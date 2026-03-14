Nem is igazán az határozza meg az arany, az ezüst és a réz árát, mint amire mindenki figyel?

Az elmúlt évben látványos árfolyamemelkedést tapasztalhattunk egyes ipari fémek és a nemesfémek piacán, így a megnövekedett befektetői figyelem mellett az elemzések, előrejelzések száma is megszaporodott. Ezek szerint az ipari fémek tartósan magasabb árazásra kerülhetnek különböző okok miatt, de legfőképp a zöld átállás miatti növekvő nyersanyagigény, valamint a gazdasági bizonytalanság és a geopolitikai kockázatok következtében. Cikkünk célja annak vizsgálata, hogy a fenti kockázati tényezők milyen mértékben magyarázzák az árupiaci termékek (réz, ezüst, arany, CRB árupiaci index) hozamváltozásait, valamint annak bemutatása, hogy az értékeltségnek milyen szerepe van a jövőbeni teljesítményben. A téma aktualitását az is növeli, hogy a globális nyersanyagpiacok az elmúlt években egy új geopolitikai korszakba léptek. Az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktusok, az amerikai-kínai technológiai rivalizálás, valamint az ellátási láncok újraszervezése egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a nyersanyagok (főleg a kritikus fémek) ismét stratégiai jelentőségű eszközökké váljanak. Nem meglepő tehát, hogy a befektetői diskurzusban egyre gyakrabban jelenik meg az a gondolat, hogy a réz, az ezüst vagy az arany ára már nem pusztán gazdasági, hanem geopolitikai változókra is reagál.

Narratívák és empirikus valóság az ipari és nemesfémek piacán

A réz, az arany és az ezüst első ránézésre mind „csak” árupiaci termék, de valójában három eltérő befektetői narratíva kapcsolódik hozzájuk.

A réz a villamosítás, a hálózatfejlesztések, az elektromos járművek és az adatközpontok „vezetékes” nyersanyaga,

az arany inkább monetáris portfólióeszköz, amelyre a reálkamatok, a kockázatkerülés és a jegybanki tartalékdiverzifikáció nyomja rá a bélyegét,

az ezüst pedig a kettő metszetében mozog, hiszen egyszerre ipari fém (különösen a napelemeknél) és befektetési menedék.

Ami mindháromnál közös, hogy a bányászat és a feldolgozás földrajzilag koncentrált, és ez egy gazdaságilag fragmentálódó világban önmagában ármozgató tényezővé válhat. Ez a koncentráció geopolitikai szempontból is jelentős. A réztermelés jelentős része Latin-Amerikában, az ezüst bányászata Mexikóban és Peruban, míg jelentős feldolgozási kapacitás Kínában található. Az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy egyre több ország kezdte stratégiai kérdésként kezelni a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférést, ami exportkorlátozásokhoz, állami támogatásokhoz és ellátásbiztonsági intézkedésekhez vezetett.

Nem véletlen tehát, hogy az elmúlt 2-3 évben egyszerre növekedett meg az érdeklődés a kritikus fémek iránt. A réz mögött az AI-vezérelt infrastruktúra és az elektrifikáció, az arany mögött a dedollarizáció és a jegybanki vásárlások narratívája, az ezüst mögött pedig a tisztatechnológiai kereslet áll.

Az elemzői diskurzusban az utóbbi időben különösen hangsúlyossá vált a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra kérdése is. A hyperscale adatközpontok energiaellátása, a hálózati infrastruktúra fejlesztése és az elektromos rendszerek bővítése mind jelentős rézigénnyel jár. Egyes becslések szerint az AI-hoz kapcsolódó infrastruktúra a következő évtizedben a globális villamosenergia-igény egyik leggyorsabban növekvő komponense lehet, ami közvetve a réz iránti keresletet is erősítheti.

