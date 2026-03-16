  • Megjelenítés
Hamarosan Magyarországon is gyomrunkon vág minket az iráni háború
Gazdaság

Portfolio
Az iráni háború miatt megugró energiaárak idővel az európai élelmiszerárakat is felhajthatják. Elemzők szerint ha a Hormuzi-szoros tartósan zárva marad, az energia és a műtrágya drágulása végül a szupermarketek polcain is megjelenhet – derül ki a Politico cikkéből.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának elhúzódása idővel az európai élelmiszerárakban is megjelenhet, mivel az energia- és műtrágyaárak emelkedése az egész ellátási láncon végiggyűrűzik. Elemzők szerint a legfontosabb kockázat a Hormuzi-szoros tartós lezárása, amely a globális energia- és műtrágya-kereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala. Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza szerint a hatáslánc jól ismert:

először az energia és a műtrágya drágul, majd a szállítási költségek emelkednek, végül pedig az élelmiszerárak is nőni kezdenek a boltokban.

A szoros stratégiai jelentősége rendkívül nagy: a világ olajellátásának mintegy ötöde halad át rajta, emellett jelentős mennyiségű földgáz és a műtrágyagyártás alapanyagainak – például ammónia és nitrogén – körülbelül egyharmada is ezen az útvonalon jut el a piacokra. Az olaj- és gázárak már most emelkednek annak ellenére, hogy rekordmennyiségű stratégiai készletet szabadítottak fel a világpiacon.

Az energiaárak emelkedése közvetlenül növeli a műtrágyagyártás költségeit is, ami végső soron a mezőgazdasági termelés drágulásához vezethet.

Még több Gazdaság

Kapcsolódó cikkünk

Az európai kormányok egy része már most reagál: Olaszország, Ausztria és Szlovákia arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg rendkívüli intézkedések bevezetését az energiaár-sokk kezelésére. A kiskereskedelmi láncok egyelőre igyekeznek elkerülni az áremeléseket.

A Politico szerint a Lidl belgiumi leányvállalata például közölte, hogy jelenleg nem számít komoly ellátási zavarokra, ezért nem tervezi az árak emelését, de szükség esetén gyorsan reagál. Spanyolországban a kiskereskedelmi szektor a kormány felé jelezte, hogy az élelmiszerárak egyelőre nem emelkedtek, ugyanakkor Madrid már egy támogatási csomagot készít elő az üzemanyagárak által leginkább érintett ágazatok, köztük a mezőgazdaság megsegítésére.

A mezőgazdasági szereplők azonban már most tartanak a költségsokktól.

A gazdák jellemzően elsőként viselik az inputárak emelkedését, és csak részben tudják azt továbbhárítani a fogyasztókra – figyelmeztetett az olasz Coldiretti agrárlobbi. Rövid távon némileg tompítja a hatást, hogy a tavaszi műtrágyázási szezon előtt sok gazda már beszerezte a szükséges készleteket. Ha azonban a konfliktus elhúzódik, az elemzők szerint a 2022-es energiaválsághoz hasonló mechanizmus indulhat el: az energiaárak emelkedése fokozatosan megjelenik az élelmiszerárakban is, még ha várhatóan nem is olyan súlyos mértékben.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility