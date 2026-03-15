Jöhet a csapadék: mutatjuk a jövő hét időjárását
MTI
Kissé visszaesik a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején és a borult, felhős, szeles időben nő az eső, zápor esélye is. A hét második felében változóan felhős idő mellett már csak elszórtan lehet eső - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Hétfő délutánig a Tiszántúlon még derült lesz az ég, másutt azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon átmenetileg meg is erősödik. A csúcshőmérséklet

többnyire 15 és 18 fok között

valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz.

Kedden északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett részeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.

Szerdán általában erősen felhős idő valószínű, majd északkelet, észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka nagyobb területen, napközben már csak kevés helyen - főleg délnyugaton, délen - lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum mínusz 3 és plusz 6, a csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakulhat.

Pénteken változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, de helyenként lehet záporeső. Az északkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Szombaton változóan felhős idő valószínű általában többórás napsütéssel, de helyenként előfordulhat zápor. A keleti, északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 10 és 15 fok között alakul.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű általában többórás napsütéssel, de helyenként zápor kialakulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

