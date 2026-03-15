  • Megjelenítés
Kimondták, amitől sikitófrászt kapnak a zöldek: újfajta atomenergiába öntenének gigantikus összeget
Gazdaság

MTI
Markus Söder bajor miniszterelnök az atomenergia újbóli alkalmazását szorgalmazza Németországban, és modern "mini atomerőművek" építését tervezi Bajorországban - derül ki a Bild am Sonntag című lapnak adott interjújából. A Kereszténydemokrata Unió (CSU) vezetője szerint "eljött egy új korszak ideje a nukleáris energiában".
Söder a kis moduláris reaktorok (SMR) és a nukleáris fúzió alkalmazását támogatná. Friedrich Merz kancellár ezzel szemben nemrég "visszafordíthatatlannak" nevezte a német atomenergia-kivezetést.

Kapcsolódó cikkünk

A bajor miniszterelnök szerint a "nukleáris energia 2.0"

nem a régi technológiákhoz való visszatérést jelenti, hanem egy új fejezetet a korábbi kockázatok nélkül.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a régi atomerőművek újraindítására már "túl késő", de Németországnak továbbra is szüksége van "alapterhelést biztosító és szén-dioxid-mentes" energiára. Bajorország készen áll egy kísérleti projekt megvalósítására - mondta.

Még több Gazdaság

Söder stratégiájának egyik kulcseleme az úgynevezett transzmutáció, amelynek során a nukleáris hulladékot újra üzemanyagként használnák fel. "Ésszerűbb újra felhasználni a régi atomhulladékot, mintsem millió évekre a föld alá temetni" - fogalmazott, és felszólította a szövetségi kormányt a transzmutációs szabályozás módosítására, hogy az ilyen készletek hasznosíthatók legyenek. Szerinte ezzel hosszabb távon a végleges hulladéktárolás kérdése is megoldható lenne.

A bajor tartomány jelentős forrásokat is irányítana a nukleáris fúzió fejlesztésére.

Az Alpha nevű demonstrációs reaktor számára Bajorország akár 400 millió eurót is biztosítana,

ipari és kutatóintézeti együttműködések keretében, azzal a céllal, hogy "szinte korlátlan mennyiségű tiszta energiát" tegyenek elérhetővé.

Söder a közel-keleti geopolitikai feszültségekre hivatkozva az energiafüggetlenség erősítését sürgette. "A nemzetközi konfliktus a Közel-Keleten megmutatja: ismét a technológiára kell támaszkodnunk az ideológia helyett" - mondta, hozzátéve, hogy Németország "ne panaszkodjon az energiaárakra, miközben az energiát külföldről szerzi be". A mesterséges intelligencia és az elektromobilitás növekvő áramigénye szerinte stabil alapellátást igényel, amelyet modern atom- és gázerőművek biztosíthatnak.

Söder javaslatára reagálva a Zöldek parlamenti frakciójának alelnöke, Julia Verlinden az AFP hírügynökségnek azt mondta, hogy a mini atomerőművek "

különösen drága és kockázatos technológiát jelentenek, ami egyetlen problémát sem old meg, viszont újakat teremt.

Verlinden szerint az atomenergiához való visszatérés felesleges, ha felgyorsítják a megújuló energiaforrások kiépítését. Úgy fogalmazott: az energiaszuverenitás, a megbízható ellátás és az alacsony árak megoldása a megújuló energia, amely "már ma is a legnépszerűbb energiaforrás Bajorországban".

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility