Lángokban állt a világ egyik legfontosabb kikötője, de most jó hír érkezett róla

A Fudzsajra kikötőjében keletkezett tűz a világ egyik legfontosabb hajóüzemanyag-ellátó, úgynevezett bunkerelési csomópontját érintette, ami a műveletek átmeneti leállításához vezetett.
A Reuters és a Bloomberg iparági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
a működés vasárnapra helyreállt.
Az Abu-Dzabi székhelyű állami olajóriás, az ADNOC – amely a fudzsajrai létesítményeket is üzemelteti – egyelőre nem reagált érdemben a megkeresésekre.
Irán szombaton az Egyesült Arab Emírségek infrastruktúrájának megtámadásával fenyegetett.
Emellett felszólították az érintetteket, hogy ürítsék ki három jelentős kikötő – Dzsebel Ali, Halífa és Fudzsajra – környékét. Teherán állítása szerint ezek a létesítmények "törvényes célpontokká" váltak, mivel az Egyesült Államok innen indította az Irán elleni támadásokat. A Mizan iráni hírügynökség szerint amerikai erők állomásoznak ezekben a polgári kikötőkben, ám ezt semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá.
A helyzet eszkalálódásának előzménye, hogy pénteken Donald Trump amerikai elnök Irán elleni légicsapások végrehajtására utasította az Egyesült Államok Középső Parancsnokságát (CENTCOM). Ezek a támadások most először érték el az iráni Hark-szigetet.
A szigeten található terminál bonyolítja le az ország nyersolajexportjának mintegy 90 százalékát.
Napi körülbelül 7 millió hordós rakodási kapacitásával ez az ország gazdaságilag legsebezhetőbb célpontja.
A konfliktus hatása az olajpiacokon is drasztikusan érződik. A Brent nyersolaj határidős jegyzése pénteken már a második egymást követő napon zárt hordónkénti 100 dolláros szint felett. Az iráni háború kitörése óta a nemzetközi referenciaár több mint 40 százalékkal emelkedett.
Címlapkép forrása: Christopher Pike/Getty Images