A fenti érvelések mára széles körben elfogadott narratívákká váltak, amelyekre elemzők rendszeresen építenek célárakat és befektetési ajánlásokat. Mindez annak ellenére történik, hogy a rendelkezésre álló empirikus vizsgálatok nem feltétlenül szolgáltatnak kellően erős alapot az ilyen határozott következtetésekhez.

Jó példát szolgáltat erre az alábbi grafikon, amely a teljes megújuló kapacitás (a telepített maximális névleges teljesítmény) és a réz árának alakulását mutatja, 2003-as bázisra (2003=100) normalizálva és indexelve. Jól látható, hogy a két idősor hosszú távon ugyan emelkedő trendet mutat, de a ciklikus mozgásuk jelentősen eltér. A réz ára több alkalommal is meredeken emelkedett olyan időszakokban (például a 2000-es évek közepén vagy a 2010-es évek elején), amikor a megújuló kapacitás növekedési üteme ezt önmagában nem indokolta volna. Ugyanígy előfordult, hogy a megújuló kapacitás folyamatosan bővült, miközben a réz árfolyama stagnált vagy visszaesett.

A képen látható összefüggés arra utal, hogy

a réz árának alakulása nem magyarázható kizárólag a zöld átmenet folyamatával, hanem több tényező együttes hatása érvényesül.

Ilyen tényező például a globális konjunktúra alakulása, a kínai ipari kereslet, a készletszintek változása, valamint a pénzügyi ciklusok. A zöld átállás tehát releváns szempont lehet, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján önmagában nem ad elégséges magyarázatot a réz árfolyamának kilengéseire.

Forrás: saját szerkesztés, International Renewable Energy Agency

Hasonló megállapításokat tehetünk, ha a globális naperőművi (solar) beépített kapacitást és az ezüst árát vetjük össze, mindkettőt 2000-es bázisra (2000=100) normalizálva az alábbi ábrán szemléltetve. Miközben a globális naperőművi kapacitás tartósan és viszonylag egyenletes ütemben bővül, az ezüst árfolyama nem mutat hasonló, folyamatos emelkedő trendet. Az ezüst ára hosszú éveken keresztül stagnált vagy ingadozott, ami sok befektető számára csalódást okozott a tisztatechnológiai kereslethez fűzött várakozások fényében. Ennek oka, hogy az elmúlt években az ezüst ára sokkal inkább pénzügyi és makrogazdasági ciklusokhoz kötődő kilengéseket mutatott.

Forrás: saját szerkesztés, International Renewable Energy Agency

A fenti eredmények természetesen nem jelentik azt, hogy a zöld átállás vagy a strukturális kereslet irreleváns lenne a réz és az ezüst esetében. Az elektrifikáció és az infrastruktúra-fejlesztések hosszabb távon valóban növelhetik a fizikai keresletet. Ugyanakkor az árfolyam nem lineárisan követi ezt a trendet, és a piac sok esetben előre árazza a várható strukturális változásokat.

Ezzel szemben a ciklikus konjunktúra, a pénzügyi pozicionáltság és a globális likviditási feltételek rövidebb időtávon jelentősebb ármozgásokat generálhatnak, mint a lassan kibontakozó strukturális folyamatok.

Az arannyal kapcsolatban gyakran megfogalmazott elemzői vélemény, hogy a geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság, a Fed monetáris politikájával kapcsolatos bizalom megingása, a növekvő államadósság, valamint a dollár jövőjével kapcsolatos kételyek kedvező kilátásokat vetítenek előre a nemesfém számára.

Az arany iránti kereslet egyik legfontosabb új eleme az utóbbi években a jegybanki vásárlások felerősödése volt. Számos feltörekvő ország (elsősorban Kína, India, Törökország és több közel-keleti állam) növelte aranytartalékait, részben devizatartalékaik diverzifikációja, részben a dollárfüggőség csökkentése érdekében. Ezt a folyamatot a piaci szereplők gyakran dedollarizációként írják le. Bár első ránézésre úgy tűnhet, hogy a jegybankok jelentős mennyiségű aranyat halmoztak fel, a növekedés jelentős része az arany árfolyam-emelkedéséből fakad. A jegybankok által birtokolt arany fizikai mennyisége 2008 óta valójában csak mérsékelten bővült, a korábbi mintegy 30 ezer tonnáról körülbelül 36 ezer tonnára 2025-re.

