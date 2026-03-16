Teljes sötétségbe borult az ország, az Egyesült Államok következő katonai célpontjaként emlegetik
Kuba hétfőn országos áramszünetről számolt be. A mintegy 11 millió lakosú szigetország energetikai és gazdasági válsága tovább mélyül, miközben már több mint három hónapja nem érkezett kőolajszállítmány az országba – számolt be az AP News.

Az ország energiaügyi és bányászati minisztériuma az X közösségi oldalon az elektromos hálózat teljes leállásáról számolt be, egyúttal közölve, hogy már vizsgálják a kiváltó okokat.

A mostani incidenst alig egy héttel előzte meg egy korábbi, az ország nyugati felét és több millió embert érintő áramkimaradás.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök pénteken bejelentette, hogy a szigetország több mint három hónapja nem kapott kőolajszállítmányt. Emiatt az ország jelenleg kizárólag a napenergiára, a földgázra és a meglévő hőerőművekre támaszkodik. Az energiahiány az egészségügyi ellátást is súlyosan érinti, aminek következtében több tízezer műtétet kellett elhalasztani.

A kubai vezetés a kialakult válságért az Egyesült Államok energetikai embargóját okolja.

Meglépné a kormány: átírják a magyarországi napelemek szabályait, itt vannak a legújabb részletek

Küszöbön a baj: Trump kemény feltételt szabott Kínának az olajkrízis közepette, amiből már ki is hátrálna

Hamarosan Magyarországon is gyomrunkon vág minket az iráni háború

Donald Trump amerikai elnök januárban büntetővámokkal fenyegetett meg minden olyan országot, amely kőolajat ad el vagy szállít Kubának. A szigetország számára létfontosságú venezuelai szállítások azt követően szakadtak meg, hogy az Egyesült Államok januárban katonai akciót indított a dél-amerikai ország ellen, és letartóztatta Nicolás Maduro akkori elnököt. Sokan biztosra vették, hogy Irán után Kuba lehet az Egyesült Államok következő katonai beavatkozásának célpontja.

Kuba a saját kőolajszükségletének mintegy 40 százalékát belföldön termeli ki. Ez a mennyiség azonban korántsem elegendő a kereslet kielégítésére, miközben az elavult villamosenergia-hálózat állapota is folyamatosan romlik.

Díaz-Canel pénteken megerősítette, hogy Havanna tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal a helyzet rendezése érdekében.

Címlapkép forrása: Viacheslav Onyshchenko / SOPA Images via Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása
Váratlan bejelentés: határozatlan időre leállította a kormány a jelentkezést a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programra
