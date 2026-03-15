Kimondták, amitől sikitófrászt kapnak a zöldek: újfajta atomenergiába öntenének gigantikus összeget

Söder a kis moduláris reaktorok (SMR) és a nukleáris fúzió alkalmazását támogatná. Friedrich Merz kancellár ezzel szemben nemrég "visszafordíthatatlannak" nevezte a német atomenergia-kivezetést.
A bajor miniszterelnök szerint a "nukleáris energia 2.0"
nem a régi technológiákhoz való visszatérést jelenti, hanem egy új fejezetet a korábbi kockázatok nélkül.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a régi atomerőművek újraindítására már "túl késő", de Németországnak továbbra is szüksége van "alapterhelést biztosító és szén-dioxid-mentes" energiára. Bajorország készen áll egy kísérleti projekt megvalósítására - mondta.
Söder stratégiájának egyik kulcseleme az úgynevezett transzmutáció, amelynek során a nukleáris hulladékot újra üzemanyagként használnák fel. "Ésszerűbb újra felhasználni a régi atomhulladékot, mintsem millió évekre a föld alá temetni" - fogalmazott, és felszólította a szövetségi kormányt a transzmutációs szabályozás módosítására, hogy az ilyen készletek hasznosíthatók legyenek. Szerinte ezzel hosszabb távon a végleges hulladéktárolás kérdése is megoldható lenne.
A bajor tartomány jelentős forrásokat is irányítana a nukleáris fúzió fejlesztésére.
Az Alpha nevű demonstrációs reaktor számára Bajorország akár 400 millió eurót is biztosítana,
ipari és kutatóintézeti együttműködések keretében, azzal a céllal, hogy "szinte korlátlan mennyiségű tiszta energiát" tegyenek elérhetővé.
Söder a közel-keleti geopolitikai feszültségekre hivatkozva az energiafüggetlenség erősítését sürgette. "A nemzetközi konfliktus a Közel-Keleten megmutatja: ismét a technológiára kell támaszkodnunk az ideológia helyett" - mondta, hozzátéve, hogy Németország "ne panaszkodjon az energiaárakra, miközben az energiát külföldről szerzi be". A mesterséges intelligencia és az elektromobilitás növekvő áramigénye szerinte stabil alapellátást igényel, amelyet modern atom- és gázerőművek biztosíthatnak.
Söder javaslatára reagálva a Zöldek parlamenti frakciójának alelnöke, Julia Verlinden az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy a mini atomerőművek "
különösen drága és kockázatos technológiát jelentenek, ami egyetlen problémát sem old meg, viszont újakat teremt.
Verlinden szerint az atomenergiához való visszatérés felesleges, ha felgyorsítják a megújuló energiaforrások kiépítését. Úgy fogalmazott: az energiaszuverenitás, a megbízható ellátás és az alacsony árak megoldása a megújuló energia, amely "már ma is a legnépszerűbb energiaforrás Bajorországban".
Címlapkép forrása: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images
