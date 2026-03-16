Kallas Magyarországnak üzent: fontos időpont közeleg
Kallas Magyarországnak üzent: fontos időpont közeleg

MTI
Veszélyes precedenst teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet - jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai féképviselője Brüsszelben hétfőn.

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően Kallas fontosnak nevezte, hogy a Közel-Keletre irányuló figyelem ne terelje el figyelmet Ukrajnáról, ugyanis - mint kiemelte - minden, ami a Közel-Keleten történik, Ukrajnát is érinti. A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez, hogy tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.

Érdekünkben áll, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, ezért megvitatjuk, hogy mit tehetünk európai oldalról ennek érdekében

- mondta újságíróknak nyilatkozva az uniós diplomácia vezetője.

Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a Hormuzi-szoros esetében is lehetséges-e az, mint a Fekete-tenger esettében, amikor a gabona kijuttatása volt kérdés Ukrajnából. A Hormuzi-szoros lezárása nagyon veszélyes az olaj- és gázellátásra, de a műtrágya szállítása is problémákba ütközik - mondta.

Ha a szoros lezárva marad és idén kevés lesz a műtrágya, az jövőre élelmiszerhiányt eredményez

- figyelmeztetett.

Közölte továbbá, meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az EU kiterjessze a létfontosságú tengeri útvonalak védelmét és az ellátási láncok zavartalan működését szolgáló, 2024 februárja óta a Vörös-tengeren szolgálatot teljesítő Aspides nevű műveletének mandátumát a Hormuzi-szorosra.

"Ha biztonságot akarunk ebben a régióban, akkor a legegyszerűbb lenne, ha változtatnánk a misszió küldetésén és már most igénybe vennénk annak szolgáltatásait" - fogalmazott Kallas, majd hozzátette: a legfontosabb annak biztosítása, hogy a szoros nyitva maradjon.

Kérdésre válaszolva kijelentette: Oroszország nem érdekelt a békében, nem törekszik megállapodásra. Ezzel szemben fokozza támadásait céljainak elérése érdekében. Az EU-nak a valódi és érdemi tárgyalások érdekében fokoznia kell a nyomást Oroszországra, ragaszkodni az olajársapkához, erősíteni a szankciókat és

megadni a 90 milliárdos pénzügyi támogatást Ukrajnának.

Közölte: a 90 milliárdos hitel Ukrajnának egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok, köztük Magyarország, vezetői szinten már megegyeztek. Nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője végezetül reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcsértekezleten rá fogják bírni Magyarországot a már kialkudott megállapodás betartására.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

