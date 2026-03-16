Két magyar régió a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között

Regionális szinten négy régió érte el a 85 éves vagy annál magasabb várható élettartamot: a spanyol Comunidad de Madrid régió 85,7 évvel, valamint az olasz Provincia Autonoma di Trento és Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen régiók, továbbá a svéd fővárosi régió, Stockholm, mindegyik 85,0 évvel.
Ezzel szemben az öt legalsóbb születéskori várható élettartammal rendelkező uniós régió közül három Bulgáriában található: Severozapaden (73,9 év), Severen tsentralen (74,9 év) és Severoiztochen (75,4 év). A másik kettő a franciaországi Mayotte (74,5 év) és Észak-Magyarország (75,1 év) volt.
A magyarországi régiók közül (természetesen) kiemelkedik Budapest, ahol 78,9 év volt a várható élettartam 2024-ben, szemben a 2014-es 78,3 és a 2010-es 76,9 évvel.
A második legmagasabb értéket (77,5) Pest régióban, a legalacsonyabb két értéket pedig az Észak-Alföldön (75,5) és Észak-Magyarországon (75,1) mérték,
amelyek a tíz legalacsonyabb várható élettartammal rendelkező uniós régió között vannak.
A születéskor várható élettartam az egyik legösszetettebb, és mindenképp az egyik legjobb fejlettségi mutató. Nemcsak általános gazdasági fejlettséget tükröz, de benne van az egészségügyi és szociális ellátórendszerek minősége, az életmód - táplálkozási és sportolási szokások -, a jövedelmi szintek, stb.
Az EU legfejletlenebb régiói között már négy magyart is találunk. Erről legutóbb nagyjából egy hónapja írtunk.
Ha csak a jövedelmi viszonyokat nézzük, sok csodálkozni való nincs a fenti két régió drámai helyzetén.
Észak-Magyarországon 17%-nál is alacsonyabb az egy főre jutó éves bruttó és nettó jövedelem, mint az országos átlag, és az Észak-Alföldön is hasonló elmaradtást látunk.
Megnéztük azt is, hogy két tízéves periódusban, 2004 és 2014, valamint 2014 és 2024 között melyik régiókban emelkedett leginkább a születéskori várható élettartam. Végül ránéztünk, hol és mennyit javult a helyzet 20 év alatt.
Az első tíz évben, 2004 és 2014 között Budapesten látjuk a legnagyobb emelkedést, 3,2 évvel nőtt a várható élettartam. Ezt követi a Közép-Dunántúl és az Észak-Alföld 3 évvel, majd öt 2,9-es érték.
A második tízéves periódusban, 2014 és 2024 között már jóval visszafogottabb volt a javulás, az élettartam meghosszabbodásában legjobban teljesítő Nyugat-Dunántúl is "csak" 1,4 évet tudott összehozni. Őt három régió követi 1,3 évvel, majd egy kicsit szétesik a mezőny. Az Észak-Alföld csak 0,2 évet tudott javítani tíz év alatt.
A húszéves versenyt egy hajszállal a Nyugat-Dunántúl nyerte, Pest és a Dél-Dunántúl előtt. Az Észak-Alföld itt is utolsónak futott be, mindössze 3,2 éves javulással.
Bármennyire is javulónak tűnik az általános helyzet, rögtön nem lesz virágos jókedvünk, ha ránézünk a szomszédos országok számaira. Itt ugyanis csak Románia áll stabilan mögöttünk, a többiek pedig nem orrhosszal, inkább lóhosszal vezetnek.
A fenti összehasonlítást itt is elvégeztük. Eszerint Szlovákia javított a legtöbbet (4 évet) 2004 és 2014 között, Románia a második (+3,6 év), Magyarország és Csehország fej-fej mellett harmadik (+3 év). Ausztria az utolsó, de itt érdemes figyelembe venni, hogy a bázisévben és tíz évvel később is a legmagasabb várható élettartammal büszkélkedhetett.
2014 és 2024 között a román várható élettartam növekedett leginkább (+1,5 év), Magyarország csak ötödik lett (+0,8 év), míg Ausztria ismét az utolsó (+0,3), de a 2013-as szám már igen magasan, 81,3 éven állt.
A férfiak korábban halnak
2024-ben az EU-ban a nők születéskori várható élettartama 84,1 év volt (0,1 évvel több, mint 2023-ban), míg a férfiaké 78,9 év (+0,2 év).
Ez azt jelenti, hogy a nők várhatóan 5,2 évvel tovább élnek, mint a férfiak.
Ez tíz év alatt 0,6 év (10,3%), 20 év alatt 1,3 év (10,8%) csökkenést mutat.
Ez a különbség az EU-országok között jelentősen eltérő volt. Lettországban a nők várható élettartama 9,8 évvel volt hosszabb, mint a férfiaké, ezt követte Litvánia (8,6 év) és Észtország (8,3 év). A legkisebb nemek közötti különbség Hollandiában (2,8 év), Svédországban (3 év) és Írországban (3,3 év) volt.
Magyarországon 2024-ben a férfiak várható élettartama 6,2 évvel volt alacsonyabb, mint a nőké, ami a nyolcadik legnagyobb különbség volt az unióban.
A 6,2 év 12,7%-os csökkenést mutat 2014-hez képest, amikor a nők várható élettartama még 7,1 évvel volt magasabb Magyarországon, mint a férfiaké, és a magyar adat volt a hetedik az EU tabellán. 2004-hez képest 16,5%-os csökkenést látunk, mivel akkor ugyanez a mutató még 8,5 éven állt, ami akkor az ötödik legnagyobb különbség volt az EU-ban.
A férfiak és nők várható élettartama megmutatkozik a magyar korfában is. Az alábbi grafikon interaktív változatát, ráadásul 2075-ig tartó kivetítéssel, itt találják.
A korfa is mutatja, csak nem kifejezetten látványosan, hogy tavaly a nők aránya 56 évnél ment először 50% fölé, a 60%-os határt pedig csak 73 évnél lépte át. A 70% eléséhez már jóval kevesebb évre van szükség, ez már 85 évnél megvan, halnak szépen a férfiak. A 90 pluszos korosztályban már 76% felett van a nők aránya.
Két magyar régió a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között
Magyarország "picit" le van maradva ebben a mutatóban is
Itt a lista: ezeket a részvényeket most nagyon utálják a profik
Meglepő nevek is szerepelnek ezen a listán.
A modellek szerint ilyen lesz az áprilisi időjárás
Idén is megbosszulja magát a jó idő?
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Lavrov nagyon haragszik Trumpra.
Megvétózták az uniós fegyverhitelt - Polexitre figyelmeztet a lengyel miniszterelnök
44 milliárd eurónyi forrástól eshet el Lengyelország.
Megjött a vészjósló jelentés: tömegesen dőlnek be ezek a cégek Magyarországon, mutatjuk a bajba jutott szektort
Négyből hármas kockázati besorolást kapott Magyarország épitőipara.
Váratlan bejelentés: határozatlan időre leállította a kormány a jelentkezést a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programra
Túljelentkezés lehet a háttérben.
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.