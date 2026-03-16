Két magyar régió a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között

Az Európai Unióban 81,5 év volt a születéskori várható élettartam 2024-ben, ami 0,1 éves növekedést jelent 2023-hoz képest. A várható élettartam a koronavírus világjárvány miatt 2020-ban 80,4 évre, 2021-ben még tovább, 80,1 évre csökkent, de azóta helyreállt, és már a 2019-es értéket (81,3 év) is meghaladja. Az Eurostat, az EU statisztikai hivatalának legfrissebb jelentése szerint a magyar adat ettől jócskán elmarad, ráadásul régiós összehasonlításban is alacsonynak számít. Két magyar régió is ott van a tíz legalacsonyabb várható élettartamot ígérő EU-s régió között.

Regionális szinten négy régió érte el a 85 éves vagy annál magasabb várható élettartamot: a spanyol Comunidad de Madrid régió 85,7 évvel, valamint az olasz Provincia Autonoma di Trento és Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen régiók, továbbá a svéd fővárosi régió, Stockholm, mindegyik 85,0 évvel.

Ezzel szemben az öt legalsóbb születéskori várható élettartammal rendelkező uniós régió közül három Bulgáriában található: Severozapaden (73,9 év), Severen tsentralen (74,9 év) és Severoiztochen (75,4 év). A másik kettő a franciaországi Mayotte (74,5 év) és Észak-Magyarország (75,1 év) volt.

A magyarországi régiók közül (természetesen) kiemelkedik Budapest, ahol 78,9 év volt a várható élettartam 2024-ben, szemben a 2014-es 78,3 és a 2010-es 76,9 évvel.

A második legmagasabb értéket (77,5) Pest régióban, a legalacsonyabb két értéket pedig az Észak-Alföldön (75,5) és Észak-Magyarországon (75,1) mérték,

amelyek a tíz legalacsonyabb várható élettartammal rendelkező uniós régió között vannak.

A születéskor várható élettartam az egyik legösszetettebb, és mindenképp az egyik legjobb fejlettségi mutató. Nemcsak általános gazdasági fejlettséget tükröz, de benne van az egészségügyi és szociális ellátórendszerek minősége, az életmód - táplálkozási és sportolási szokások -, a jövedelmi szintek, stb.

Az EU legfejletlenebb régiói között már négy magyart is találunk. Erről legutóbb nagyjából egy hónapja írtunk.

Ha csak a jövedelmi viszonyokat nézzük, sok csodálkozni való nincs a fenti két régió drámai helyzetén.

Észak-Magyarországon 17%-nál is alacsonyabb az egy főre jutó éves bruttó és nettó jövedelem, mint az országos átlag, és az Észak-Alföldön is hasonló elmaradtást látunk.

Megnéztük azt is, hogy két tízéves periódusban, 2004 és 2014, valamint 2014 és 2024 között melyik régiókban emelkedett leginkább a születéskori várható élettartam. Végül ránéztünk, hol és mennyit javult a helyzet 20 év alatt.

Az első tíz évben, 2004 és 2014 között Budapesten látjuk a legnagyobb emelkedést, 3,2 évvel nőtt a várható élettartam. Ezt követi a Közép-Dunántúl és az Észak-Alföld 3 évvel, majd öt 2,9-es érték.

A második tízéves periódusban, 2014 és 2024 között már jóval visszafogottabb volt a javulás, az élettartam meghosszabbodásában legjobban teljesítő Nyugat-Dunántúl is "csak" 1,4 évet tudott összehozni. Őt három régió követi 1,3 évvel, majd egy kicsit szétesik a mezőny. Az Észak-Alföld csak 0,2 évet tudott javítani tíz év alatt.

A húszéves versenyt egy hajszállal a Nyugat-Dunántúl nyerte, Pest és a Dél-Dunántúl előtt. Az Észak-Alföld itt is utolsónak futott be, mindössze 3,2 éves javulással.

Bármennyire is javulónak tűnik az általános helyzet, rögtön nem lesz virágos jókedvünk, ha ránézünk a szomszédos országok számaira. Itt ugyanis csak Románia áll stabilan mögöttünk, a többiek pedig nem orrhosszal, inkább lóhosszal vezetnek.

A fenti összehasonlítást itt is elvégeztük. Eszerint Szlovákia javított a legtöbbet (4 évet) 2004 és 2014 között, Románia a második (+3,6 év), Magyarország és Csehország fej-fej mellett harmadik (+3 év). Ausztria az utolsó, de itt érdemes figyelembe venni, hogy a bázisévben és tíz évvel később is a legmagasabb várható élettartammal büszkélkedhetett.

2014 és 2024 között a román várható élettartam növekedett leginkább (+1,5 év), Magyarország csak ötödik lett (+0,8 év), míg Ausztria ismét az utolsó (+0,3), de a 2013-as szám már igen magasan, 81,3 éven állt.

A férfiak korábban halnak

2024-ben az EU-ban a nők születéskori várható élettartama 84,1 év volt (0,1 évvel több, mint 2023-ban), míg a férfiaké 78,9 év (+0,2 év).

Ez azt jelenti, hogy a nők várhatóan 5,2 évvel tovább élnek, mint a férfiak.

Ez tíz év alatt 0,6 év (10,3%), 20 év alatt 1,3 év (10,8%) csökkenést mutat.

Ez a különbség az EU-országok között jelentősen eltérő volt. Lettországban a nők várható élettartama 9,8 évvel volt hosszabb, mint a férfiaké, ezt követte Litvánia (8,6 év) és Észtország (8,3 év). A legkisebb nemek közötti különbség Hollandiában (2,8 év), Svédországban (3 év) és Írországban (3,3 év) volt.

Magyarországon 2024-ben a férfiak várható élettartama 6,2 évvel volt alacsonyabb, mint a nőké, ami a nyolcadik legnagyobb különbség volt az unióban.

A 6,2 év 12,7%-os csökkenést mutat 2014-hez képest, amikor a nők várható élettartama még 7,1 évvel volt magasabb Magyarországon, mint a férfiaké, és a magyar adat volt a hetedik az EU tabellán. 2004-hez képest 16,5%-os csökkenést látunk, mivel akkor ugyanez a mutató még 8,5 éven állt, ami akkor az ötödik legnagyobb különbség volt az EU-ban.

A férfiak és nők várható élettartama megmutatkozik a magyar korfában is. Az alábbi grafikon interaktív változatát, ráadásul 2075-ig tartó kivetítéssel, itt találják.

A korfa is mutatja, csak nem kifejezetten látványosan, hogy tavaly a nők aránya 56 évnél ment először 50% fölé, a 60%-os határt pedig csak 73 évnél lépte át. A 70% eléséhez már jóval kevesebb évre van szükség, ez már 85 évnél megvan, halnak szépen a férfiak. A 90 pluszos korosztályban már 76% felett van a nők aránya.

