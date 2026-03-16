Portfolio Járműipar 2026: így maradhat versenyben a hazai autóipar a nagy fordulatok közepette

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

A konferencia programja rengeteg érdekességet és aktualitást kínál. Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) CEO-ja köszöntőjét követően Zdeněk Petzl, a CEE AutoHUB powered by ACEA Chief Representative-je és a Czech Automotive Industry Association Executive Directora tekinti át azt, hogyan érintik az utóbbi időszak uniós politikai fejleményei a régió országait.

Ezután Jeremy Wang, a BYD Europe Regional Country Managere az ellenállóképesség fontosságáról tart előadást, hogy aztán Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport solution sales directora az energia kockázati szerepéről értekezzen. Külön hangsúlyt kap ugyanis az a felismerés, hogy az energia ma már nem csak költségsor, hanem üzleti kockázat – és ennek megfelelően kell újragondolni a vállalati stratégiát.

A gyártói kerekasztal-beszélgetésben az OEM-oldal vezetői arról adnak képet, milyen válaszokkal lehet egyszerre kezelni a szabályozói bizonytalanságot, az elektrifikációs kényszert és a termelési rugalmasság elvárását – úgy, hogy a beruházási döntések ne csak túlélést, hanem versenyelőnyt is jelentsenek.

Résztvevők:

Európai versenyképesség és elektromobilitás: hogyan tartjuk pozícióinkat 2026-ban?

A következő szekció az iparág egyik legfontosabb kérdésére fókuszál: ha az európai piac stagnál, a verseny Kínából erősödik, miközben a digitalizáció és a munkaerőpiac is átalakul – hogyan marad versenyképes az európai és a magyar autóipar, akár ázsiai befektetőkkel való együttműködésben is?

A beszállítói körképben a fókusz a rideg üzleti valóságon van: megrendelők, beruházások, válságkezelés, fejlesztési irányok, versenyképességi lépések – és az, hogyan lehet a beszállítói láncban nem csak alkalmazkodni, hanem új pozíciókat nyerni.

A kapcsolódó panel résztvevői:

Kilián Csaba, a MAGE CEO-ja (moderátor)

Bogár Gergely, a Denso Manufacturing Hungary Ltd. Deputy General Managere (Business Administration)

Dedéné Novotni Anna, a HAJDU Group Vice President of the Boardja

dr. Keszte Róbert, az AUMOVIO Head of Operations Architecture and Networking Business Unit vezetője és az AUMOVIO Hungary Country Directore

Krasznay Gábor, a Robert Bosch Kft. Vice President of Engineering Mobility Electronics vezetője

Szilágyi Balázs, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited Senior Public Affairs Managere

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Manufacturing Ltd. Presidentje és Managing Directore

Együttműködés és új beszállítói lehetőségek

Milyen stratégiákkal lehet tartani a pozíciót a szorosabb versenyben, és hogyan lehet gyorsabban és hatékonyabban együttműködni az újonnan Magyarországra települő cégekkel – üzletfejlesztés, ipari ökoszisztéma, szolgáltatói/beszállítói kapcsolódások mentén? Erre keresnek választ a vonatkozó panel szakértői.

Résztvevők:

Thomas Ziegler, a Moore INTARIA (Munich) Managing Partnere, Moore Deutschland AG, Chair of the Board of Finance (moderátor)

Fábián Gábor, a Le Bélier Zrt. EU Regional Directora

Kemény Zoltán, a DHL Supply Chain Managing Directora

Schnaider Dávid, a Videoton Holding Zrt. Business Development Directora

Szucsány György, a Waberer’s Group Property Development Directora

Wolf Gábor, az Emika Zrt. Managing Directora

HR a rivaldafényben: képességek, képzés, és a bértranszparencia gyakorlati következményei 2026-tól

A technológiai ugrások csak akkor hoznak eredményt, ha a szervezet képes velük menni. Ez a rész a felkészítésről szól – és arról, hogy 2026-tól új korszak indul a bérátláthatóságban, ami sok cégnél új működést, új kommunikációt és új kockázatkezelést jelent. A témáról Pinczés Balázs, a Hungarian HR-Network Association elnöke és Purcsi János (Nexon, Director of Business Solution) tart előadást.

