Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába
Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába

Szokatlan időjárási fordulatra van kilátás Észak-Amerikában: miközben Közép-Európában egyre inkább tavaszias időjárás körvonalazódik, az Egyesült Államok középnyugati államaiban és Kanada déli részén néhány napra visszatérhet a kemény tél - írja a The Weather On Maps.  

A jelenség mögött a poláris jet stream, vagyis a magaslégköri futóáramlás erős hullámzása áll. Ez az áramlás nagy mennyiségű energiát szabadíthat fel, és olyan légköri örvényt hozhat létre, amely nagyon eltérő hőmérsékletű légtömegeket kever össze. Az ilyen helyzetek gyakran vezetnek extrém időjárási eseményekhez.

Az előrejelzések szerint a préri államokban és a Nagy-Tavak térségében komoly hóviharok alakulhatnak ki. A térségben erős szél, intenzív havazás és gyors lehűlés is várható, ami rövid időre újra téli körülményeket teremthet.

Verik az asztalt az Európai Bizottságnál: összeomlás szélére került egy kulcsfontosságú iparág

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

Elszabadultak az árak az iráni háború miatt: kiderült, mikor jöhet a hatalmas zuhanás az olajpiacon

Ugyanez az időjárási rendszer délebbre már teljesen más hatásokat válthat ki. A Mississippi alsó szakaszának térségében a hideg és meleg légtömegek találkozása heves zivatarokat idézhet elő, amelyek akár tornádókat is hozhatnak.

Az örvény hátoldalán a sarkvidék felől bezúduló hideg levegő az USA területének legalább a felét elárasztja, kemény fagyokat okozva.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében
Bejelentette Irán: indul a bosszú, rakéták fognak záporozni a világ egyik legfontosabb olajexportőrére
Barátság vezeték: Zelenszkij elmondta, hogy mikor indul újra Magyarország olajellátása
