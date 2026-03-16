Durva kihívások és a növekedés lehetősége egyszerre: ez a magyar zöldségágazat

A növényi vírusok és a különböző kártevők drasztikus gazdasági károkat okozhatnak, esetenként akár 50-100 százalékos terméskiesést is előidézhetnek a zöldség- és gyümölcstermesztésben.
A paradicsomot sújtó jordán vírus (ToBRFV) vagy a paprikaültetvényeket tizedelő bronzfoltosság vírus (TSWV) ellen a nemesítőházak folyamatosan dolgoznak ki új, rezisztens fajtákat. Ezeknek a hazai klímához való adaptálása azonban időigényes folyamat - mondta el az Agrárszektornak Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök-ügyvezetője. Ráadásul az új hibridek hozama vagy minősége kezdetben gyakran elmarad a jól bevált típusokétól, ami átmeneti bevételkiesést jelent a gazdáknak.
A helyzetet tovább súlyosbítja a klímaváltozás.
Az enyhe telek miatt a vírusterjesztő rovarok, például a levéltetvek és a tripszek könnyedén áttelelnek, és sokkal gyorsabban szaporodnak. Emellett olyan új, invazív kártevők is megjelentek a hazai termőterületeken, mint az ázsiai márványospoloska vagy a zöld vándorpoloska, amelyek ellen egyelőre igen korlátozottak a természetes védekezési lehetőségek.
A károkozás megfékezésének alapja a megelőzés, a szigorú termesztéshigiéniai szabályok betartása és a folyamatos monitoring. A zárt téri, hajtatásos termesztésben egyre hangsúlyosabbá válik az integrált biológiai növényvédelem. Ezt a módszert a DélKerTÉSZ például a paradicsom esetében már teljes egészében, a paprikánál pedig 95 százalékban alkalmazza.
Az energiaválság, az infláció és a növekvő önköltségek miatt ugyanakkor elengedhetetlenné vált a technológiai megújulás.
A korszerűtlen berendezéseket modern, precíz klímaszabályozással és energiahatékony megoldásokkal rendelkező üvegházakra és fóliablokkokra kell cserélni. Ennek megvalósításához a termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek) – felismerve a helyzet súlyosságát – célzott korszerűsítési programokkal és finanszírozási segítséggel járulnak hozzá.
A hazai és európai gazdák dolgát jelentősen megnehezíti az Európai Unió szigorú szabályozási környezete is. Az elmúlt években rengeteg növényvédőszer-hatóanyagot vontak ki az engedélyezett körből.
Emiatt a hagyományos és az integrált termesztésben is alig maradt néhány alkalmazható készítmény, miközben az új, környezetbarát alternatívák fejlesztése éveket késik. Ezzel párhuzamosan az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokból – például Észak-Afrikából vagy Törökországból – beáramló importáruk óriási versenyelőnyt élveznek. Ezekben az államokban a gazdák olyan, Európában már rég betiltott szereket is használhatnak, amelyekkel jóval olcsóbban tudják megvédeni a termést. Ráadásul az ottani termelőket nem kötik a szigorú európai minőségbiztosítási, munkajogi és fenntarthatósági előírások sem. A tisztességes piaci verseny érdekében elengedhetetlen lenne, hogy az importált élelmiszerekre is kötelező érvényűek legyenek az uniós szabványok - tette hozzá Nagypéter Sándor. Emellett a Közös Agrárpolitika (KAP) területalapú és vidékfejlesztési támogatásainak fenntartása is létfontosságú az európai élelmiszer-szuverenitás és a hazai termelőbázis megőrzéséhez.
A nehézségek ellenére a magyar kertészeti ágazat jövőképe biztató.
Ehhez azonban az szükséges, hogy a szereplők tudatosan éljenek a hazai és uniós pályázati lehetőségekkel, valamint megvalósítsák az elkerülhetetlen technológiai fejlesztéseket. A friss, fenntartható módon előállított zöldségek és gyümölcsök iránt egyre nő a kereslet. Ebben a folyamatban Magyarország földrajzi elhelyezkedése komoly stratégiai előnyt jelent, hiszen a rövid ellátási láncoknak köszönhetően a közép-európai régió gyorsan és hatékonyan kiszolgálható. A kiemelkedő hazai agrárszaktudásra alapozva hosszú távon akár a környező országokban is lehetőség nyílhat határon átnyúló termelői kooperációk és érdekeltségek kiépítésére.
A jövőbeli sikerek elengedhetetlen feltétele a generációváltás és a szakmai utánpótlás biztosítása.
Olyan modern mentorprogramokra és gyakorlatorientált képzésekre van szükség, amelyek a technológiai ismereteken túl anyagi és piacra jutási támogatást is nyújtanak a fiatal gazdáknak. Az ügyvezető úgy véli, a hazai ágazatnak a kommersz tömegtermelés helyett az egyedi, magas hozzáadott értékű minőségre kell fókuszálnia. Mindezt tudatos fogyasztói edukációval és a termékek átlátható nyomon követhetőségével, illetve jelölésével kell párosítani. Csak így érhető el, hogy a vásárlók egyértelműen felismerjék és tudatosan előnyben részesítsék a biztonságos, hazai és európai zöldségeket, valamint gyümölcsöket.
Címlapkép forrása: Â© 2020 SOPA Images
Váratlan bejelentés érkezett: új vezetéket épít Magyarország és Szlovákia!
A következő év első felében lesz kész.
Ki marad gáz nélkül? Leginkább térségünkben okozhat problémát a Hormuzi-szoros blokádja
Az ellátásbiztonság Kelet-Európában a leggyengébb.
A digitális aranyláz vége - Vagyonokat égettek el "műalkotásokkal"
A kriptóművészet bukása.
Barátság vezeték leállása: váratlanul megszólalt von der Leyen embere, nem ezt akarta hallani a magyar kormány
Az Európai Bizottság embere részletes tájékoztatást kapott az ukrán féltől, hogy milyen állapotban van a kőolajvezeték.
Kétes hírű fegyver bukkanhat fel az atomhatalom arzenáljában? - Sok a kérdőjel a fegyverüzlet körül
Peking lehetne a Katran első üzemeltetője.
Sorra állítják le a kitermelést, és a szakértők szerint a neheze még hátravan
Újabb termeléskiesést jelentettek.
Folytatódott a Hableány-per
Megkoptak az emlékek.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!