Megsemmisíthetik a nagy vihart kavaró kormányrendeletet, már az Alkotmánybíróság asztalán az ügy
A bíróság az alkotmányellenesség kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól azzal a kormányrendelettel kapcsolatban, amely utasította a bíróságokat, hogy zárják le a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereket – adta hírül Karácsony Gergely főpolgármester.

Az ügy háttere, hogy a kormány február elején elrendelte, hogy a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoknak be kell fizetnie, ez ellen pernek vagy jogvédelemnek helye nincsen; a korábbi pereket le kell zárni, az elmaradásokat záros határidőn belül be kell fizetni. Ezzel hatástalanították volna mindkét fegyvert, amivel a budapesti önkormányzat a szerinte túlzott mértékű elvonás ellen küzdött és 2023 óta húzódó vitás ügyeket zárt volna le.

A rendelet ellen több bíró is felszólalt, a Fővárosi Törvényszék pedig folytatta a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogviták tárgyalását az azok lezárására felszólító rendelet ellenére is.

Ha az Alkotmánybíróság valóban alaptörvény-ellenesnek találja a rendeletet, akkor érvénytelenítheti azt.

