozásai feltárták a globális élelmiszerrendszerek törékenységét, valamint azt, hogy a klíma, geopolitikai és kereskedelmi kockázatok hogyan fonódnak össze, fokozva az ársokkokat egy régióban, és tovagyűrűző hullámokat váltanak ki a gazdaságokon és ellátási láncokon keresztül.

A KPMG elemzése szerint vannak jó kilátások az élelmiszerellátás anomáliáinak csökkentésére, ilyen például az ún. regeneratív mezőgazdasági gyakorlatok kiterjesztése, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy sokszínű megoldások láthatók területtől függően, ezért minden érdekelt szervezetnek gondolkodnia kell azon, hogy miképpen segíthetne termékei és technológiája stabilabbá tételében.

Klímavédelmi intézkedések is növelhetik az inflációt

Érdekes és logikus, hogy nemcsak a klímaváltozás hatására létrejövő időjárási szélsőségek, hanem – ahogy egy tanulmány is bemutatja –

egyes éghajlatváltozási szakpolitikáknak is hatása lehet az inflációra.

Az átfogó elemzés 177 fejlett és fejlődő gazdaság, 78 szubnacionális terület és 17 szektor nagy mintáját vizsgálta 1989 és 2022 között. Kimutatták, hogy a szén-dioxid-adók inflációs nyomást okoznak, és a hatásuk nem is elhanyagolható: egy szénadósokk ( például egy tonna szén-dioxidra vetítve 5 dollár adónövekedés) az első hónapokban nagyjából körülbelül 0,7%-os árszintemelkedéséhez vezet, középtávon pedig a növekedés mértéke 1,6 és 4% is lehet. Ezek az eredmények nemzeti, szubnacionális és ágazati szinten is érvényesek. A hatás nagyobb, ha az infláció kezdetben magas, és olyan régiókban (szektorokban), amelyeket magas károsanyag-kibocsátás és alacsony innovációs kapacitás jellemez. Ezzel szemben azt is tapasztalták, hogy olyan nem piaci alapú klímavédelmi intézkedések, mint például a K+F támogatás nem mutat statisztikailag kimutatható hatást az árakra.

Teljesen világos, hogy minden erőfeszítés ellenére az elmúlt évtizedekben nem sikerült kellő mértékben csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól (szén, olaj, gáz) való függőséget a világon, így ezek árának ingadozása és drágulása közvetlenül idézte elő az inflációt. Erre tevődik rá, hogy jelenleg egyre erősödik az éghajlatváltozás fizikai hatásaiból eredő inflációs hatás is. A szélsőséges időjárási események (aszályok, árvizek, viharok) pusztítják a mezőgazdasági termést és károsítják az infrastruktúrát. Ez kínálati sokkokat okoz, ami az élelmiszerárak és más alapvető javak drágulásához vezet. Ráadásul

a zöld átálláshoz kapcsolódó költségek, amelyek éppen az éghajlatváltozás kezelésére irányulnak, további átmeneti áremelkedést okozhatnak.

Összegzésként sok bölcs elemzésből levonható állításunk, hogy az árstabilitás elérése a jövőben valószínűleg elképzelhetetlen környezeti stabilitás nélkül, és bizony ettől egyre messzebb kerülünk. Remélhetőleg a jegybankok, ideértve az Európai Központi Bankot is, egyre inkább integrálják az ökológiai szempontokat az infláció kezelésébe, döntéshozatali folyamataikba, mert a klímaváltozás következményei alapjaiban dönthetik meg a hagyományos gazdasági modelleket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images