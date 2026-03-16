Meglépné a kormány: átírják a magyarországi napelemek szabályait, itt vannak a legújabb részletek

A kormány két, az elektromosenergia-piac működését érintő rendelet módosítását bocsátotta társadalmi egyeztetésre, amelyek elsősorban a megújuló – főleg a napelemes – energiatermelés támogatási rendszerének finanszírozásához, az energiatárolók elszámolásához, valamint a hálózati csatlakozási szabályokhoz nyúlnának hozzá.
Az egyik rendelettervezet a villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendeletét módosítaná a háztartási méretű kiserőművek esetében, amelyek tipikusan napelemes rendszereket jelentenek. Így részletes szabályokat vezetne be a kormány arra, hogy mely villamosenergia-mennyiségek ne számítsanak bele a megújuló energiatermelés kötelező átvételéhez és a prémium típusú támogatások finanszírozásához kapcsolódó fizetési kötelezettség alapjába.
A tervezet szerint például nem kellene figyelembe venni azokat az energiamennyiségeket, amelyeket megújuló forrásból termelnek – így például a napelemek –, majd közcélú hálózat használata nélkül vagy ugyanazon kisfeszültségű transzformátorkörzeten belül osztanak meg a fogyasztók között.
A szabályozás az energiatárolók elszámolásának részleteit is pontosítaná:bizonyos esetekben nem kellene teljes egészében figyelembe venni a támogatási rendszer finanszírozásánál azt a villamosenergia-mennyiséget, amelyet energiatárolók működtetéséhez vételeznek.
Ha például egy villamosenergia-tároló nem rendelkezik önálló elszámolási ponttal, és egy olyan termelői vezetékre csatlakozik, amelyhez más berendezések is kapcsolódnak, akkor a rendszerből vételezett energia csak arányosan számítana bele az elszámolásba, és ennek a mennyiségnek is csak a 90 százalékát kellene figyelembe venni. A tervezet emellett kimondaná azt is, hogy az a villamos energia sem tartozna a finanszírozási kötelezettség alapjába, amelyet megújuló energiaforrásból termelnek, majd a termelő közvetlenül – közcélú hálózat igénybevétele nélkül – értékesít a felhasználónak. A mentességek alkalmazásának feltétele lenne, hogy a termelő, kereskedő vagy tárolóüzemeltető a mérlegkör-felelősön keresztül határidőben nyilatkozzon az átviteli rendszerirányító felé arról, hogy a szabályok teljesülnek.
A tervezet a háztartási méretű kiserőművek – tipikusan a napelemes rendszerek – hálózati csatlakozásának szabályait is módosítaná. Ha egy felhasználó már a hálózati csatlakozás igénylésekor jelzi, hogy később ilyen kiserőművet is telepítene, akkor a rendelkezésre álló hálózati teljesítmény számításánál a vételezési igényben megjelölt teljesítményt vennék alapul.
Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a hálózati kapacitás lefoglalása egyszerűbbé válhat azok számára, akik a jövőben saját energiatermelést is terveznek.
Egy másik fontos változtatás a hálózati csatlakozási beruházások szervezését érintené, ha több projekt – például erőművi fejlesztés – ugyanazon közös kapcsolóállomáson keresztül csatlakozna az átviteli hálózathoz. Ilyenkor az érintett igénybejelentők megállapodhatnának abban, hogy a szükséges infrastruktúrát egyikük valósítja meg saját beruházásban.
Az elkészült létesítményt később térítésmentesen kellene átadni a hálózati engedélyesnek.
Az Energiaügyi Minisztérium előterjesztése szerint a részletes feltételeket a hálózati csatlakozási szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül kellene rögzíteni.
A másik rendelettervezet a megújuló energiából termelt villamos energia támogatási rendszerének finanszírozását szabályozó rendeletet módosítaná. A javaslat itt is pontosítaná, hogy mely energiamennyiségek nem számítanak bele a finanszírozási kötelezettség alapjába. Ilyen lehet például az energiaközösségek vagy aktív felhasználók által megújuló forrásból termelt és egymás között megosztott energia, bizonyos feltételek mellett az energiatárolók számára értékesített villamos energia, illetve az a megújuló energia, amelyet a termelő a saját csatlakozási pontján belül közvetlenül a fogyasztónak ad el. Az Energiaügyi Minisztérium tervezete szerint ezek az esetek csak akkor lennének elszámolhatók, ha a piaci szereplők erről határidőben nyilatkoznak az átviteli rendszerirányító felé.
A társadalmi egyeztetés március 24-ig tart.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
