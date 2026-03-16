6 milliárd forintos gigacsalásra derült fény Magyarországon
MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást: a megtalált hamis termékekkel közel 6 milliárd forint értékben okozott vagyoni hátrányt a török állampolgárságú elkövető luxusmárkák jogtulajdonosainak - közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók kutatást hajtottak végre egy török állampolgárságú kereskedő lakóhelyén, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi hamis árukkal üzletel.

A kereskedő üzleteiben, illetve a hozzájuk tartozó raktárban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott ruhaneműk (cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok) voltak.

A helyszínen közreműködő iparjogvédelmi szakértők megállapították, hogy a teljes árukészlet hamis, a luxusmárkák jogtulajdonosait ezzel hozzávetőleg 6 milliárd forint összegű vagyoni hátrány érte. A kereskedő maga is elismerte a termékek jogsértő voltát.

A nyomozók a kutatásokkal és lefoglalásokkal érintett helyszíneken több mint 5 millió forint összegű készpénzt is lefoglaltak forintban és euróban - tették hozzá.

Mivel a helyiségek csak hamis áruval voltak megtöltve, a több tízezres darabszámú árukészlet lefoglalása napokig tartott.

A kereskedőre kiszabható szabadságvesztés akár a tíz évet is elérheti

- közölte a hatóság.