Megtartás, képzés, új készségigények, és a bértranszparencia bevezetésének kényes kérdései, hol nyílhatnak feszültségek, és hogyan lehet ezt vezetőként kezelni, erről szól a HR-vezetők kerekasztala.

Résztvevők:

Pinczés Balázs, a Hungarian HR-Network Association elnöke (moderátor)

Brozman Zsuzsanna, a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft. (S.E.G.A. Hungary Ltd.) HR igazgatója

dr. Szigeti Éva, Audi Akademie, Hungaria Head of Audi Academy

dr. Varga Zoltán, a Magyar Suzuki Zrt. Executive General Managere (HR, Corporate Services, Legal & Compliance Affairs)

ESG és energia: „zöldítés” vagy visszafordulás?

A szekció a legégetőbb dilemmát állítja középpontba: előbb Berényi Gábor, a Smart Solar Kft. COO-ja vizsgálja, hogy lehet-e egyszerre zöldíteni és költséghatékonynak maradni – vagy választani kell?

Majd dedikált panel következik, ahol a fókusz azokon a megoldásokon van, amelyek mérhetően javítják a működést: energiabeszerzés, tárolás, energiahatékonysági beruházások – nagyvállalati és KKV-szinten is.

Résztvevők:

Bódi Szilvia, a DS Smith Cluster Sales Marketing Innovation Managere

Simon Péter, a Simon Plastics Ltd. Managing Partnere

Tisza-Kiss László, az AGC Glass Hungary Managing Directora

Tóth Zoltán, az E.ON Hungária Csoport EIS Sales Managere

AI az autóiparban: jogi kockázatok, ipari use case-ek, vezetői tapasztalatok

A nap végén az AI akut kérdései kerülnek elő: mit lehet és mit érdemes bevezetni, hol vannak a gyors nyereségek, és hol a legnagyobb kockázatok – ideértve a jogi felelősségi kérdéseket is.

Előadók:

dr. Hanis Dávid, az Oppenheim Law Firm ügyvédje, partnere

Koós Gábor, a Siemens Zrt. Project Managere (Automotive Industry)

Mit jelent az AI a cégvezetés szintjén: milyen szervezeti feltételek kellenek a skálázáshoz, hogyan lesz az ötletekből működő rendszer, és hol mérhető már most az üzleti hatás? Erről szól a vonatkozó panel.

Résztvevők:

Vida Ádám, az Edortech CEO-ja (moderátor)

Hosszu Róbert, az NI HUNGARY Software és Hardware Gyártó Kft. Managing Directore

Szabó Tamás, a Rába Automotive Holding Plc. CEO-ja

Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. General Managere, Country Operations Leadje

A nap záró beszélgetése a megvalósításról szól: mely ipari use case-ek hozzák a leggyorsabb eredményt, hogyan kell hozzájuk adatot, folyamatot és csapatot szervezni, és mik a tipikus „rejtett költségek”, amelyek elvihetik a megtérülést.

Résztvevők:

Pataki Gergő, az Invite Advertising Agency CEO-ja (moderátor)

Dapsy Zoltán, az AUMOVIO Hungary Kft. Managing Directore

Göntér Csaba, a thyssenkrupp Materials Ltd. Service Business Unit Directore

Jákli Barnabás, a Motherson General Managere

Az a bizonyos plusz exkluzív B2B-találkozók formájában

A konferenciához előzetes jelentkezés alapján exkluzív B2B-találkozók is kapcsolódnak a meghatározott előadókkal – azoknak, akik nem csak hallgatni, hanem üzletet is építeni jönnek.

Ha 2026-ban nem csak reagálni akar az iparági fordulatokra, hanem előnyt kovácsolna belőlük, ott a helye a Portfolio Járműipar 2026 konferencián – regisztráljon most, és biztosítsa a részvételét időben!

Címlapkép forrása: Portfolio