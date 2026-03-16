Óriási terjeszkedésbe fog a Lidl a szomszédban

A diszkontlánc az új egységekkel nemcsak a nagyvárosokban, hanem az elővárosi övezetekben és a kisebb településeken is erősíteni kívánja a jelenlétét.

A terjeszkedés révén mintegy ezer új munkahely jön létre Romániában.

A vállalat emellett arra is számít, hogy növekedni fog a helyi beszállítóktól beszerzett termékek volumene.

Az előző pénzügyi év végén a Lidl Romania 392 üzletet működtetett országszerte. A vállalat célkitűzése az, hogy 2030-ig mintegy 200 új egységgel bővítse a hálózatát a 2024-es bázisévhez képest.

Az új üzletek között az új építésű egységek mellett bontással és újjáépítéssel megvalósuló projektek is helyet kapnak. A nagyobb, 1400–1700 négyzetméteres alapterületű formátumok mellett kompaktabb, mintegy 1100 négyzetméteres üzletek is nyílnak. Az épületek mindegyike megfelel majd az energiahatékonysági és fenntarthatósági előírásoknak.

A Lidl Romania jelenleg több mint 500 romániai beszállítóval dolgozik együtt, és több mint 14 ezer embert foglalkoztat az országban. Az anyavállalat, a neckarsulmi székhelyű Schwarz-csoport mintegy 12 600 üzletet és több mint 230 logisztikai központot működtet 31 országban.

