Teljes sötétségbe borult az ország, az Egyesült Államok következő katonai célpontjaként emlegetik

Az ország energiaügyi és bányászati minisztériuma az X közösségi oldalon az elektromos hálózat teljes leállásáról számolt be, egyúttal közölve, hogy már vizsgálják a kiváltó okokat.

A mostani incidenst alig egy héttel előzte meg egy korábbi, az ország nyugati felét és több millió embert érintő áramkimaradás.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök pénteken bejelentette, hogy a szigetország több mint három hónapja nem kapott kőolajszállítmányt. Emiatt az ország jelenleg kizárólag a napenergiára, a földgázra és a meglévő hőerőművekre támaszkodik. Az energiahiány az egészségügyi ellátást is súlyosan érinti, aminek következtében több tízezer műtétet kellett elhalasztani.

A kubai vezetés a kialakult válságért az Egyesült Államok energetikai embargóját okolja.

Donald Trump amerikai elnök januárban büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely kőolajat ad el vagy szállít Kubának. A szigetország számára létfontosságú venezuelai szállítások azt követően szakadtak meg, hogy az Egyesült Államok januárban katonai akciót indított a dél-amerikai ország ellen, és letartóztatta Nicolás Maduro akkori elnököt. Sokan biztosra vették, hogy Irán után Kuba lehet az Egyesült Államok következő katonai beavatkozásának célpontja.

Kuba a saját kőolajszükségletének mintegy 40 százalékát belföldön termeli ki. Ez a mennyiség azonban korántsem elegendő a kereslet kielégítésére, miközben az elavult villamosenergia-hálózat állapota is folyamatosan romlik.

Díaz-Canel pénteken megerősítette, hogy Havanna tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal a helyzet rendezése érdekében.

