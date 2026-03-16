Itt lehet az áttörés: átjutott egy tartályhajó a Hormuzi-szoroson

Bessent hétfőn a CNBC-nek adott interjújában közölte, hogy egyre több üzemanyag-szállító hajó mozog a Hormuzi-szorosban. Elmondása szerint az olajárakkal kapcsolatos amerikai lépések a konfliktus időtartamától függnek.

Hozzátette azonban, hogy nem tudja megbecsülni, hány hétig húzódhat még el a háború.

A forgalom újraindulásának legfontosabb jele a Karachi nevű, Aframax típusú tartályhajó felbukkanása volt. A fedélzetén Abu-Dzabi Das nyersolajat szállító jármű elsőként haladt át a szoroson bekapcsolt AIS-jeladóval úgy, hogy nem iráni rakományt vitt.

Mindez arra utal, hogy bizonyos szállítmányok számára tárgyalásos alapon biztosítják az áthaladást.

A MarineTraffic adatai szerint a 237 méter hosszú tartályhajó március 15-én 11:33-kor (UTC) lépett be az iráni kizárólagos gazdasági övezetbe. A jármű 14:43-kor kelt át a szoroson, és jelenleg az Ománi-öbölben halad mintegy 9,6 csomós sebességgel. Az áthaladás során végig aktív maradt az automatikus hajóazonosító rendszere.

First non-Iranian cargo transits Strait of Hormuz with AIS onThe Aframax tanker Karachi, carrying Abu Dhabi’s Das crude, has become the first non-Iranian cargo to transit the chokepoint while broadcasting its AIS signal, suggesting that select shipments may be receiving… pic.twitter.com/Q6j6W3Cxz3 https://t.co/Q6j6W3Cxz3 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 16, 2026

Az áthaladás azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt hetekben drasztikusan visszaesett a forgalom a szorosban. A feszültség fokozódása miatt több mint húsz nagy hatótávolságú tartályhajó hagyta el a Perzsa-öböl térségét.