Gyakran kötjük össze a jegybanki aranytartalékok változását a geopolitikai kockázatok fokozódásával, azonban a kutatócsoportunk által a 2008-2025 közötti időszakon végzett elemzés alapján

a geopolitikai kockázat hatása a jegybanki aranytartalékok alakulására nem bizonyult robusztusnak.

Ezek az eredmények összhangban állnak az IMF témában végzett kutatásával. A legtöbb specifikációban a geopolitikai kockázatok és az aranytartalékok között a kapcsolat statisztikailag nem szignifikáns, miközben a gazdaságpolitikai bizonytalanság, a piaci volatilitás (VIX) és a befektetői hangulat erősebb és stabilabb összefüggést mutat az arany részesedésével a jegybanki tartalékokban. Az alábbi ábrán látható, hogy a geopolitikai sokkok becsült hatása negatív előjelű, ugyanakkor a konfidenciaintervallum majdnem minden horizonton tartalmazza a nullát, ezért a kapcsolat nem robusztus.

Forrás: saját szerkesztés

Az alábbi ábrán látható négy panel már az arany hozamára fókuszál, és arról árulkodik, hogy az arany negyedéves hozama, valamint a geo- és gazdaságpolitikai bizonytalanság, az amerikai monetáris politikával kapcsolatos bizonytalanság, valamint az amerikai államadóssághoz és devizaválsághoz kötődő kockázatok között nem figyelhető meg rendkívül szoros kapcsolat. Az ábrán feltüntetett R² mutatók alapján az látható, hogy az arany negyedéves hozamának varianciájából legfeljebb 6-7%-ot magyaráznak ezek a bizonytalansági indexek, míg a fennmaradó több mint 90% más tényezőkhöz köthető. Vagyis bár gyakran nevezzük az aranyat „válságfémként”, „menedékeszközként” vagy „bizonytalansági hedge-ként”, az empirikus kapcsolat a negyedéves hozamok szintjén gyenge.

Forrás: saját szerkesztés

Az aktuális geopolitikai helyzetet figyelembe véve kétségtelen, hogy 2022 után érdemi fordulatról beszélhetünk az azt megelőző évtizedhez képest, mivel a nagyhatalmi feszültségek, a regionális háborúk és a stratégiai blokkok közötti versengés látványosan felerősödött. A történelmi adatok azonban azt mutatják, hogy a geopolitikai instabilitás a pénzügyi piacok hosszú távú működésének természetes része volt.

1918 óta összesen 512 nemzetközi krízist azonosíthatunk, és az alábbi ábrán jól látható, hogy a valóban krízismentes évek inkább kivételnek tekinthetők. A legtöbb évben több konfliktushelyzet is kialakult, és hosszú távú átlagban elmondható, hogy nagyjából 2-3 havonta bekövetkezett valamilyen nemzetközi krízis. Tehát az elmúlt száz év tőkepiaci befektetéseinek természetes velejárója volt a gyakori krízishelyzet.

Forrás: saját szerkesztés, ICB

A fenti tényezők mellett azt is megfigyelhetjük, hogy

a reálkamatok, az inflációs várakozások, valamint a globális gazdasági növekedés érdemben nagyobb és stabilabb magyarázóerővel bírnak az ipari fémek és nemesfémek árfolyamának alakulásában.

Kutatócsoportunk további vizsgálatai arra is rámutatnak, hogy a médiadiskurzus hatása sem elhanyagolható. Az elmúlt tíz évben mintegy 220 millió híranyag közül mindössze 231 ezer foglalkozott kifejezetten az arany gazdasági szerepével, tehát a tematizáltság aránya alacsony. Ennek ellenére a figyelem intenzitása (főleg bizonyos időszakokban) kimutatható kapcsolatban áll a hozamok alakulásával. A magyarázóerő összemérhető a bizonytalanságindexeknél kimutatottal. Ezek az eredmények összhangban vannak a figyelemvezérelt vételi nyomás irodalmával, valamint a momentumstratégiák empirikus eredményeivel, azaz a piaci pszichológia, a trendkövetés és a befektetői pozicionálás önmagukban is képesek érdemi árfolyammozgásokat generálni.

Tovább nehezíti a befektetők döntését, hogy ma már az árupiacok működését nem lehet kizárólag a fizikai kereslet-kínálat logikáján keresztül értelmezni. A forgalom jelentős része nem fizikai teljesítéssel járó tranzakció, hanem határidős, opciós és ETF-jellegű, spekulatív konstrukciókon keresztül zajlik. Ez azt jelenti, hogy az árak alakulását nemcsak a bányatermelés, az ipari felhasználás vagy a jegybanki vásárlások mozgatják, hanem a pénzügyi pozicionáltság és a befektetői várakozások is. A modern árupiacok ezért egyre inkább pénzügyi piacokként működnek. Az ETF-ek, határidős pozíciók és algoritmikus kereskedési stratégiák térnyerése azt eredményezi, hogy az árak rövid távú mozgását gyakran inkább a portfólióallokációs döntések, mintsem a fizikai kereslet-kínálat változásai határozzák meg.

Reálár és hosszú távú hozamok az árupiacokon

Az elmúlt év áremelkedései és az optimista előrejelzések ellenére viszonylag kevés szó esik az értékeltség kérdéséről. Az árupiacokon ez nehezebben kézzelfogható, mint a részvénypiacokon alkalmazott P/E vagy egyéb fundamentális mutatók, ugyanakkor egyes közgazdasági elméletek adnak nekünk támpontokat.

A klasszikus kiindulópont a Hotelling-szabály, amely szerint egy véges erőforrás optimális kitermelése mellett a „nettó ár” – vagyis a kitermelési költségek feletti járadék – hosszú távon a kamatláb ütemében emelkedik. A tankönyvi értelmezés alapján ez gyakran úgy jelenik meg, mintha a szűkös nyersanyagok ára szükségszerűen és folyamatosan emelkedne az időben.

A gyakorlatban azonban a modell erős feltételezésekre épül (ismert készlet, stabil kamatláb, versenyző piac), és nem a rövid távú spot árfolyam pályáját írja le. Az új lelőhelyek feltárása, a technológiai fejlődés, a kitermelési ciklusok, a geopolitikai fordulatok és az újrahasznosítás mind módosítják az elméleti pályát. Emiatt a Hotelling-szabályt inkább gondolkodási keretként érdemes kezelni a szűkösség árazásának megértéséhez, mintsem közvetlen árfolyam-előrejelző eszközként.

A fentiek miatt a tudományos vizsgálatok a reálhozam irányából közelítik meg az árupiaci termékek értékelésének problémáját. Eszerint ha az árupiaci termékek hosszú távú teljesítményét inflációval (például a fogyasztói árindexszel) korrigáljuk, akkor az látható, hogy historikusan a reálhozamuk jellemzően alacsony, sok esetben a nullához közeli. Vagyis nominálisan jelentős kilengéseket és ciklusokat látunk, de

hosszú távon az árupiacok inkább inflációkövető eszközöknek bizonyultak, mint tartós reálhozamot termelő befektetéseknek.

Ez a reálár-alapú megközelítés arra is lehetőséget ad, hogy megítéljük vajon az árupiaci termék ára az inflációnál gyorsabban vagy annál lassabban emelkedik-e. Ha egy nyersanyag hosszú távú reálhozama historikusan alacsony, akkor a fogyasztói árindexhez (CPI) viszonyított ár (vagyis az ár/CPI hányados) használható relatív értékelési mutatóként.

