„Vissza kell szerezni a demokráciát, míg nem késő” – Acemoglu interjúja a neves filozófussal

A növekvő egyenlőtlenség populista dühöt szít, az AI pedig az emberi munkaerő leváltásával fenyeget. Ebben a helyzetben Daron Acemoglu, az MIT Nobel-díjas közgazdásza Michael J. Sandel politikafilozófussal vitatta meg azt a kérdést, hogy miként lehetne újjáéleszteni a demokráciát, mielőtt a károk visszafordíthatatlanná válnak. Széles témákat érintő beszélgetésükben kitértek a meritokrácia sötét oldalára, a piacok korlátaira, a szabadság jelentésére és a technológiai vállalatok nyilvános tér feletti egyre erősebb befolyására.

Filozófia az utcákon

Daron Acemoglu: Beszélgetéseinkből, és még inkább az Ön könyveiből leszűrve az a benyomásom, hogy a politikai filozófiát nem csupán absztrakt fogalmak vizsgálatának vagy abszolút igazságok keresésének tekinti, hanem a társadalommal folytatott folyamatos párbeszéd részének arról, hogyan kellene megszerveznünk a közös életünket, mit kellene értékelnünk, és mivel szemben kellene ellenállnunk. Szeretném jobban megérteni, hogyan tekint a politikafilozófiára, hogyan alakult a saját filozófiája, és hogyan tudna ez a terület egészében jobban összpontosítani erre a fontos feladatra.

Michael Sandel: Pontosan így van. Vannak, akik a filozófiát olyan tevékenységnek képzelik el, amely a menyben zajlik, messze attól a világtól, amelyben élünk. Én úgy gondolom, hogy a filozófiának a városban van a helye, ahol a polgárok összegyűlnek.

Ez a filozófiaértelmezés Szókratészig vezethető vissza, aki Athén utcáit járta ahelyett, hogy a katedrán állt volna vagy könyveket írt volna. Lejárt Pireusz kikötőjébe, ahol mindenféle társadalmi rétegből kikerülő polgárokkal elegyedett beszélgetésbe, kérdéseket tett fel nekik, és arra bátorította őket, hogy gondolkodjanak el azokon a törvényeken és elveken, amelyek szerint élnek.