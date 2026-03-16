Elérték az olajellátási zavarok Kínát, már kényszerintézkedéseket kell hozni

Az állami tulajdonú vállalat az eredeti márciusi tervéhez képest körülbelül tíz százalékkal csökkentette az összesített finomítási volumenét. Ebbe nem számítanak bele a tervezett karbantartási leállások miatti kiesések.

A Sinopec finomítói naponta nagyjából 5,2 millió hordó kőolajat dolgoznak fel, ami a teljes kínai kapacitás mintegy harmadát teszi ki. A tízszázalékos csökkentés így napi szinten több mint 500 ezer hordós kiesést jelent.

Ez különösen érzékeny veszteség márciusban, amely a tavaszi és nyári keresletnövekedés előtt hagyományosan csúcsidőszaknak számít. A vállalat kőolajimportjának több mint a fele a Közel-Keletről érkezik.

Kína mellett India, Dél-Korea és Japán is erősen kitett a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítási zavaroknak. Ezek az országok ugyanis hosszú távú szerződések keretében vásárolnak kőolajat Szaúd-Arábiától, Iraktól és az Egyesült Arab Emírségektől. A rakományok jellemzően 15-30 nap alatt érnek el az ázsiai kikötőkbe. Ez az időtáv jelentősen megnehezíti, hogy a kieső mennyiségeket távolabbi – például amerikai, európai vagy afrikai – forrásokból pótolják.

Kína jelentős stratégiai kőolajkészletei a háború kitörése óta eddig némi mozgásteret biztosítottak az országnak. Peking egyelőre nem jelentette be a stratégiai tartalékok felszabadítását, ugyanakkor egy másik intézkedéssel gyorsan reagált a helyzetre. A belföldi ellátás biztosítása érdekében azonnal felfüggesztette a gázolaj és a benzin exportját.

Az FGE tanácsadó cég elemzője, Keng Mia szerint a kínai finomítók összesített feldolgozása e héttől napi 1,5 millió hordóval, 13,5 millió hordóra csökkenhet. Az FGE alapforgatókönyve szerint Kína a következő négy-hat hétben napi egymillió hordót szabadíthat fel a tartalékaiból. Emellett egyes finomítók – különösen Dél-Kínában – engedélyt kaphatnak a kereskedelmi készleteik felhasználására, hogy elkerüljék a drasztikusabb kapacitáscsökkentést.