Ez a logika analóg a részvénypiacon alkalmazott ár/nyereség (P/E) rátával. Tehát nem az abszolút árszint a meghatározó, hanem az, hogy az ár egy fundamentális viszonyítási ponthoz képest tekinthető-e magasnak vagy alacsonynak.

Az alábbi ábra a fenti összefüggést szemlélteti havi adatokból számított, átfedő 10 éves előretekintő reálhozamokat vizsgálva. A mintázat azonos, azaz azt látjuk, hogy:

amikor az ár/CPI hányados alacsony (azaz a termék „olcsó” reálértelemben), a következő 10 év hozama jellemzően magasabb;

amikor az ár/CPI hányados magas (a termék „drága” reálértelemben), a következő évtized hozamai nem kiemelkedők, sokszor kifejezetten gyengék.

Ez a negatív, nemlineáris kapcsolat aranynál, ezüstnél, réznél és az átfogó árupiaci indexnél is kirajzolódik. Az összefüggés magyarázóereje 10 éves időhorizonton jellemzően 20-40% között alakul, ami érdemben magasabb a rövid távú geopolitikai vagy zöldátmeneti narratívák esetében tapasztaltnál. Ez arra utal, hogy a kiinduló reálár (a ciklikus zaj ellenére) stabilabb, és hosszabb távon is kimutatható prediktív erővel rendelkezik.

Forrás: saját szerkesztés

Mit jelent ez a befektetők számára?

A bemutatott eredmények arra utalnak, hogy a réz, az arany és az ezüst árfolyamát rövid távon gyakran erősen befolyásolják a domináns piaci narratívák, legyen szó zöld átállásról, geopolitikai bizonytalanságról vagy monetáris kockázatokról. Ugyanakkor a rendelkezésre álló empirikus adatok alapján ezek a tényezők rövid és középtávon sokszor korlátozott magyarázóerővel bírnak.

Hosszabb időtávon a kiinduló reálár (vagyis az ár inflációhoz viszonyított szintje) stabilabb összefüggést mutat a későbbi hozamokkal. Tehát az árupiaci befektetések megítélésénél nemcsak az aktuális történetek, hanem az értékeltségi szint is fontos információt hordozhat.

A nyersanyagpiacokkal kapcsolatos történetek ezért gyakran meggyőzőbbek, mint az empirikus adatok. A befektetők számára azonban a hosszabb távú megfigyelések azt sugallják, hogy

a domináns narratívák (legyen szó zöld átállásról, geopolitikai kockázatokról vagy monetáris bizonytalanságról) önmagukban ritkán magyarázzák az árfolyamok alakulását. A kiinduló értékeltség viszont a történelmi adatok alapján sokkal stabilabb kapaszkodót jelenthet.

Módszertani megjegyzés

A bemutatott összefüggések történelmi adatokon alapulnak, és nem oksági bizonyítékot, hanem statisztikai mintázatot mutatnak. A hosszú távú, 10 éves előretekintő hozamok alkalmazása bevett gyakorlat a prediktív vizsgálatokban, mivel így megbízhatóbban vizsgálható az értékeltségi szint és a későbbi teljesítmény kapcsolata.

Az alacsony R² értékek nem azt jelentik, hogy a geopolitikai vagy bizonytalansági tényezők irrelevánsak, hanem azt, hogy önmagukban nem magyarázzák az árfolyamok jelentős részét. Hasonlóképpen, a reáláralapú mutatók sem rövid távú árfolyam-előrejelzésre szolgálnak, hanem hosszabb időhorizonton mutatnak szisztematikus kapcsolatot a későbbi hozamokkal.

Az ár/CPI hányados nem a „valódi fundamentum” tökéletes mérőszáma, hanem egy egyszerű, inflációval korrigált viszonyítási pont, amely segít megítélni, hogy egy nyersanyag történelmi értelemben drágának vagy olcsónak tekinthető-e. A múltbeli mintázatok természetesen nem garantálják a jövőbeni teljesítményt, de hosszú idősoron visszatérő struktúrát rajzolnak ki.

