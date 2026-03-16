Kallas Magyarországnak üzent: fontos időpont közeleg

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően Kallas fontosnak nevezte, hogy a Közel-Keletre irányuló figyelem ne terelje el figyelmet Ukrajnáról, ugyanis - mint kiemelte - minden, ami a Közel-Keleten történik, Ukrajnát is érinti. A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez, hogy tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.
Érdekünkben áll, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, ezért megvitatjuk, hogy mit tehetünk európai oldalról ennek érdekében
- mondta újságíróknak nyilatkozva az uniós diplomácia vezetője.
Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a Hormuzi-szoros esetében is lehetséges-e az, mint a Fekete-tenger esettében, amikor a gabona kijuttatása volt kérdés Ukrajnából. A Hormuzi-szoros lezárása nagyon veszélyes az olaj- és gázellátásra, de a műtrágya szállítása is problémákba ütközik - mondta.
Ha a szoros lezárva marad és idén kevés lesz a műtrágya, az jövőre élelmiszerhiányt eredményez
- figyelmeztetett.
Közölte továbbá, meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az EU kiterjessze a létfontosságú tengeri útvonalak védelmét és az ellátási láncok zavartalan működését szolgáló, 2024 februárja óta a Vörös-tengeren szolgálatot teljesítő Aspides nevű műveletének mandátumát a Hormuzi-szorosra.
"Ha biztonságot akarunk ebben a régióban, akkor a legegyszerűbb lenne, ha változtatnánk a misszió küldetésén és már most igénybe vennénk annak szolgáltatásait" - fogalmazott Kallas, majd hozzátette: a legfontosabb annak biztosítása, hogy a szoros nyitva maradjon.
Kérdésre válaszolva kijelentette: Oroszország nem érdekelt a békében, nem törekszik megállapodásra. Ezzel szemben fokozza támadásait céljainak elérése érdekében. Az EU-nak a valódi és érdemi tárgyalások érdekében fokoznia kell a nyomást Oroszországra, ragaszkodni az olajársapkához, erősíteni a szankciókat és
megadni a 90 milliárdos pénzügyi támogatást Ukrajnának.
Közölte: a 90 milliárdos hitel Ukrajnának egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok, köztük Magyarország, vezetői szinten már megegyeztek. Nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője végezetül reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcsértekezleten rá fogják bírni Magyarországot a már kialkudott megállapodás betartására.
Brutális hőingást mértek a meteorológusok
Nem mindenhol.
Rossz hírek érkeztek a távol-keleti óriás felől: olyat zuhant az ingatlanpiac, ami a teljes gazdaságra rányomja a bélyegét
Estek februárban az új építésű ingatlanok árai.
Vége a régi időknek: aki ezeket nem lépi meg, az óriásit bukhat a jövőben az ingatlanpiacon
Az ágazat szereplőinek két-három éve lehet erre.
Kiszivárgott a titkos hadművelet: lehet, hogy a rezsim vezetője Moszkvába menekült
Több okot emlegetnek.
Trump megfenyegette a NATO-t, Kínának is üzent
A Hormuzi-szoros kapcsán.
Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire
A vételi ajánlatot hivatalosan várhatóan május elején teszik közzé.
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n
Súlyos válságra figyelmeztet az Európai Bizottság elnöke.
Több fontos adat is érkezett Kínából
Ipar, kiskereskedelem és munkanélküliség.
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.