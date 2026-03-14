Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába

A jelenség mögött a poláris jet stream, vagyis a magaslégköri futóáramlás erős hullámzása áll. Ez az áramlás nagy mennyiségű energiát szabadíthat fel, és olyan légköri örvényt hozhat létre, amely nagyon eltérő hőmérsékletű légtömegeket kever össze. Az ilyen helyzetek gyakran vezetnek extrém időjárási eseményekhez.

Az előrejelzések szerint a préri államokban és a Nagy-Tavak térségében komoly hóviharok alakulhatnak ki. A térségben erős szél, intenzív havazás és gyors lehűlés is várható, ami rövid időre újra téli körülményeket teremthet.

Ugyanez az időjárási rendszer délebbre már teljesen más hatásokat válthat ki. A Mississippi alsó szakaszának térségében a hideg és meleg légtömegek találkozása heves zivatarokat idézhet elő, amelyek akár tornádókat is hozhatnak.

Az örvény hátoldalán a sarkvidék felől bezúduló hideg levegő az USA területének legalább a felét elárasztja, kemény fagyokat okozva.

