Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést
A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.

A Jefferies bányászati elemzői szerint az energiaköltségek immár nem támogató, hanem hátráltató tényezőt jelentenek az aranybányászati vállalatok számára. Az Egyesült Államok vezette iráni bombázások nyomán fokozódó feszültség, valamint Teherán Hormuzi-szorost érintő hajózási korlátozásai tartós zavarokat okozhatnak az olajpiacokon.

Ez a helyzet az egész ágazatban megemelheti a működési költségeket.

A költségkockázatnál már nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, hanem hogy mikor

- írták az elemzők.

A Jefferies számításai szerint az észak-amerikai aranybányászati cégek közül a kanadai G Mining Ventures a leginkább kitett az áringadozásnak. Ennek oka, hogy a vállalat teljes termelése a brazíliai Tocantinzinho külszíni bányájából származik. A sorban az Endeavour Mining következik körülbelül 85 százalékos, majd a B2Gold 78-83 százalékos, illetve az OceanaGold nagyjából 71 százalékos külszíni fejtési aránnyal. A Barrick Mining (52-66 százalék) és a Kinross Gold (mintegy 55 százalék) szintén az érintettek között van.

Az energia az átlagos aranybányászati cég költségszerkezetének mintegy 12 százalékát teszi ki.

Ezzel szemben a munkaerő és az alvállalkozók 46 százalékot, a bányászati fogyóeszközök és alapanyagok pedig 33 százalékot képviselnek. Egy 10 százalékos olajár-emelkedés átlagosan körülbelül 10 dollárral növelheti az unciánkénti teljes fenntartási költséget (AISC). A tényleges hatás azonban a bányászati eszközök összetételétől és a fedezeti stratégiától függően jelentősen eltérhet. Azok a vállalatok, amelyek dízelár-fedezeti ügyletekkel vagy szabályozott árazási struktúrákkal rendelkeznek, rövid távon nagyobb védelmet élvezhetnek.

Az energiaárakon túl az elemzés a "másodlagos" infláció kockázatára is rámutat.

Ha az ellátási zavarok tartósnak bizonyulnak, a bányászati segédanyagok és fogyóeszközök ára is megemelkedhet.

Ilyen anyagok például a nátrium-cianid, a robbanóanyagok, az őrlőtestek, az acél, a flotációs vegyszerek és a gumiabroncsok. Bár a koronavírus-járvány utáni ellátásilánc-problémák miatt sok vállalat jelentős készleteket halmozott fel, ezek a tartalékok idővel kimerülnek.

A Jefferies arra számít, hogy az aranybányászati részvények teljesítménye a korábbinál jobban szétválhat. A nyerteseket és a veszteseket egyre inkább a bánya típusa, a költségszerkezet, az energiakitettség és a fedezeti pozíciók határozzák majd meg. Bár a jelenleg magas aranyár segít tompítani a költségnyomást - az S&P/TSX Global Gold Index például idén mintegy 14 százalékot emelkedett -, egyes kitermelőknél a profitmarzsok így is stagnálhatnak vagy akár csökkenhetnek is.

