Hamarosan Magyarországon is gyomrunkon vág minket az iráni háború

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának elhúzódása idővel az európai élelmiszerárakban is megjelenhet, mivel az energia- és műtrágyaárak emelkedése az egész ellátási láncon végiggyűrűzik. Elemzők szerint a legfontosabb kockázat a Hormuzi-szoros tartós lezárása, amely a globális energia- és műtrágya-kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala. Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza szerint a hatáslánc jól ismert:

először az energia és a műtrágya drágul, majd a szállítási költségek emelkednek, végül pedig az élelmiszerárak is nőni kezdenek a boltokban.

A szoros stratégiai jelentősége rendkívül nagy: a világ olajellátásának mintegy ötöde halad át rajta, emellett jelentős mennyiségű földgáz és a műtrágyagyártás alapanyagainak – például ammónia és nitrogén – körülbelül egyharmada is ezen az útvonalon jut el a piacokra. Az olaj- és gázárak már most emelkednek annak ellenére, hogy rekordmennyiségű stratégiai készletet szabadítottak fel a világpiacon.

Az energiaárak emelkedése közvetlenül növeli a műtrágyagyártás költségeit is, ami végső soron a mezőgazdasági termelés drágulásához vezethet.

Az európai kormányok egy része már most reagál: Olaszország, Ausztria és Szlovákia arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg rendkívüli intézkedések bevezetését az energiaár-sokk kezelésére. A kiskereskedelmi láncok egyelőre igyekeznek elkerülni az áremeléseket.

A Politico szerint a Lidl belgiumi leányvállalata például közölte, hogy jelenleg nem számít komoly ellátási zavarokra, ezért nem tervezi az árak emelését, de szükség esetén gyorsan reagál. Spanyolországban a kiskereskedelmi szektor a kormány felé jelezte, hogy az élelmiszerárak egyelőre nem emelkedtek, ugyanakkor Madrid már egy támogatási csomagot készít elő az üzemanyagárak által leginkább érintett ágazatok, köztük a mezőgazdaság megsegítésére.

A mezőgazdasági szereplők azonban már most tartanak a költségsokktól.

A gazdák jellemzően elsőként viselik az inputárak emelkedését, és csak részben tudják azt továbbhárítani a fogyasztókra – figyelmeztetett az olasz Coldiretti agrárlobbi. Rövid távon némileg tompítja a hatást, hogy a tavaszi műtrágyázási szezon előtt sok gazda már beszerezte a szükséges készleteket. Ha azonban a konfliktus elhúzódik, az elemzők szerint a 2022-es energiaválsághoz hasonló mechanizmus indulhat el: az energiaárak emelkedése fokozatosan megjelenik az élelmiszerárakban is, még ha várhatóan nem is olyan súlyos mértékben.

