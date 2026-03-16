Megsemmisíthetik a nagy vihart kavaró kormányrendeletet, már az Alkotmánybíróság asztalán az ügy

Az ügy háttere, hogy a kormány február elején elrendelte, hogy a szolidaritási hozzájárulást az önkormányzatoknak be kell fizetnie, ez ellen pernek vagy jogvédelemnek helye nincsen; a korábbi pereket le kell zárni, az elmaradásokat záros határidőn belül be kell fizetni. Ezzel hatástalanították volna mindkét fegyvert, amivel a budapesti önkormányzat a szerinte túlzott mértékű elvonás ellen küzdött és 2023 óta húzódó vitás ügyeket zárt volna le.

A rendelet ellen több bíró is felszólalt, a Fővárosi Törvényszék pedig folytatta a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogviták tárgyalását az azok lezárására felszólító rendelet ellenére is.

Ha az Alkotmánybíróság valóban alaptörvény-ellenesnek találja a rendeletet, akkor érvénytelenítheti azt.

